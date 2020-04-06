Libere el poder del trading de precisión con EA Reversal Matrix Pro. No se trata de un simple sistema de rejilla; es un sofisticado algoritmo de trading diseñado para explotar las sobreextensiones del mercado.

A diferencia de los EAs estándar de Bandas de Bollinger que entran ciegamente en las rupturas, Reversal Matrix Pro utiliza un avanzado Análisis de la Acción del Precio (Velas de Rechazo). Espera a que el mercado muestre agotamiento -analizando las mechas de las velas y el impulso- antes de ejecutar una operación. Esto reduce significativamente las señales falsas y mejora la precisión de entrada.

Combinado con una red de recuperación inteligente y sólidas funciones de gestión de riesgos, este AE está diseñado para convertir la volatilidad del mercado en beneficios constantes.

Características principales:

Lógica de Entrada Inteligente: Filtra las operaciones utilizando patrones de "Vela de Rechazo" (análisis de mecha) para confirmar verdaderos retrocesos.

Recuperación dinámica: Utiliza un sistema de rejilla basado en ATR que adapta la distancia en función de la volatilidad del mercado.

Protección contra riesgos: Protección de Capital incorporada (Max Drawdown % & Límite de Pérdida Diaria) para salvaguardar su capital.

Gestión flexible: Elija entre Lotes Fijos o Auto-Lotes (Riesgo %), y active el Trailing Stop para bloquear los beneficios.

Capacidad multisímbolo: Opere múltiples pares desde un solo gráfico o gestiónelos individualmente.

🚀 Recomendaciones & Configuración

1. Mejores Pares (Altamente Recomendado):

Esta estrategia se desempeña mejor en pares cruzados que tienden al rango (reversión media).

Las mejores opciones: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD.

Nota: También puede probarlo en EURUSD o GBPUSD, pero los pares cruzados anteriores ofrecen históricamente los resultados más estables para esta lógica.

2. Ajustes y optimización:

Ajustes por defecto: El EA viene con una configuración por defecto optimizada para los pares recomendados. Es "Plug & Play".

Sensibilidad al Broker: Dado que los spreads y los feeds de precios varían entre brokers (ECN vs. Estándar), le animamos a ejecutar un backtest u optimización rápida para afinar los parámetros para las condiciones específicas de su broker.

3. Requisitos de capital: