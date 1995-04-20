SuperTrend Visualizer
- Indicadores
- Catur Cipto Nugroho
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
SuperTrend Visualizer - El mejor sistema de seguimiento de tendencias
Deje de adivinar la dirección del mercado. SuperTrend Visualizer transforma su gráfico MT4 en un sistema de trading claro y codificado por colores. A diferencia de los indicadores estándar que sólo dibujan una línea, esta herramienta colorea automáticamente sus velas en función de la tendencia, ayudándole a detectar entradas y salidas al instante.
¿Por qué SuperTrend Visualizer?
Los gráficos estándar pueden ser confusos. Este indicador utiliza tecnología avanzada de superposición para pintar la estructura del mercado:
-
Velas Azules: Tendencia alcista fuerte (seguro para comprar/guardar).
-
Velas rojas: Fuerte tendencia bajista (seguro para vender/aguantar).
-
No hay repintado: Las señales son permanentes después del cierre de la vela.
Características principales:
-
Coloreado Inteligente de Velas: Cambia automáticamente los cuerpos de las velas a Azul o Rojo. Puede elegir entre el Modo Vela (Estándar) o el Modo Gráfico de Barras (Limpio).
-
Coloración de doble control:
-
Colores de Velas: Totalmente personalizable a través de la pestaña "Entradas".
-
Flechas y Líneas: Totalmente personalizables a través de la pestaña "Colores".
-
Sistema de Alerta Completo: Nunca se pierda un movimiento. Reciba notificaciones a través de Pop-up Sound, Mobile Push Notification, y Email instantáneamente cuando la tendencia cambie.
-
Preparado para Multi-Timeframe: Funciona perfectamente en M1 scalping hasta Mensual swing trading.
Cómo operar:
-
Señal de COMPRA: Espere a que la vela se vuelva AZUL y aparezca la flecha ARRIBA. Coloque el Stop Loss por debajo de la línea SuperTrend.
-
Señal de VENTA: Espere a que la vela se vuelva ROJA y aparezca la flecha ABAJO. Coloque el Stop Loss por encima de la línea de SuperTendencia.
-
Salida: Cierre su posición cuando cambie el color de la vela.
Configuración:
-
Nbr_Periods (Por defecto: 10): Periodo ATR para el cálculo de volatilidad.
-
Multiplicador (Predeterminado: 3.0): Sensibilidad a la tendencia. Menor = más señales, Mayor = menos ruido.
-
ChartStyle: Elija entre Velas Japonesas o Gráfico de Barras.
-
ColorCandles: Activa o desactiva la función de coloreado.