SuperTrend Visualizer

SuperTrend Visualizer - El mejor sistema de seguimiento de tendencias

Vea la tendencia. Opere con el color. Sin conjeturas.


Deje de adivinar la dirección del mercado. SuperTrend Visualizer transforma su gráfico MT4 en un sistema de trading claro y codificado por colores. A diferencia de los indicadores estándar que sólo dibujan una línea, esta herramienta colorea automáticamente sus velas en función de la tendencia, ayudándole a detectar entradas y salidas al instante.

¿Por qué SuperTrend Visualizer?
 Los gráficos estándar pueden ser confusos. Este indicador utiliza tecnología avanzada de superposición para pintar la estructura del mercado:

  • Velas Azules: Tendencia alcista fuerte (seguro para comprar/guardar).

  • Velas rojas: Fuerte tendencia bajista (seguro para vender/aguantar).

  • No hay repintado: Las señales son permanentes después del cierre de la vela.

Características principales:

  1. Coloreado Inteligente de Velas: Cambia automáticamente los cuerpos de las velas a Azul o Rojo. Puede elegir entre el Modo Vela (Estándar) o el Modo Gráfico de Barras (Limpio).

  2. Coloración de doble control:

    • Colores de Velas: Totalmente personalizable a través de la pestaña "Entradas".

    • Flechas y Líneas: Totalmente personalizables a través de la pestaña "Colores".

  3. Sistema de Alerta Completo: Nunca se pierda un movimiento. Reciba notificaciones a través de Pop-up Sound, Mobile Push Notification, y Email instantáneamente cuando la tendencia cambie.

  4. Preparado para Multi-Timeframe: Funciona perfectamente en M1 scalping hasta Mensual swing trading.

Cómo operar:

  • Señal de COMPRA: Espere a que la vela se vuelva AZUL y aparezca la flecha ARRIBA. Coloque el Stop Loss por debajo de la línea SuperTrend.

  • Señal de VENTA: Espere a que la vela se vuelva ROJA y aparezca la flecha ABAJO. Coloque el Stop Loss por encima de la línea de SuperTendencia.

  • Salida: Cierre su posición cuando cambie el color de la vela.

Configuración:

  • Nbr_Periods (Por defecto: 10): Periodo ATR para el cálculo de volatilidad.

  • Multiplicador (Predeterminado: 3.0): Sensibilidad a la tendencia. Menor = más señales, Mayor = menos ruido.

  • ChartStyle: Elija entre Velas Japonesas o Gráfico de Barras.

  • ColorCandles: Activa o desactiva la función de coloreado.
