Korrect FX Multicurrency

Trading de Grado Institucional, Automatizado para Usted

KORRECT FX es un EA multidivisa estructurado con conceptos de Smart Money + Fibonacci para MT5. Analiza la estructura del mercado, las zonas de liquidez, los bloques de órdenes, las brechas de valor justo y los niveles de retroceso de Fib onacci para generar entradas de alta probabilidad, al igual que los operadores profesionales.

Diseñado para los traders que quieren un trading consistente, basado en reglas y sin sesgos emocionales.


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Núcleo de Conceptos de Dinero Inteligente: Detecta cambios en la estructura del mercado, barridos de liquidez y sesgo en el flujo de órdenes.
  • Retrocesos de Fibonacci: Opera desde niveles de retroceso institucionales (38.2, 50, 61.8) para entradas de francotirador.
  • Liquidez y brechas de valor razonable (FVG): Filtra las entradas en torno a inducciones de liquidez y desequilibrios.
  • Análisis Multi-Timeframe: Mayor timeframe (M15) para sesgo de tendencia, menor timeframe M15 para entradas precisas.
  • Gestión de riesgos integrada: Pérdida máxima diaria, bloqueo de beneficios y trailing stop.
  • Funciona con todos los brokers (cobertura + compensación).
  • Sin martingala, sin rejilla, sin métodos de recuperación peligrosos.


AJUSTES RECOMENDADOS

  • Pares: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF.
  • Marco de tiempo: M15
  • Depósito mínimo: $300+
  • Apalancamiento: 1:100 o superior
  • Se requiere VPS: Sí, para operar 24/5
  • Tamaño de lote: 0.02 lotes
  • Posiciones: 5 posiciones


COMO INSTALAR

  1. Abra MT5, adjunte el EA a su gráfico M15.
  2. Cargue la configuración predeterminada (o el archivo de configuración proporcionado).
  3. Ejecutar de forma continua en VPS para obtener mejores resultados.


NOTAS IMPORTANTES

  • Esta es una estrategia institucional basada en reglas.
  • El bot opera sólo cuando la estructura del mercado se alinea con las zonas de liquidez de Fibonacci.
  • No fuerza las operaciones; la paciencia está integrada en el algoritmo.

