Korrect BTC EA
- Asesores Expertos
- Korrect Trades
- Versión: 1.50
- Actualizado: 24 septiembre 2025
- Activaciones: 5
Opere Bitcoin con precisión institucional. El EA Korrect BTC es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado para MetaTrader 5, construido sobre los Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) y la estrategia de retroceso de Fibonacci - dos de las herramientas más poderosas en el trading profesional.
Características principales:
- Opera BTCUSD automáticamente en MT5
- Lógica SMC avanzada: detecta zonas de liquidez, bloques de órdenes y estructura del mercado
- Utiliza retrocesos Fibonacci para entradas y salidas precisas
- Ejecución algorítmica 24/7 - sin emociones, sin operaciones perdidas
- Gestión de riesgos integrada (objetivos diarios de pérdidas/beneficios, trailing stop)
- Plug-and-play: configuración sencilla, con guía del usuario incluida
Configuración recomendada
- Par: BTCUSD
- Marco temporal: H1
- Depósito mínimo: $3000+
- Apalancamiento: 1:100 o superior
- Se requiere VPS: Sí, para operar 24/5
Como Instalar
1. Abra MT5, adjunte el EA a su gráfico H1.
2. Cargue la configuración predeterminada (o el archivo de configuración proporcionado).
3. Ejecutar de forma continua en VPS para obtener mejores resultados.
Notas Importantes:
~ Esta es una estrategia institucional basada en reglas.
~ El bot opera sólo cuando la estructura del mercado se alinea con las zonas de liquidez de Fibonacci.
~ No fuerza las operaciones; la paciencia está incorporada en el algoritmo.
Deje de adivinar los mercados. Deje que Korrect BTC EA opere por usted.
Obtenga su copia hoy 🎯