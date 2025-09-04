Korrect BTC EA

Opere Bitcoin con precisión institucional. El EA Korrect BTC es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado para MetaTrader 5, construido sobre los Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) y la estrategia de retroceso de Fibonacci - dos de las herramientas más poderosas en el trading profesional.


Características principales:

- Opera BTCUSD automáticamente en MT5

- Lógica SMC avanzada: detecta zonas de liquidez, bloques de órdenes y estructura del mercado

- Utiliza retrocesos Fibonacci para entradas y salidas precisas

- Ejecución algorítmica 24/7 - sin emociones, sin operaciones perdidas

- Gestión de riesgos integrada (objetivos diarios de pérdidas/beneficios, trailing stop)

- Plug-and-play: configuración sencilla, con guía del usuario incluida


Configuración recomendada

- Par: BTCUSD

- Marco temporal: H1

- Depósito mínimo: $3000+

- Apalancamiento: 1:100 o superior

- Se requiere VPS: Sí, para operar 24/5


Como Instalar

1. Abra MT5, adjunte el EA a su gráfico H1.

2. Cargue la configuración predeterminada (o el archivo de configuración proporcionado).

3. Ejecutar de forma continua en VPS para obtener mejores resultados.


Notas Importantes:

~ Esta es una estrategia institucional basada en reglas.

~ El bot opera sólo cuando la estructura del mercado se alinea con las zonas de liquidez de Fibonacci.

~ No fuerza las operaciones; la paciencia está incorporada en el algoritmo.


Deje de adivinar los mercados. Deje que Korrect BTC EA opere por usted.


Obtenga su copia hoy 🎯


