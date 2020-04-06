Turtles Style Trend Following Trading System

La mayoría de los operadores compran sobreventa y venden sobrecompra. Este sistema hace exactamente lo contrario, a propósito.

En los mercados de tendencia fuerte, el precio puede permanecer sobrecomprado o sobrevendido durante mucho tiempo.

Entramos deliberadamente cuando el mercado ya está "estirado" porque es exactamente cuando la tendencia es más fuerte y más probable que continúe.

Ponemos un Stop Loss ajustado (por ejemplo, 3 ATR) y mantenemos la posición hasta que finalice la tendencia.

Este es el mismo estilo de los famosos operadores Turtles.