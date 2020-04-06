Dual Timeframe Price vs MA EA MT5

Qué hace (lógica de la estrategia)

  • Dos marcos temporales

    • TF1 (Entrada):

      • Compra cuando una vela TF1 completa cierra por debajo de la MA TF1 (compra contraria).

      • Vender cuando una vela TF1 completa cierra por encima de la MA TF1 (venta contraria).

      • Opcionalmente requiere un cruce real de la barra anterior a la barra actual.

    • TF2 (Salida):

      • Si está largo, salga cuando el cierre de TF2 cruce por debajo de la MA de TF2 (o por debajo de la banda MA-ATR si está activada).

      • Si está corto, sale cuando el cierre del TF2 cruza por encima de la MA del TF2 (o por encima de la banda MA-ATR si está activada).

  • Filtros opcionales y calidad de vida

    • Banda de no-negociación alrededor de la TF1 MA (puntos fijos o basados en ATR) para evitar "justo en la media".

    • Filtro de régimen que utiliza la pendiente de la TF2 MA para omitir las condiciones de fuerte tendencia (umbral de pendiente ajustable).

    • Ventana de sesión y límite del viernes (opcionales).

    • Límite de operaciones por día y enfriamiento de la entrada (en barras TF1).

  • Riesgo y salidas

    • Riesgo por operación por defecto = 2% (puede ajustarse a lotes fijos si lo prefiere).

    • SL/TP puede basarse en ATR o en puntos fijos.

    • Breakeven, trailing stop y take profit parcial opcionales (todos desactivados por defecto).

Seguridad incorporada (por eso está "preparado para el mercado").

  • Final Margin Gate antes de enviar cualquier orden (evita errores "No money").

  • Reducción automática del volumen (activada por defecto): si el margen es estrecho, los lotes se reducen al valor más grande posible.

  • Sujeción del límite de volumen: respeta el mínimo/paso/máximo del broker y SYMBOL_VOLUME_LIMIT (límite de compensación), reduciendo el volumen si es necesario.

  • Consciente del nivel de stop/congelación: Los SL/TP se sujetan con generosos buffers tanto para la entrada como para las modificaciones posteriores.

  • SafeClose con OrderCheck y throttling para evitar spam de "demasiado cerca del mercado / nivel de congelación".

  • Sólo señales de barra cerrada (sin repintado intra-barra).

  • Registros ASCII (sólo en inglés).

Compatibilidad

  • Plataforma: MetaTrader 5 (cuentas de compensación).

  • Símbolos: Divisas principales, metales (por ejemplo, XAUUSD), índices, energías, criptomonedas (CFD) - cualquier cosa con un precio estándar.

  • Plazos: Puede adjuntar el EA a cualquier marco de tiempo del gráfico; sigue leyendo TF1/TF2 de las entradas y utiliza barras completadas.

  • Contabilidad de posiciones: Diseñado para netting (una posición por símbolo).

  • Sin martingala, sin rejilla, sin cobertura.

Entradas (lo que puede cambiar)

General y Riesgo

  • Lots , RiskPercent (por defecto 2% de riesgo), Magic , SlippagePoints , MaxSpreadPoints (0 deshabilita),
    AutoReduceVolume (por defecto true).

Entrada (TF1)

  • TF_Entry , MAPeriod1 , MAMethod1 , Price1 ,
    EntryCrossOnly (sólo actúa en cruces verdaderos),
    NoTradeBandPoints o NoTradeBandATRMult .

Salida (TF2)

  • TF_Exit , MAPeriod2 , MAMethod2 , Price2 ,
    ExitATRBandMult (0 = salida vs MA pura; >0 = salida vs MA±ATR banda).

Filtro de régimen

  • UseRegimeFilter , TF2SlopeLookback , TF2MaxSlopePtsPerBar .

Stops / TP

  • StopLossPoints , TakeProfitPoints (o usar ATR vía SL_ATR_Mult , TP_ATR_Mult ),
    ATRPeriod .

Gestión (opcional; desactivado por defecto)

  • UseBreakEven , BreakEven_ATR_Mult , BreakEvenLockPoints ,
    UseTrailingStop , TrailingStopPoints ,
    UsePartialTP , PartialTP_R , PartialTP_Percent .

Mantenimiento

  • CooldownTF1Bars , MaxTradesPerDay ,

  • UseSessionFilter , SessionStartHour , SessionEndHour , NoFridayLateEntries , FridayCutoffHour .

Cómo utilizar (en vivo y demo)

  1. Adjuntar a un gráfico para el símbolo que desee. Cualquier marco temporal es válido.

  2. Permita Algo Trading y confirme que el smiley/auto-trading está activado.

  3. Los valores predeterminados son sensibles y el comercio sin archivos adicionales.

  4. Si está ejecutando múltiples símbolos, cambie Magic por gráfico.

  5. Un gráfico por símbolo (netting). Evite eliminar el EA mientras una posición está abierta.

Backtesting y optimización (lea esto)

  • Modelado: Trabaja sólo con precios abiertos y con cada tick basado en ticks reales. Las señales son de barra cerrada.

  • Spreads y comisiones: Utilice el spread/comisión típico de su broker si está disponible; en caso contrario mantenga los valores por defecto.

  • Ventana de datos: Elija cualquier período; el EA no necesita archivos adicionales.

  • Optimización: Puede explorar (si lo desea) los periodos de MA, la alternancia de sólo cruces, el multiplicador de banda ATR, la banda de no negociación o los parámetros de filtro de régimen. Esto es opcional - el EA funcionará bien out-of-the-box.

  • Capturas de pantalla: La sección Imágenes incluye un resultado de configuración optimizada en un conjunto de datos público a modo de ilustración (no es una recomendación).

Notas: Backtests son para la investigación, no promesas. Diferentes brokers, liquidez y ejecución cambiarán los resultados.

FAQ / Solución de problemas

P: "No hay operaciones de trading".
R: Compruebe primero lo siguiente: el mercado está abierto en su cuenta; MaxSpreadPoints no le está filtrando (0 lo desactiva); filtro de sesión desactivado (por defecto) o en horas; no hay posición abierta en el mismo símbolo con un Magic diferente.

P: "No hay suficiente dinero / No hay dinero".
R: El EA comprueba previamente el margen y reduce automáticamente el tamaño del lote. Si el margen sigue siendo insuficiente incluso para el lote mínimo del broker, saltará y registrará un mensaje claro.

P: "Límite de volumen alcanzado".
R: Su corredor estableció un límite de volumen de compensación. El EA se sujeta a este límite automáticamente. Si el límite es extremadamente pequeño, es posible que se omitan algunas operaciones.

P: "Paradas no válidas" (al modificar).
R: El EA sujeta SL/TP con buffers amplios y verifica previamente con OrderCheck . Si el distribuidor rechazara, el EA simplemente no envía la modificación y reintenta más tarde, evitando el spam.

P: ¿Puedo ejecutarlo en metales o índices?
R: Sí. El EA utiliza los metadatos del símbolo (tamaño del tick, volumen mín/paso/máx, niveles de stop/congelación) y se ajusta automáticamente.

Lo que este EA no hace

  • No hay martingala, no hay cuadrícula, no hay promedio, no hay modo de recuperación.

  • No hay lógica de cobertura (diseñado para la compensación).

  • No requiere archivos externos, presets o PDFs.

Licencias y actualizaciones

  • Entregado como un Asesor Experto MT5.

  • Ligero y autónomo; el mantenimiento continuo se centra en la compatibilidad de la plataforma y las mejoras de estabilidad.

Información sobre riesgos

Operar implica riesgos. Esta herramienta se proporciona para uso educativo y de investigación. No se garantiza el rendimiento. Usted es responsable de su propia gestión de riesgos y del cumplimiento de las condiciones de su corredor y de la normativa local.

RESUMEN

Una robusta estrategia de MA contraria de dos marcos temporales con ingeniería limpia: señales de barra cerrada, seguridad robusta, dimensionamiento de posición con margen y ejecución lista para la red. Los valores predeterminados están listos para ejecutarse; la pestaña Imágenes muestra un resultado de ejemplo optimizado a modo de ilustración.


