Dual Timeframe Price vs MA EA MT5

Qué hace (lógica de la estrategia)

Dos marcos temporales TF1 (Entrada): Compra cuando una vela TF1 completa cierra por debajo de la MA TF1 (compra contraria). Vender cuando una vela TF1 completa cierra por encima de la MA TF1 (venta contraria). Opcionalmente requiere un cruce real de la barra anterior a la barra actual. TF2 (Salida): Si está largo, salga cuando el cierre de TF2 cruce por debajo de la MA de TF2 (o por debajo de la banda MA-ATR si está activada). Si está corto, sale cuando el cierre del TF2 cruza por encima de la MA del TF2 (o por encima de la banda MA-ATR si está activada).

Filtros opcionales y calidad de vida Banda de no-negociación alrededor de la TF1 MA (puntos fijos o basados en ATR) para evitar "justo en la media". Filtro de régimen que utiliza la pendiente de la TF2 MA para omitir las condiciones de fuerte tendencia (umbral de pendiente ajustable). Ventana de sesión y límite del viernes (opcionales). Límite de operaciones por día y enfriamiento de la entrada (en barras TF1).

Riesgo y salidas Riesgo por operación por defecto = 2% (puede ajustarse a lotes fijos si lo prefiere). SL/TP puede basarse en ATR o en puntos fijos. Breakeven , trailing stop y take profit parcial opcionales (todos desactivados por defecto).



Seguridad incorporada (por eso está "preparado para el mercado").

Final Margin Gate antes de enviar cualquier orden (evita errores "No money").

Reducción automática del volumen (activada por defecto): si el margen es estrecho, los lotes se reducen al valor más grande posible.

Sujeción del límite de volumen : respeta el mínimo/paso/máximo del broker y SYMBOL_VOLUME_LIMIT (límite de compensación), reduciendo el volumen si es necesario.

Consciente del nivel de stop/congelación : Los SL/TP se sujetan con generosos buffers tanto para la entrada como para las modificaciones posteriores.

SafeClose con OrderCheck y throttling para evitar spam de "demasiado cerca del mercado / nivel de congelación".

Sólo señales de barra cerrada (sin repintado intra-barra).

Registros ASCII (sólo en inglés).

Compatibilidad

Plataforma: MetaTrader 5 (cuentas de compensación).

Símbolos: Divisas principales, metales (por ejemplo, XAUUSD), índices, energías, criptomonedas (CFD) - cualquier cosa con un precio estándar.

Plazos: Puede adjuntar el EA a cualquier marco de tiempo del gráfico ; sigue leyendo TF1/TF2 de las entradas y utiliza barras completadas.

Contabilidad de posiciones: Diseñado para netting (una posición por símbolo).

Sin martingala, sin rejilla, sin cobertura.

Entradas (lo que puede cambiar)

General y Riesgo

Lots , RiskPercent (por defecto 2% de riesgo), Magic , SlippagePoints , MaxSpreadPoints (0 deshabilita),

AutoReduceVolume (por defecto true).

Entrada (TF1)

TF_Entry , MAPeriod1 , MAMethod1 , Price1 ,

EntryCrossOnly (sólo actúa en cruces verdaderos),

NoTradeBandPoints o NoTradeBandATRMult .

Salida (TF2)

TF_Exit , MAPeriod2 , MAMethod2 , Price2 ,

ExitATRBandMult (0 = salida vs MA pura; >0 = salida vs MA±ATR banda).

Filtro de régimen

UseRegimeFilter , TF2SlopeLookback , TF2MaxSlopePtsPerBar .

Stops / TP

StopLossPoints , TakeProfitPoints (o usar ATR vía SL_ATR_Mult , TP_ATR_Mult ),

ATRPeriod .

Gestión (opcional; desactivado por defecto)

UseBreakEven , BreakEven_ATR_Mult , BreakEvenLockPoints ,

UseTrailingStop , TrailingStopPoints ,

UsePartialTP , PartialTP_R , PartialTP_Percent .

Mantenimiento

CooldownTF1Bars , MaxTradesPerDay ,

UseSessionFilter , SessionStartHour , SessionEndHour , NoFridayLateEntries , FridayCutoffHour .

Cómo utilizar (en vivo y demo)

Adjuntar a un gráfico para el símbolo que desee. Cualquier marco temporal es válido. Permita Algo Trading y confirme que el smiley/auto-trading está activado. Los valores predeterminados son sensibles y el comercio sin archivos adicionales. Si está ejecutando múltiples símbolos, cambie Magic por gráfico. Un gráfico por símbolo (netting). Evite eliminar el EA mientras una posición está abierta.

Backtesting y optimización (lea esto)

Modelado: Trabaja sólo con precios abiertos y con cada tick basado en ticks reales . Las señales son de barra cerrada .

Spreads y comisiones: Utilice el spread/comisión típico de su broker si está disponible; en caso contrario mantenga los valores por defecto.

Ventana de datos: Elija cualquier período; el EA no necesita archivos adicionales.

Optimización: Puede explorar (si lo desea) los periodos de MA, la alternancia de sólo cruces, el multiplicador de banda ATR, la banda de no negociación o los parámetros de filtro de régimen. Esto es opcional - el EA funcionará bien out-of-the-box.

Capturas de pantalla: La sección Imágenes incluye un resultado de configuración optimizada en un conjunto de datos público a modo de ilustración (no es una recomendación).

Notas: Backtests son para la investigación, no promesas. Diferentes brokers, liquidez y ejecución cambiarán los resultados.

FAQ / Solución de problemas

P: "No hay operaciones de trading".

R: Compruebe primero lo siguiente: el mercado está abierto en su cuenta; MaxSpreadPoints no le está filtrando (0 lo desactiva); filtro de sesión desactivado (por defecto) o en horas; no hay posición abierta en el mismo símbolo con un Magic diferente.

P: "No hay suficiente dinero / No hay dinero".

R: El EA comprueba previamente el margen y reduce automáticamente el tamaño del lote. Si el margen sigue siendo insuficiente incluso para el lote mínimo del broker, saltará y registrará un mensaje claro.

P: "Límite de volumen alcanzado".

R: Su corredor estableció un límite de volumen de compensación. El EA se sujeta a este límite automáticamente. Si el límite es extremadamente pequeño, es posible que se omitan algunas operaciones.

P: "Paradas no válidas" (al modificar).

R: El EA sujeta SL/TP con buffers amplios y verifica previamente con OrderCheck . Si el distribuidor rechazara, el EA simplemente no envía la modificación y reintenta más tarde, evitando el spam.

P: ¿Puedo ejecutarlo en metales o índices?

R: Sí. El EA utiliza los metadatos del símbolo (tamaño del tick, volumen mín/paso/máx, niveles de stop/congelación) y se ajusta automáticamente.

Lo que este EA no hace

No hay martingala, no hay cuadrícula, no hay promedio, no hay modo de recuperación.

No hay lógica de cobertura (diseñado para la compensación ).

No requiere archivos externos, presets o PDFs.

Licencias y actualizaciones

Entregado como un Asesor Experto MT5 .

Ligero y autónomo; el mantenimiento continuo se centra en la compatibilidad de la plataforma y las mejoras de estabilidad.

Información sobre riesgos

Operar implica riesgos. Esta herramienta se proporciona para uso educativo y de investigación. No se garantiza el rendimiento. Usted es responsable de su propia gestión de riesgos y del cumplimiento de las condiciones de su corredor y de la normativa local.

RESUMEN

Una robusta estrategia de MA contraria de dos marcos temporales con ingeniería limpia: señales de barra cerrada, seguridad robusta, dimensionamiento de posición con margen y ejecución lista para la red. Los valores predeterminados están listos para ejecutarse; la pestaña Imágenes muestra un resultado de ejemplo optimizado a modo de ilustración.



