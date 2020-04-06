Dual Timeframe Price vs MA EA MT5
- Asesores Expertos
- Hergerberger OÜ
- Versión: 2.25
- Activaciones: 5
Qué hace (lógica de la estrategia)
-
Dos marcos temporales
-
TF1 (Entrada):
-
Compra cuando una vela TF1 completa cierra por debajo de la MA TF1 (compra contraria).
-
Vender cuando una vela TF1 completa cierra por encima de la MA TF1 (venta contraria).
-
Opcionalmente requiere un cruce real de la barra anterior a la barra actual.
-
-
TF2 (Salida):
-
Si está largo, salga cuando el cierre de TF2 cruce por debajo de la MA de TF2 (o por debajo de la banda MA-ATR si está activada).
-
Si está corto, sale cuando el cierre del TF2 cruza por encima de la MA del TF2 (o por encima de la banda MA-ATR si está activada).
-
-
-
Filtros opcionales y calidad de vida
-
Banda de no-negociación alrededor de la TF1 MA (puntos fijos o basados en ATR) para evitar "justo en la media".
-
Filtro de régimen que utiliza la pendiente de la TF2 MA para omitir las condiciones de fuerte tendencia (umbral de pendiente ajustable).
-
Ventana de sesión y límite del viernes (opcionales).
-
Límite de operaciones por día y enfriamiento de la entrada (en barras TF1).
-
-
Riesgo y salidas
-
Riesgo por operación por defecto = 2% (puede ajustarse a lotes fijos si lo prefiere).
-
SL/TP puede basarse en ATR o en puntos fijos.
-
Breakeven, trailing stop y take profit parcial opcionales (todos desactivados por defecto).
-
Seguridad incorporada (por eso está "preparado para el mercado").
-
Final Margin Gate antes de enviar cualquier orden (evita errores "No money").
-
Reducción automática del volumen (activada por defecto): si el margen es estrecho, los lotes se reducen al valor más grande posible.
-
Sujeción del límite de volumen: respeta el mínimo/paso/máximo del broker y SYMBOL_VOLUME_LIMIT (límite de compensación), reduciendo el volumen si es necesario.
-
Consciente del nivel de stop/congelación: Los SL/TP se sujetan con generosos buffers tanto para la entrada como para las modificaciones posteriores.
-
SafeClose con OrderCheck y throttling para evitar spam de "demasiado cerca del mercado / nivel de congelación".
-
Sólo señales de barra cerrada (sin repintado intra-barra).
-
Registros ASCII (sólo en inglés).
Compatibilidad
-
Plataforma: MetaTrader 5 (cuentas de compensación).
-
Símbolos: Divisas principales, metales (por ejemplo, XAUUSD), índices, energías, criptomonedas (CFD) - cualquier cosa con un precio estándar.
-
Plazos: Puede adjuntar el EA a cualquier marco de tiempo del gráfico; sigue leyendo TF1/TF2 de las entradas y utiliza barras completadas.
-
Contabilidad de posiciones: Diseñado para netting (una posición por símbolo).
-
Sin martingala, sin rejilla, sin cobertura.
Entradas (lo que puede cambiar)
General y Riesgo
-
Lots , RiskPercent (por defecto 2% de riesgo), Magic , SlippagePoints , MaxSpreadPoints (0 deshabilita),
AutoReduceVolume (por defecto true).
Entrada (TF1)
-
TF_Entry , MAPeriod1 , MAMethod1 , Price1 ,
EntryCrossOnly (sólo actúa en cruces verdaderos),
NoTradeBandPoints o NoTradeBandATRMult .
Salida (TF2)
-
TF_Exit , MAPeriod2 , MAMethod2 , Price2 ,
ExitATRBandMult (0 = salida vs MA pura; >0 = salida vs MA±ATR banda).
Filtro de régimen
-
UseRegimeFilter , TF2SlopeLookback , TF2MaxSlopePtsPerBar .
Stops / TP
-
StopLossPoints , TakeProfitPoints (o usar ATR vía SL_ATR_Mult , TP_ATR_Mult ),
ATRPeriod .
Gestión (opcional; desactivado por defecto)
-
UseBreakEven , BreakEven_ATR_Mult , BreakEvenLockPoints ,
UseTrailingStop , TrailingStopPoints ,
UsePartialTP , PartialTP_R , PartialTP_Percent .
Mantenimiento
-
CooldownTF1Bars , MaxTradesPerDay ,
-
UseSessionFilter , SessionStartHour , SessionEndHour , NoFridayLateEntries , FridayCutoffHour .
Cómo utilizar (en vivo y demo)
-
Adjuntar a un gráfico para el símbolo que desee. Cualquier marco temporal es válido.
-
Permita Algo Trading y confirme que el smiley/auto-trading está activado.
-
Los valores predeterminados son sensibles y el comercio sin archivos adicionales.
-
Si está ejecutando múltiples símbolos, cambie Magic por gráfico.
-
Un gráfico por símbolo (netting). Evite eliminar el EA mientras una posición está abierta.
Backtesting y optimización (lea esto)
-
Modelado: Trabaja sólo con precios abiertos y con cada tick basado en ticks reales. Las señales son de barra cerrada.
-
Spreads y comisiones: Utilice el spread/comisión típico de su broker si está disponible; en caso contrario mantenga los valores por defecto.
-
Ventana de datos: Elija cualquier período; el EA no necesita archivos adicionales.
-
Optimización: Puede explorar (si lo desea) los periodos de MA, la alternancia de sólo cruces, el multiplicador de banda ATR, la banda de no negociación o los parámetros de filtro de régimen. Esto es opcional - el EA funcionará bien out-of-the-box.
-
Capturas de pantalla: La sección Imágenes incluye un resultado de configuración optimizada en un conjunto de datos público a modo de ilustración (no es una recomendación).
Notas: Backtests son para la investigación, no promesas. Diferentes brokers, liquidez y ejecución cambiarán los resultados.
FAQ / Solución de problemas
P: "No hay operaciones de trading".
R: Compruebe primero lo siguiente: el mercado está abierto en su cuenta; MaxSpreadPoints no le está filtrando (0 lo desactiva); filtro de sesión desactivado (por defecto) o en horas; no hay posición abierta en el mismo símbolo con un Magic diferente.
P: "No hay suficiente dinero / No hay dinero".
R: El EA comprueba previamente el margen y reduce automáticamente el tamaño del lote. Si el margen sigue siendo insuficiente incluso para el lote mínimo del broker, saltará y registrará un mensaje claro.
P: "Límite de volumen alcanzado".
R: Su corredor estableció un límite de volumen de compensación. El EA se sujeta a este límite automáticamente. Si el límite es extremadamente pequeño, es posible que se omitan algunas operaciones.
P: "Paradas no válidas" (al modificar).
R: El EA sujeta SL/TP con buffers amplios y verifica previamente con OrderCheck . Si el distribuidor rechazara, el EA simplemente no envía la modificación y reintenta más tarde, evitando el spam.
P: ¿Puedo ejecutarlo en metales o índices?
R: Sí. El EA utiliza los metadatos del símbolo (tamaño del tick, volumen mín/paso/máx, niveles de stop/congelación) y se ajusta automáticamente.
Lo que este EA no hace
-
No hay martingala, no hay cuadrícula, no hay promedio, no hay modo de recuperación.
-
No hay lógica de cobertura (diseñado para la compensación).
-
No requiere archivos externos, presets o PDFs.
Licencias y actualizaciones
-
Entregado como un Asesor Experto MT5.
-
Ligero y autónomo; el mantenimiento continuo se centra en la compatibilidad de la plataforma y las mejoras de estabilidad.
Información sobre riesgos
Operar implica riesgos. Esta herramienta se proporciona para uso educativo y de investigación. No se garantiza el rendimiento. Usted es responsable de su propia gestión de riesgos y del cumplimiento de las condiciones de su corredor y de la normativa local.
RESUMEN
Una robusta estrategia de MA contraria de dos marcos temporales con ingeniería limpia: señales de barra cerrada, seguridad robusta, dimensionamiento de posición con margen y ejecución lista para la red. Los valores predeterminados están listos para ejecutarse; la pestaña Imágenes muestra un resultado de ejemplo optimizado a modo de ilustración.