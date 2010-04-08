Picidea Hunter

- Picidea Hunter - ¡un potente Asesor Experto (EA) de Forex!

Picidea aprovecha las estrategias Martingale y grid para maximizar las oportunidades de trading, asegurando precisión y eficiencia en cada movimiento. Con su sistema inteligente de gestión de órdenes, Picidea cierra de forma inteligente todas las órdenes en su objetivo de beneficio predefinido. También equilibra las pérdidas y ganancias promediándolas, cerrando estratégicamente tanto las operaciones ganadoras como las perdedoras para optimizar sus beneficios. Perfecto para operadores que buscan una solución fiable y automatizada, Picidea Bot combina innovación y estrategia para ayudarte a tener éxito en el mercado de divisas.

Nota: Para acelerar el backtesting, es necesario desactivar el panel de información.



PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Asesores Expertos
El Asesor Experto trabaja con dos indicadores CCI y ADX. Condiciones para la entrada de COMPRA: 1. ADX cruza el nivel 20 2. CCI cruza el nivel de 100 de abajo hacia arriba 3. Establecer StopLoss y TakeProfit fijos 4. Cierre la posición al precio de mercado cuando el CCI cruce el nivel de 100 de arriba a abajo. Condiciones de entrada de VENTA: 1. ADX cruza el nivel 20 2. CCI cruza el nivel -100 de arriba a abajo 3. Establecer StopLoss y TakeProfit fijos 4. Cierre la posición al precio de mercado
FREE
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Asesores Expertos
Asesor de trading automático.Esta es una versión gratuita del Asesor experto "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В el robot se basa en 2 estrategias: en la intersección de medias móviles y el indicador de bandas de Bollinger.En la versión de pago, tres estrategias están disponibles, lo que aumenta la rentabilidad varias veces.Diseñado para el par de divisas EURUSD H1.Es posible utilizarlo en otras herramientas después de la optimización.Prueba sólo en datos de tick
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Asesores Expertos
Descripción del experto Algoritmo optimizado para la negociación en el Nasdaq El Asesor Experto se basa en el mantenimiento constante de posiciones largas con toma de beneficios diaria, si la hay, e interrupción temporal del trabajo durante la ejecución de correcciones prolongadas. El principio de negociación del Asesor Experto se basa en la volatilidad histórica del activo negociado. Los valores del Tamaño de corrección (InpMaxMinusForMarginCallShort) y Caída máxima (InpMaxMinusForMarginCallLo
FREE
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Asesores Expertos
Double Breakout es un asesor experto automático con dos estrategias separadas que utiliza martingala. El indicador MACD con parámetros ajustables se utiliza como entrada para cada flujo de órdenes. Los niveles de takeprofit y stoploss especificados se utilizan para salir de la posición. Recomendación general El depósito mínimo recomendado es de 1000 céntimos. Spread se recomienda no más de 3 puntos. Es mejor utilizar pares de divisas tendenciales. El parámetro martingala se puede ajustar desde
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto analiza las últimas velas y determina si habrá un retroceso o una gran corrección. Además, se analizan las lecturas de algunos indicadores (sus parámetros se pueden ajustar). Es una versión gratuita de Proftrader . A diferencia de la versión completa, en la versión gratuita del asesor el lote inicial no puede ser superior a 0,1, el par de negociación sólo EURUSD y también tiene menos parámetros configurables. Parámetros de entrada Lots - tamaño del lote (a 0, el lote se calcu
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Asesores Expertos
Diversifique el riesgo de su cuenta de trading combinando nuestros Asesores Expertos. Construya su propio sistema de trading personalizado aquí: Estrategias simples de trading en Forex El asesor experto abre operaciones cuando el indicador RSI entra en zonas de sobreventa o sobrecompra. Los Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop se calculan en base al indicador ATR. El par de divisas recomendado es EURGBP y el timeframe recomendado para operar y hacer backtests es H4. Este Asesor Experto puede
FREE
Multi Strategy Bear Version 2
Vincenzo Tignola
5 (2)
Asesores Expertos
Este asesor experto (100% automático) puede combinar dos indicadores para crear una estrategia, esta versión llamada "versión Bear" (VERSIÓN BÁSICA) contiene 2 indicadores: CCI y RSI Con un simple mensaje personal, puede ponerse en contacto conmigo para solicitar su "versión Bear" de EA (o la versión SUPERIOR) con los indicadores que ha elegido y con sus condiciones y una vez acordado lo pondré aquí en el mercado, o seguiré el enlace en la parte inferior de la página que lo llevará a mi contac
FREE
PZ Heiken Ashi EA
PZ TRADING SLU
4.8 (10)
Asesores Expertos
Este EA opera utilizando el indicador suavizado Heiken Ashi . Ofrece muchos escenarios de negociación y ajustes flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables, un modo de martingala y martingala inversa. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de usar y supervisar Implementa tres estrategias de entrada diferentes Punto de equilibrio, SL, TP y trailing-stop p
FREE
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.56 (9)
Asesores Expertos
Harvest FX UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS PRECIS
FREE
EAAgrTest
Dmitriy Susloparov
3 (1)
Asesores Expertos
EA_Agr_Test Esta es una versión gratuita de EA_Agr_Full , diseñada para proporcionar al comprador la oportunidad de comprobar el producto no en el probador, sino en una cuenta real. Aquí se utiliza exactamente el mismo algoritmo de negociación, pero no hay posibilidad de cambiar los parámetros, a excepción de GMToffset . Las órdenes no pueden ser de más de 0,01 lotes y los beneficios se toman muy pronto. Por esta razón, es imposible lograr altos rendimientos. Algoritmo verificado con el bro
FREE
EA With Recovery
Che Jeib Che Said
4.5 (2)
Asesores Expertos
El Asesor Experto fue desarrollado para hacer crecer el saldo de la cuenta del usuario de forma persistente. Para lograrlo, tiene dos modos, el modo normal y el modo de recuperación. Los parámetros para los dos modos se pueden cambiar para adaptarse a la estrategia del usuario. También hay un botón de comercio automático, un botón de compra y un botón de venta. El botón de comercio automático puede activarse y desactivarse. Los botones de compra y venta son para que el usuario intervenga manual
FREE
Super MataELang Limited
Agus Wahyu Pratomo
Asesores Expertos
EA SUPER MATAELANG Limitado Gran Promoción Por 5 primer comprador obtendrá $65 precio ==>> siguiente precio será hasta $XXXXX Esta es la versión gratuita de EA SUPER MATAELANG PRO No se puede establecer el tamaño del lote. Por defecto es 0.001. Por favor, compre la versión Pro Enlace Versión Pro : https://www.mql5.com/en/market/product/87076 Este EA utiliza algunos indicadores muy sofisticados. Puede detectar la dirección de la tendencia con gran precisión. También tiene un sistema de segurida
FREE
Forex Fraus Dobby
Dmitriy Zaytsev
3.67 (3)
Asesores Expertos
El Asesor Experto de la familia Forex Fraus , el sistema está diseñado para scalping el par EUR/USD en el marco de tiempo M1 (para cotizaciones de cinco dígitos), y adaptado para las cuentas con ejecución rápida de órdenes. Principio de funcionamiento Compra en los Extremos Bajos y vende en los Extremos Altos de los valores del indicador Estocástico. Cuando se recibe una señal, las órdenes se abren por inyección, utilizando datos de tick. Las posiciones se cierran por Trailing Stop Las posicion
FREE
Index Master
Paulo Martins Barbosa
3 (1)
Asesores Expertos
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES - Index Master es un sistema 100% automatizado. - ¡No martingala! ¡No Grid! ¡No Hedge! ¡No se utilizan estrategias peligrosas! - Cada orden tiene un StopLoss y un TakeProfit. - Este Experto ganará y perderá, pero a largo plazo producirá un buen beneficio con una reducción temporal bastante baja. - Broker recomendado : spread bajo; comisión baja; no creador de mercado: https: //bit.ly/38hfs2D - No es necesario configurar los archivos . Sólo tiene que adjuntar a los
FREE
Bollinger Scalper EA
Robots4Forex Ltd
4.22 (9)
Asesores Expertos
El EA Bollinger Scalper es un Asesor Experto totalmente automatizado que opera basándose en las señales de entrada de la Banda de Bollinger y el RSI. El EA opera utilizando órdenes de mercado y utiliza el promedio para convertir de forma segura las operaciones negativas en positivas. Este EA funciona mejor en EURUSD utilizando el marco de tiempo M5. Un VPS es aconsejable cuando el comercio de este sistema. Compruebe los comentarios de los resultados de las pruebas y la configuración optimizada.
FREE
CandleCrusherX ScalpingEdition FREE
Christian Opperskalski
4 (1)
Asesores Expertos
CandleCrusherX Scalping EA analiza la situación del mercado en volumen y fuerte movimiento de precios dentro del Timeframe interno. Funciona en todos los principales pares de divisas y marcos de tiempo (M5 o M15 recomendado). El EA tiene integrado un Take Profit dinámico, esto significa que si alcanza su TP definido, le da la oportunidad de seguir la tendencia mediante TP y SL dinámicos y ampliar sus beneficios. También se ha integrado una función de Filtro de Noticias, para evitar operaciones p
FREE
Free Spike Finder MT4
Pier Gaetano Novara
3 (2)
Asesores Expertos
Mismo comportamiento de https://www.mql5.com/en/market/product/25552 pero lote fijo 0.01 El EA espera un pico de acuerdo con una lógica específica y abre una posición en la dirección del pico estableciendo stop loss y take profit. Cuando las posiciones están en beneficios se gestionan con un mecanismo de seguimiento inteligente basado también en el tiempo transcurrido desde la posición abierta. Funciona con brokers de 5 y 4 dígitos. Debe utilizarse en el gráfico M1. No necesita datos históricos
FREE
MACD Trader FREE
Konstantin Nikitin
1 (1)
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto automatizado que opera utilizando los indicadores MACD y Envelopes . La versión gratuita tiene las siguientes limitaciones. No tiene panel para abrir órdenes. La operativa está limitada al par de divisas EURUSD y similares. Sólo se pueden abrir órdenes con el lote mínimo, no se pueden abrir más de 5 órdenes en la misma dirección, hasta un total de 10 órdenes. La pausa después del cierre de todas las órdenes es de 6000 minutos. Durante el análisis, no se añaden más de 50
FREE
Seine
Andrey Boytsov
3.5 (2)
Asesores Expertos
Este EA no coloca órdenes pendientes, sino que forma una red virtual de acuerdo con la configuración. El EA mostró la máxima eficiencia en un par de EURJPY. El trabajo del asesor se puede ver en el panel de información. Para un trabajo estable en una cuenta de centavos que necesita por lo menos $ 600. Con un depósito de este tipo, el EA soporta movimiento sin retroceso del precio de 4000 pips y no pierde el depositю inicial.
FREE
Morning Luck
Pavel Predein
4.8 (5)
Asesores Expertos
Sistema automatico de trading basado en el indicador flat matutino, coloca ordenes pendientes en los bordes del canal nocturno .todas las operaciones tienen un stop loss y take profit fijos .el par operado GBPUSD H1, puede ser utilizado en otros instrumentos previa optimizacion. El EA contiene un indicador plano conmutable . La hora de funcionamiento del robot en los parámetros de entrada corresponde a (+2GMT). cuando se cambia al horario de verano, es necesario ajustar la hora manualmente. *
FREE
SAAD TrendTracker
Adnan Iqbal
4.03 (34)
Asesores Expertos
SAAD TrendTracker es un EA totalmente automatizado. Se basa en algoritmos matemáticos indicador Trend Tracker y SAADScalper. El EA scalps pips por su fuerte estrategia de entrada basada en SAADScalper. Las operaciones que no tienen éxito en el scalping se manejan de una manera diferente de algoritmo de diseño único basado en el indicador Trend Tracker. EA está diseñado para M1, M5, M15 y M30. Consulta el gráfico diario para la precisión de las operaciones con éxito. Consulta H1 para manejar las
FREE
William Percent Range with Simple Moving Average
Victor Manuel Valderrama Zamora
Asesores Expertos
Diversifique el riesgo de su cuenta de trading combinando nuestros Asesores Expertos. Construya su propio sistema de trading personalizado aquí: Simple Forex Trading Strategies El asesor experto abre operaciones cuando las SMA se cruzan y cuando el WPR ha salido de las zonas de sobrecompra/sobreventa. Las SMAs también están programadas para cerrar las operaciones si la tendencia cambia. Los Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop se calculan en base al indicador ATR. El par de divisas recomenda
FREE
Grid Engulfing MT4
Yudi Sri Warsito
4.75 (4)
Asesores Expertos
Grid Engulfing es una estrategia de trading que combina el grid trading con patrones engulfing. Grid Trading: Una estrategia de negociación de cuadrícula consiste en colocar órdenes de compra y venta a intervalos regulares (tamaño de la cuadrícula) por encima y por debajo de un nivel de precios establecido. El objetivo es beneficiarse de los pequeños movimientos de precios dentro de un mercado de rango limitado. Patrones envolventes: Los patrones envolventes son un tipo de patrón de velas que i
FREE
PZ Bollinger Bands EA
PZ TRADING SLU
4.75 (4)
Asesores Expertos
Este EA opera utilizando el indicador de Bandas de Bollinger . Ofrece muchos comportamientos de negociación y ajustes flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables y un modo de martingala. [ Guía de Instalación | Guía de Actualización | Solución de Problemas | FAQ | Todos los Productos ] Fácil de usar y supervisar Configuración de indicadores totalmente personalizable Punto de equilibrio, SL, TP y trailing-stop personali
FREE
Donar EA
Walter Ludwig Tengler
Asesores Expertos
Donar EA es un sofisticado Asesor Experto (EA) de trading automatizado diseñado para las plataformas MetaTrader 4. Este sistema de trading algorítmico proporciona una gestión inteligente de las operaciones con parámetros personalizables para adaptarse a diversas estrategias de trading y perfiles de riesgo. Características principales: Ventanas de tiempo de negociación adaptables Dirección de negociación configurable (compra, venta o ambas) Gestión robusta del riesgo Tamaño de lote dinámico Segui
FREE
PZ MA Crossover EA
PZ TRADING SLU
3.83 (24)
Asesores Expertos
Este EA comercia utilizando cruces de medias móviles. Ofrece configuraciones totalmente personalizables, configuraciones flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables y un modo martingala y martingala inversa. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | Preguntas frecuentes | Todos los productos ] Fácil de usar y supervisar Configuraciones de promedio móvil totalmente personalizables Implementa
FREE
Sunflower
Kun Jiao
Asesores Expertos
La estrategia utiliza principalmente el indicador técnico   MACD , siguiendo siempre la dirección de la tendencia principal y abriendo operaciones cuando aparece una señal en   M1 . Es adecuada para operar con   oro (XAUUSD)   y otros productos básicos con tendencias claras. Parámetros: Activación de posiciones largas/cortas:   Activar Saldo de la cuenta:   $1,000 o $10,000 Para cuentas de   $1,000 , se recomienda   1 operación a la vez . Para cuentas de   $10,000 , se puede habilitar un límite
FREE
Zigzag Extremum points
Oleg Popov
4.81 (32)
Asesores Expertos
Ya está disponible la nueva versión 8.00. En esta versión, he intentado tener en cuenta los deseos de los usuarios. Cada uno de ustedes también puede participar en la mejora de este asesor. En la configuración por defecto, el asesor abre operaciones cuando el punto extremo se rompe indicador estándar Zigzag . Cuando se rompe el punto superior del extremo en zigzag, abre una operación de compra, y cuando se rompe el punto inferior del extremo en zigzag, abre una operación de venta. Además del in
FREE
EA Scalping Expert
Gerard Valldosera Gomez
3 (1)
Asesores Expertos
This is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. This EA can't run in the same account. If you want an Expert Advisor that trades daily this is not because it requires patience to wait for a few days or weeks on the right opportunity for it to trade. It takes advantage of the volatility of the price movement.
FREE
