Gold Momentum Accelerator Algorithm

Crecimiento a largo plazo con bajo riesgo.
Sistema para operar con futuros y CFDs sobre oro. (XAU/USD)

Visión general

El sistema utiliza principalmente las estadísticas del marco temporal diario para generar niveles adecuados para las entradas cuando se cumplen todas las condiciones. Cada día se crea un nuevo nivel que define el umbral por encima del cual existe una alta probabilidad de que continúe la tendencia alcista.

  • Robusto frente a deslizamientos y latencia elevados.
  • Opciones para permitir o evitar ciclos de mercado específicos.

Ciclo de mercado y estacionalidad

En determinados periodos, el sistema puede ser menos eficaz debido al ciclo y a las correlaciones del oro con el USD y la bolsa. Históricamente, el mejor rendimiento aparece en ciclos inflacionistas con un entorno de tipos de interés bajos.

Ajustes y recomendaciones

Ajustes de tiempo

  • Entrada Hora y Minuto
  • Hora y minuto de salida

La sincronización por defecto se establece para capturar el movimiento diario completo porque el precio tiene una alta probabilidad de acelerar al alza. Está configurado para comenzar después de los primeros 15 minutos desde la apertura del mercado y terminar 15 minutos antes del cierre para evitar periodos con grandes diferenciales.

Ajustes de Stop & Profit

  • Stop Loss (%) - calculado como un porcentaje del mínimo del día anterior.
  • Take Profit (%) - calculado como un porcentaje del precio de apertura de hoy.

Los intervalos porcentuales se utilizan para una medición estadística más clara y comparabilidad entre regímenes de mercado.

Ajustes de estacionalidad

  • Doble martes - si se establece en true, el tamaño de la posición se duplica el martes cuando el lunes tuvo un rendimiento positivo. Las estadísticas intradía en periodos de impulso muestran un mayor éxito los martes.
  • Doble Diciembre - si se establece en true, el tamaño de la posición se duplica cada día de negociación en diciembre (excepto el martes para evitar el sobredimensionamiento). Las estadísticas anuales de los últimos 20 años muestran rendimientos más positivos en diciembre.
  • Evitar Meses - si se establece en true, el sistema se salta los meses con menor éxito histórico: Agosto, Septiembre, Noviembre. Para minimizar el riesgo, se recomienda omitir al menos septiembre debido a la mayor volatilidad histórica del USD y del mercado de valores.
