Gold Momentum Accelerator Algorithm

Crecimiento a largo plazo con bajo riesgo.

Sistema para operar con futuros y CFDs sobre oro. (XAU/USD)

Visión general

El sistema utiliza principalmente las estadísticas del marco temporal diario para generar niveles adecuados para las entradas cuando se cumplen todas las condiciones. Cada día se crea un nuevo nivel que define el umbral por encima del cual existe una alta probabilidad de que continúe la tendencia alcista.

Robusto frente a deslizamientos y latencia elevados.

Opciones para permitir o evitar ciclos de mercado específicos.

Ciclo de mercado y estacionalidad

En determinados periodos, el sistema puede ser menos eficaz debido al ciclo y a las correlaciones del oro con el USD y la bolsa. Históricamente, el mejor rendimiento aparece en ciclos inflacionistas con un entorno de tipos de interés bajos.

Ajustes y recomendaciones

Ajustes de tiempo

Entrada Hora y Minuto

Hora y minuto de salida

La sincronización por defecto se establece para capturar el movimiento diario completo porque el precio tiene una alta probabilidad de acelerar al alza. Está configurado para comenzar después de los primeros 15 minutos desde la apertura del mercado y terminar 15 minutos antes del cierre para evitar periodos con grandes diferenciales.

Ajustes de Stop & Profit

Stop Loss (%) - calculado como un porcentaje del mínimo del día anterior.

- calculado como un porcentaje del mínimo del día anterior. Take Profit (%) - calculado como un porcentaje del precio de apertura de hoy.

Los intervalos porcentuales se utilizan para una medición estadística más clara y comparabilidad entre regímenes de mercado.

Ajustes de estacionalidad