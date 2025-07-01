[Power Volume Candle] - Indicador para ver la comparación de volumen alcista y bajista



Indicador de comparación de volumen en vela, mediante el cálculo del valor de volumen de la historia de la vela especificada para determinar el porcentaje de fuerza de volumen. calcula el porcentaje de comparación de cada marco de tiempo que se muestra en 1 pantalla.

Note: indicators are decision aids, and not final results.

Mejore la calidad de las decisiones con la ayuda de un indicador que calcula automáticamente la fuerza del volumen de las velas alcistas y bajistas.

Cómo funciona: https://www.mql5.com/en/market/product/143030/comments?source=Site+Market+Product+From+Author#comment_57845496





Características del Indicador:



Multi Time Frame en 1 Gráfico.

Historia de la vela se puede ajustar.

Utilidad :

