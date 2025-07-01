Power Volume Candle
- Indicadores
- Imam Nasrudin
- Versión: 1.5
- Actualizado: 8 diciembre 2025
[Power Volume Candle] - Indicador para ver la comparación de volumen alcista y bajista
Indicador de comparación de volumen en vela, mediante el cálculo del valor de volumen de la historia de la vela especificada para determinar el porcentaje de fuerza de volumen. calcula el porcentaje de comparación de cada marco de tiempo que se muestra en 1 pantalla.
Mejore la calidad de las decisiones con la ayuda de un indicador que calcula automáticamente la fuerza del volumen de las velas alcistas y bajistas.
Cómo funciona: https://www.mql5.com/en/market/product/143030/comments?source=Site+Market+Product+From+Author#comment_57845496
Características del Indicador:
- Multi Time Frame en 1 Gráfico.
- Historia de la vela se puede ajustar.
Utilidad :
- Medio adicional para tomar decisiones de entrada.
- Conocer la fuerza de la Tendencia en base al volumen de velas de multi timeframes.
