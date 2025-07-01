Power Volume Candle

4.5

[Power Volume Candle] - Indicador para ver la comparación de volumen alcista y bajista

Indicador de comparación de volumen en vela, mediante el cálculo del valor de volumen de la historia de la vela especificada para determinar el porcentaje de fuerza de volumen. calcula el porcentaje de comparación de cada marco de tiempo que se muestra en 1 pantalla.

Suscríbase al canal MQL5 para otra información interesante: (Automático) Herramientas Forex

Únase al nuevo Grupo Público para Expresar Opiniones y Compartir: Auto Fx Investment

Ver otros productos aquí (Automatic) Forex Tools

Note: indicators are decision aids, and not final results.

Mejore la calidad de las decisiones con la ayuda de un indicador que calcula automáticamente la fuerza del volumen de las velas alcistas y bajistas.

Cómo funciona: https://www.mql5.com/en/market/product/143030/comments?source=Site+Market+Product+From+Author#comment_57845496


Características del Indicador:

  • Multi Time Frame en 1 Gráfico.
  • Historia de la vela se puede ajustar.

Utilidad :

  • Medio adicional para tomar decisiones de entrada.
  • Conocer la fuerza de la Tendencia en base al volumen de velas de multi timeframes.
Comentarios 2
explore789
24
explore789 2025.07.07 00:42 
 

pretty good, thanks..

langfeldt71
104
langfeldt71 2025.08.19 20:58 
 

I downloaded it not knowing what to expect being really new to this. But I do find it very useful and I believe I've seen a video on you tube with a guy who was using this only I wasn't sure at the time. Yes it's interesting to see what the rest of everyone is doing. Gives an idea which way you should be trading for sure. So if I set it to 6 how does it work? no real explanation is available also a hot key to toggle on and off would be good

Productos recomendados
Maximum Minimum Candle Indicator
Carlos Daniel Vazquez Rosas
5 (1)
Indicadores
El indicador Vela Máxima Mínima es un indicador básico (pero útil) que muestra la vela máxima y mínima en un periodo de tiempo . El indicador muestra la vela máxima y la vela mínima de un periodo de tiempo definido. Puede elegir el número de velas que componen el periodo El indicador mostrará con puntos de color los valores máximo y mínimo. Un mensaje le indica cuando el precio alcanza el máximo o el mínimo. Parámetros número_de_velas: Es el número de velas que se calcularán. Si pones 100, el
FREE
Micro Volume
Aleksandr Goryachev
Indicadores
Volúmenes ******************* Volúmenes para la plataforma de gráficos de segundos de Micro . ********************* El segundo gráfico aumentará la precisión de sus entradas y salidas en un orden de magnitud. El segundo periodo , en el formato habitual, le permitirá ver lo que antes estaba oculto. Los indicadores gratuitos completarán la imagen visual, que, en conjunto, llevarán sus operaciones a un nuevo nivel. Ideal tanto para scalpers como para traders intradía. Indicador de volúmenes para l
FREE
Custom Spread Indicator MT5
Ritter Jozsef
4.86 (29)
Indicadores
Indicador de diferencial personalizado *Por favor, escriba un comentario, ¡gracias! También MT4 versión está disponible Indicador de Spread muestra el spread actual en pips con codigos de colores. Maneja 3 niveles, Bajo, Medio, Alto. Puede establecer los niveles y colores para cada nivel (por ejemplo, Baja: Verde, Media: Naranja, Alta: Rojo), y puede elegir la posición de visualización en el gráfico. Hay dos modos de cálculo de spread: -> Valor del spread del servidor -> Valor Ask - Bid Pued
FREE
Einstein de Wall Street
Andres Daniel Pabon Perez
Indicadores
¿Quién es? : Peter Tuchman, un operador de bolsa en la NYSE. ¿Por qué es famoso? : Se le conoce como "Einstein de Wall Street" debido a su parecido con el físico y a su peinado. Es frecuentemente retratado por los medios de comunicación, lo que le ha valido el apodo de "el operador más fotografiado de Wall Street". Su imagen se usa a menudo para ilustrar la volatilidad del mercado. Trayectoria profesional : Comenzó en 1985 como telegrafista y ha pasado por varios puestos antes de convertirse en
FREE
Economic Calendar AS
Alexandr Saprykin
Utilidades
Esta utilidad muestra noticias económicas directamente en el gráfico. Indica los próximos eventos, el tiempo restante hasta su publicación, su importancia y envía notificaciones. Para: Para traders que siguen las noticias económicas Para quienes operan con base en las noticias Para traders que desean recibir alertas oportunas Para usuarios que necesitan un calendario simple e intuitivo directamente en el gráfico Características clave Panel de noticias: muestra el evento económico más cerc
FREE
FX Calendar on chart
Andrei Sviatlichny
Utilidades
Muestra los eventos del calendario Forex en el gráfico en forma de líneas multicolores, dependiendo de la importancia de las noticias. Muestra la moneda y el impacto de las noticias (si está disponible). [OPCION:] Mostrar solo noticias en un par de divisas o Todas las noticias. Mostrar noticias por principales monedas (opcional). Ajuste del intervalo de tiempo de las noticias mostradas. Seleccionar la importancia de los eventos mostrados. Mostrar los efectos de las noticias (Impactos) y la mon
FREE
Sc MTF Relative Vigor Index RVI MT5
Krisztian Kenedi
Indicadores
Indicador del índice de vigor relativo (RVI) altamente configurable. Características: Funciones de alerta altamente personalizables (en niveles, cruces, cambios de dirección vía email, push, sonido, popup) Capacidad de múltiples marcos temporales (marcos temporales superiores e inferiores también) Personalización del color (en niveles, cruces, cambios de dirección) Opciones de interpolación lineal y modo histograma Funciona en el probador de estrategias en modo multi timeframe (también en fin
FREE
Super Boom and Crash Robot
Onyekachi Franklin Agbo
1 (1)
Asesores Expertos
El Super Boom and Crash Robot funciona basándose en dos indicadores clave: el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y la Media Móvil (MA) de 200 periodos. Compra cuando el RSI está por encima de 30, lo que indica un posible impulso alcista, y la MA de 200 periodos se sitúa por encima del precio actual, lo que indica una tendencia alcista. Por el contrario, vende cuando el RSI cae por debajo de 70, lo que sugiere condiciones de sobrecompra, y la MA de 200 periodos está por debajo del precio, lo que ind
FREE
Aklamavo HTF Candles with ICT FVG
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si te gusta este producto, por favor dale una calificación de 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador proyecta velas de plazos superiores (HTF) en el gráfico actual y, opcionalmente, muestra sus líneas OHLC y las brechas de valor razonable (FVG) utilizando la lógica de 3 velas de ICT. Proyecta múltiples velas de plazos superiores. Conserva con precisión la OHLC de HTF en cualquier plazo inferior. Permite ajustar el espaciado entre las velas proyectadas. Muestra opcionalmente
FREE
Steady Runner NP EA
Theo Robert Gottwald
2.5 (2)
Asesores Expertos
Presentación de Steady Runner NP EA (Versión gratuita): Trading de Precisión para GBPUSD M5 ¿Qué es Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA es un Asesor Experto (EA) matemáticamente diseñado exclusivamente para el marco temporal GBPUSD M5 . Construido con algoritmos avanzados y modelos estadísticos, este EA automatiza su estrategia de trading para ofrecer precisión, consistencia y disciplina en cada operación. Si usted es un operador experimentado o acaba de empezar, Steady Runner NP EA e
FREE
Wolf Countdown
Tiziano Zambelli Sopalu
Indicadores
Wolf Countdown le ayuda a no perder el tiempo justo, te devuelve el tiempo restante hasta que se cierre la vela. Como usarlo: Descarga e instala el indicador Wolf Countdown en tu MetaTrader 5. Aplica el indicador a tu gráfico favorito. esto funciona en cualquier marco de tiempo.... Gracias a este indicador nunca se perderá el momento adecuado para entrar en sus operaciones.
FREE
Average Session Range
Tien Long Tu
Indicadores
Promedio del Rango de Sesiones: Calcular y Promediar el Rango Alto-Bajo de Sesiones Horarias Específicas en Múltiples Días. El Rango Promedio de Sesión es una herramienta sofisticada y precisa diseñada para calcular la volatilidad de sesiones de tiempo específicas dentro del día de negociación. Analizando meticulosamente el rango entre los precios máximos y mínimos de una sesión de negociación definida a lo largo de múltiples días, esta herramienta proporciona a los operadores un rango medio cla
FREE
Objects synchronization
Andrej Hermann
4.6 (5)
Indicadores
El indicador sincroniza ocho tipos de marcas en varios gráficos de un instrumento de negociación. Este indicador es conveniente utilizarlo junto con "Multichart Dashboard " u otro asistente similar que le permita trabajar con varios gráficos al mismo tiempo. "Multichart Dashboard" se puede encontrar en el enlace de mi canal de youtube. Ajustes: habilitar sincronización de líneas verticales habilitar sincronización de líneas horizontales habilitar sincronización de líneas de tendencia habil
FREE
Economic Calendar for MT5
Sajiro Yoshizaki
Utilidades
Esta herramienta ofrece dos grandes ventajas: mejora la facilidad de uso de los indicadores económicos de MT5 y permite compartir datos de manera fluida con MT4. Por ejemplo, le permite utilizar eficazmente datos de indicadores económicos de hace más de diez años para entrenamientos y pruebas retrospectivas. Además, es compatible con el PracticeSimulator de MT4, convirtiéndola en una herramienta valiosa tanto para practicar operaciones con datos históricos como para operar en tiempo real en MT4.
FREE
Magic SMA MT5
Imre Heli
Indicadores
El indicador Magic SMA es de gran ayuda para determinar la dirección de la tendencia. Puede ser un excelente complemento para su estrategia actual o la base de una nueva. Los seres humanos podemos tomar mejores decisiones cuando vemos mejor visualmente. Por eso lo hemos diseñado para que muestre un color diferente para las tendencias alcistas y bajistas. Cada uno puede personalizarlo de la forma que más le convenga. Ajustando el Periodo de Tendencia, podemos optimizarlo para tendencias más larg
FREE
DG DayInfo
David Gadelha
5 (6)
Indicadores
Propósito DG DayInfo es un indicador gratuito que muestra información sobre: Precios máximos del día; Precios mínimos del día; Variaciones porcentuales del día; Dirección de la vela diaria (alcista, bajista o plana); Temporizador de velas; De esta forma, DG DayInfo le ayuda a ver los máximos y mínimos del día, comprobar la variación porcentual del día y el tiempo que queda para el cierre de la vela. Características principales Diseñado para ser fácil de usar, con unos pocos parámetros Funciona
FREE
Binary Profit Gainer
Myo Min Aung
5 (2)
Indicadores
Este indicador es especialmente para el comercio binario. Marco de tiempo es de 1 minuto y exp tiempo de 5 o 3 minutos solamente. Usted debe utilizar martingala 3 paso. Así que usted debe poner el tamaño de los lotes es del 10% como máximo. Usted debe utilizar Mt2 plataforma de negociación para conectar con mi indicador para obtener más señal sin trabajo humano. Este indicador wining tasa es más del 80%, pero usted puede obtener el 100% de los beneficios mediante el uso de martingala 3 paso. Ust
FREE
Ultimate Trading Psychology
Israr Hussain Shah
Indicadores
Guía de Trading Indicador MT5 - Asistente de Psicología de Trading Definitivo Descripción El indicador Trading Guide MT5 es un potente asistente psicológico diseñado para mantener a los operadores disciplinados, centrados y emocionalmente equilibrados. Este innovador indicador muestra mensajes de motivación en tiempo real, reglas de trading y pautas de análisis directamente en su gráfico, con vibrantes colores parpadeantes para captar su atención y reforzar los hábitos de trading adecuados. C
FREE
Fundamental Fast Signal
Kian Guan Lok
Indicadores
¡Por favor, descargue la versión 3.0 ! El EA Fundamental Fast Signal es un generador de señales no comerciales para MT5 , diseñado para proporcionar a los operadores alertas de compra/venta de alta precisión basadas en el cruce de EMA (9, 21) en el marco temporal de 5 minutos . Este indicador permite a los operadores ofrecer señales de entrada precisas, manteniendo el control total de la ejecución de la operación en sus manos. Características principales: Señales basadas en el cruce EMA (9, 21 )
FREE
AZ session scalper
Yurii Shvechikov
Indicadores
Indicador de sesión AZ Un pequeño pero útil indicador de sesión, diseñado principalmente para scalping. Active la sesión en la que planea operar, observe la reacción de las velas M5/M15 al nivel de la sesión anterior y entre. Siempre nos fijamos en la reacción de la sesión actual con respecto a la anterior. Por ejemplo, si opera en América, active la sesión europea, y observe cómo una sesión quita liquidez a la otra. Importante: ajuste la hora a la zona horaria de su broker en los ajustes del
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicadores
Presentamos el VFI (Volume Flow Indicator), un indicador de negociación que analiza la relación entre el volumen y el movimiento de los precios para identificar las principales oportunidades de negociación. El indicador muestra la fuerza y la dirección del flujo de volumen, proporcionando señales claras sobre posibles puntos de entrada y salida. Las señales se forman a partir de cruces de la línea cero, cruces entre la línea VFI y su media móvil exponencial (EMA), y cuando el indicador sale de z
FREE
Heiken Ashi Rsi Oscillator MT5
Noiros Tech
4.75 (4)
Indicadores
AHORA PUEDE DESCARGAR VERSIONES GRATUITAS DE NUESTROS INDICADORES DE PAGO . ES NUESTRA FORMA DE RETRIBUIR A LA COMUNIDAD. >>> IR AQUÍ PARA DESCARGAR Este sistema es un sistema Heiken Ashi basado en cálculos RSI. El sistema es un script gratuito de código abierto publicado originalmente en TradingView por JayRogers . Nos hemos tomado la libertad de convertir la secuencia de comandos de pino a Mq4 indicador. También hemos añadido una nueva característica que permite filtrar las señales y reduce
FREE
Volume By Color RSJ
JETINVEST
5 (2)
Indicadores
Este sencillo indicador pinta con un color más oscuro la barra de volumen cuando la cantidad negociada está por encima de la media de un número selecto de periodos del propio volumen, destacando los momentos en los que hubo un gran volumen de operaciones por encima de la media. También es posible utilizar una configuración de cuatro colores donde el tono del color muestra la fuerza del volumen de la vela. El indicador utiliza por defecto la media simple de 20 periodos, pero es posible cambiar a
FREE
Smart Volatility Indicator
Nils Patrias
Indicadores
Smart Volatility Indicator - Detección precisa de la volatilidad para MetaTrader 5 El Indicador Inteligente de Volatilidad es una herramienta innovadora para medir con precisión la volatilidad del mercado - desarrollado específicamente para MetaTrader 5. Combina el rango de las velas, los ratios de mecha y una lógica de filtrado inteligente en una puntuación de volatilidad clara y escalable de 0 a 100 . Perfecto para los operadores que quieren responder a las rupturas, dinámica de la tendencia,
FREE
Gina Dual TPO
Oscar Ozog
Indicadores
Gina Dual TPO - Breve indicador MQL5 TPO + Perfil de volumen superpuesto en el gráfico - rápido, escalable y fácil de usar para principiantes. Construido para traders que leen la estructura del mercado por POC y Área de Valor. En qué consiste Un indicador MQL5 que superpone perfiles de mercado duales - Tiempo al Precio (TPO) y Volumen al Precio (VPO) - directamente en su gráfico. Es rápido (dibujo basado en píxeles), escalable y fácil de usar para principiantes. A quién va dirigido Operadores i
FREE
Tunnel Warrens MT5
Dariel Iserne Carrera
Indicadores
Esta es la versión MT5 Aquí hay varios indicadores que funcionan juntos. Básicamente funciona con medias móviles y varios niveles de ATR creando un canal dinámico a través del cual se drena el precio. Como siempre recomiendo, deberías probarlo antes de usarlo en vivo para que entiendas cómo funciona. La señal de entrada en el mercado es similar a otros indicadores MA, pero con éste también tienes un análisis gráfico del momento en que se encuentra la tendencia y niveles dinámicos para ajustar tu
FREE
MultiTF EMA Trend Panel
Francois Alwyn Kretsman
Indicadores
El panel de tendencia MultiTF EMA es un indicador limpio, ligero y visualmente intuitivo diseñado para ayudar a los operadores a evaluar rápidamente la dirección de la tendencia en múltiples plazos, todo de un vistazo. Compara la relación entre dos medias móviles exponenciales (EMA), normalmente la 50 EMA frente a la 200 EMA , en plazos populares como M5, M15, H1, H4 y D1 . Puede personalizar la configuración y los colores de las EMA para adaptarlos a su propia estrategia o a sus preferencias vi
FREE
NODE Neural EA for MT5
Enrique Enguix
4.18 (116)
Asesores Expertos
NODE Neural EA es un Asesor Experto GRATUITO para EURUSD que utiliza una red neuronal para filtrar las mejores oportunidades de mercado y simplificar al máximo el trading automatizado. Está diseñado para ser fácil de usar desde el primer día : lo instalas, ajustas el riesgo y dejas que la lógica interna gestione las entradas y salidas de forma consistente. Antes de empezar, te recomendamos leer la guía de usuario completa para entender todos los ajustes y la filosofía de riesgo: Haz clic aquí pa
FREE
Arbitrage365
Themichl LLC
3 (1)
Asesores Expertos
El EA Arbitrage365 es un script básico para MetaTrader que implementa una estrategia de arbitraje triangular. Identifica y explota las discrepancias de precios entre EURUSD, GBPUSD y EURGBP para beneficiarse de los precios erróneos temporales del mercado. Este EA capitaliza la ley de un precio comprando y vendiendo simultáneamente pares de divisas. Sus ventajas incluyen velocidad, precisión, escalabilidad, consistencia, rentabilidad, contribución a la liquidez del mercado y diversificación de l
FREE
MTF Force Index with alert for MT5
Krisztian Kenedi
Indicadores
Indicador de índice de fuerza altamente configurable. Funciones: Funciones de alerta altamente personalizables (en niveles, cruces, cambios de dirección vía email, push, sonido, popup). Capacidad de múltiples marcos temporales Personalización del color (en niveles, cruces, cambios de dirección) Opciones de interpolación lineal y modo de histograma Funciona en el probador de estrategias en modo multi timeframe (también en fin de semana sin ticks) Niveles ajustables Parámetros: Force Index Timefr
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Otros productos de este autor
Exo Scalper EA
Imam Nasrudin
Asesores Expertos
[Exo Scalper] Robot de trading profesional, fiable y seguro para el par XAUUSD. Exo Scalper es un Asesor Experto diseñado específicamente para el par de divisas XAUUSD. Exo Scalper es un Asesor Experto diseñado con un modelo de comparación de la fuerza del precio resumido en un indicador de zona de caja. Cada zona de caja identifica un nivel de tendencia dentro de un periodo específico de velas. La integración entre las cajas se ha personalizado minuciosamente y está diseñada para el scalping, p
Femto Core
Imam Nasrudin
5 (1)
Asesores Expertos
[Femto Core] Profesional, fiable y seguro robot de comercio de oro. Presentamos el Asesor Experto avanzado desarrollado para el par XAUUSD, EA combina 2 motores de ruptura de nivel de núcleo en 1 EA, a saber, Breakout M5 y M6, a continuación, este EA está diseñado de tal manera mediante el uso de niveles de fibonacci personalizados y utilizando el filtro de comparación BULL BEAR POWER para detectar la fuerza de la tendencia en el TimeFrame M15, Este indicador es un indicador especial desarrollad
Femto Ground
Imam Nasrudin
Asesores Expertos
[Femto Ground] Profesional, fiable y seguro GBPUSD robot de comercio. Presentación de la avanzada Asesor de Expertos desarrollado para el par GBPUSD, EA combina 2 Core Nivel Breakout Motores en 1 EA, a saber, Breakout M5 y M12, a continuación, este EA está diseñado de tal manera mediante el uso de los niveles de fibonacci personalizado y utilizando el filtro de comparación BULL BEAR POWER para detectar la fuerza de la tendencia en el M15 TimeFrame, Este indicador es un indicador especial desarro
Nano Plasma EA
Imam Nasrudin
Asesores Expertos
[Nano Plasma] Robot profesional, fiable y seguro para operar con oro. Nano Plasma es un Asesor Experto diseñado específicamente para el par XAUUSD utilizando niveles especiales de Fibonacci como base para su análisis técnico. Este EA utiliza Instant Order, y hay ajustes para los modelos de rejilla Static Grid y Dynamic Grid. Tiene ajustes de riesgo fiables y control Drowdown, y hay una función de notificación que se puede enviar a su teléfono móvil. Precio $597 , (Precio final $1297) ( Los prec
Filtro:
langfeldt71
104
langfeldt71 2025.08.19 20:58 
 

I downloaded it not knowing what to expect being really new to this. But I do find it very useful and I believe I've seen a video on you tube with a guy who was using this only I wasn't sure at the time. Yes it's interesting to see what the rest of everyone is doing. Gives an idea which way you should be trading for sure. So if I set it to 6 how does it work? no real explanation is available also a hot key to toggle on and off would be good

explore789
24
explore789 2025.07.07 00:42 
 

pretty good, thanks..

Respuesta al comentario