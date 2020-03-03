Aurus Ultimate XAUUSD PRO

Un robot de trading inteligente para XAUUSD, diseñado para operar en condiciones de mercado desafiantes y centrado en la estabilidad, el control del riesgo y la transparencia en la toma de decisiones.

Aurus Ultimate PRO utiliza el análisis de mercado multinivel, combinando la evaluación del comportamiento de los precios, los niveles clave de oferta y demanda, y el filtrado basado en la dirección del contexto subyacente. El robot no aumenta el riesgo tras rachas perdedoras y controla estrictamente la actividad de negociación a lo largo del día.

Se presta especial atención a la visualización: el operador siempre ve dónde el mercado permite la entrada, en qué dirección está permitida la negociación y cuándo las transacciones están bloqueadas por el sistema de seguridad.

El robot se adapta a la dinámica del mercado, gestiona automáticamente los volúmenes de las posiciones y apoya las operaciones haciendo hincapié en la preservación del capital.

Características principales

Trabaja en XAUUSD (Oro)

Control de riesgo en porcentaje o divisa

Protección diaria del capital

Seguimiento adaptativo de posiciones

Filtrado inteligente de entradas

Visualización clara de las zonas y direcciones de negociación

Adecuado para cuentas reales y sociedades de utilería

Para quién

Aurus Ultimate PRO está diseñado para operadores que valoran

la disciplina en lugar de la agresividad

una lógica clara en lugar de una "caja negra

el control del riesgo por encima de la frecuencia de las transacciones

Aurus Ultimate : Su asistente inteligente para el comercio de oro

Descripción del producto

Grid sin amplificación de lotes : Opcional - por defecto 1 orden - Aurus Ultimate crea una rejilla de órdenes sin aumentar el tamaño de la posición después de operaciones perdedoras, lo que reduce el riesgo global.

: - Aurus Ultimate crea una rejilla de órdenes sin aumentar el tamaño de la posición después de operaciones perdedoras, lo que reduce el riesgo global. Recuperación de saldo : Mecanismo para volver al capital original tras una serie de operaciones no rentables.

: Mecanismo para volver al capital original tras una serie de operaciones no rentables. Porcentaje de lote : Cálculo automatizado del tamaño de la posición basado en un nivel de riesgo especificado.

: Cálculo automatizado del tamaño de la posición basado en un nivel de riesgo especificado. Porcentaje de TP de la cesta : Establece el objetivo de beneficio para todo el conjunto de órdenes con el fin de minimizar las pérdidas y maximizar los beneficios.

: Establece el objetivo de beneficio para todo el conjunto de órdenes con el fin de minimizar las pérdidas y maximizar los beneficios. Gestión de posiciones : Stop Loss dinámico para proteger los beneficios ya obtenidos.

: Stop Loss dinámico para proteger los beneficios ya obtenidos. TP Primera Operación : Ajuste individual del beneficio para la primera posición abierta.

: Ajuste individual del beneficio para la primera posición abierta. Análisis de la Primera Entrada : Estadísticas detalladas de las primeras operaciones le ayudan a comprender la situación del mercado.

: Estadísticas detalladas de las primeras operaciones le ayudan a comprender la situación del mercado. Filtro PA (Pin Bar) : Filtra las señales basadas en patrones de Acción del Precio, como las pin bars.

: Filtra las señales basadas en patrones de Acción del Precio, como las pin bars. Filtro de Tendencia : Utiliza medias móviles exponenciales para suprimir el ruido del mercado.

: Utiliza medias móviles exponenciales para suprimir el ruido del mercado. Filtro Plano : Identifica zonas de consolidación y optimiza los puntos de entrada.

: Identifica zonas de consolidación y optimiza los puntos de entrada. Límite de Pérdida Diaria : Establece la pérdida máxima por día para la gestión financiera.

: Establece la pérdida máxima por día para la gestión financiera. Protección Overtrading : Evita que su cuenta se sobrecargue con demasiadas posiciones abiertas.

: Evita que su cuenta se sobrecargue con demasiadas posiciones abiertas. Selección precisa de órdenes : Identifica correctamente la posición deseada para cerrarla o modificarla.

: Identifica correctamente la posición deseada para cerrarla o modificarla. Bloqueo de beneficios garantizado: Bloqueo fiable de los fondos ganados.

Principales ventajas

Control intuitivo : el asesor configura automáticamente los parámetros necesarios a diario, aumentando la precisión de las operaciones.

: el asesor configura automáticamente los parámetros necesarios a diario, aumentando la precisión de las operaciones. Gestión adaptativa del riesgo : modificación independiente de los niveles SL y TP en función de las condiciones del mercado.

: modificación independiente de los niveles SL y TP en función de las condiciones del mercado. Riesgo en dólares : defina la cantidad de riesgo deseada, el asesor calcula automáticamente el volumen de la operación.

: defina la cantidad de riesgo deseada, el asesor calcula automáticamente el volumen de la operación. Trailing stop : permite bloquear los beneficios y reducir las pérdidas potenciales.

: permite bloquear los beneficios y reducir las pérdidas potenciales. Filtros de sesión : excluye los periodos de negociación desfavorables.

: excluye los periodos de negociación desfavorables. Seguimiento en tiempo real : acceda a todos los datos que necesite directamente en el gráfico.

: acceda a todos los datos que necesite directamente en el gráfico. Fácil de instalar: instalación sencilla del asesor y configuración del nivel de riesgo.

Diferencias de Aurus Ultimate

La mayoría de los robots de trading se basan en un gran número de operaciones, esperando tener suerte. Aurus Ultimate funciona de manera diferente: selecciona los puntos de entrada más precisos, minimiza el número de operaciones y hace hincapié en la alta calidad de cada operación.

Requisitos de uso

Plataforma: MetaTrader 5

Instrumento: XAUUSD XAUUSD

Tipo de cuenta: Cobertura

Apalancamiento: 1:100 y superior (se recomienda 1:500)

Depósito mínimo: $500 USD o más

VPS requerido: sí, para operación 24/7

Instalación

Descargue el archivo .expert. Añadir XAUUSD al gráfico. Especifique el nivel de riesgo apropiado. Observe las operaciones.

Consejos importantes

Pruebe su estrategia en una cuenta demo antes de empezar a operar en real.

Utilice VPS para el funcionamiento continuo del asesor.

Esté atento a las noticias económicas que puedan afectar al precio del oro.

Conclusión

Operar en Forex conlleva riesgos. Sin embargo, con Aurus Ultimate, se obtiene una herramienta fiable que le ayuda a mitigar estos riesgos y aumentar sus posibilidades de éxito en el comercio de oro. Recuerde que la disciplina, la comprensión del mercado y las herramientas adecuadas son las claves del éxito financiero.