Aurus Ultimate
- Asesores Expertos
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Versión: 3.26
- Activaciones: 5
Aurus Ultimate XAUUSD PRO
Un robot de trading inteligente para XAUUSD, diseñado para operar en condiciones de mercado desafiantes y centrado en la estabilidad, el control del riesgo y la transparencia en la toma de decisiones.
Aurus Ultimate PRO utiliza el análisis de mercado multinivel, combinando la evaluación del comportamiento de los precios, los niveles clave de oferta y demanda, y el filtrado basado en la dirección del contexto subyacente. El robot no aumenta el riesgo tras rachas perdedoras y controla estrictamente la actividad de negociación a lo largo del día.
Se presta especial atención a la visualización: el operador siempre ve dónde el mercado permite la entrada, en qué dirección está permitida la negociación y cuándo las transacciones están bloqueadas por el sistema de seguridad.
El robot se adapta a la dinámica del mercado, gestiona automáticamente los volúmenes de las posiciones y apoya las operaciones haciendo hincapié en la preservación del capital.
Características principales
Trabaja en XAUUSD (Oro)
Control de riesgo en porcentaje o divisa
Protección diaria del capital
Seguimiento adaptativo de posiciones
Filtrado inteligente de entradas
Visualización clara de las zonas y direcciones de negociación
Adecuado para cuentas reales y sociedades de utilería
Para quién
Aurus Ultimate PRO está diseñado para operadores que valoran
la disciplina en lugar de la agresividad
una lógica clara en lugar de una "caja negra
el control del riesgo por encima de la frecuencia de las transacciones
Aurus Ultimate : Su asistente inteligente para el comercio de oro
Descripción del producto
- Grid sin amplificación de lotes: Opcional - por defecto 1 orden - Aurus Ultimate crea una rejilla de órdenes sin aumentar el tamaño de la posición después de operaciones perdedoras, lo que reduce el riesgo global.
- Recuperación de saldo: Mecanismo para volver al capital original tras una serie de operaciones no rentables.
- Porcentaje de lote: Cálculo automatizado del tamaño de la posición basado en un nivel de riesgo especificado.
- Porcentajede TP de la cesta: Establece el objetivo de beneficio para todo el conjunto de órdenes con el fin de minimizar las pérdidas y maximizar los beneficios.
- Gestión de posiciones: Stop Loss dinámico para proteger los beneficios ya obtenidos.
- TP Primera Operación: Ajuste individual del beneficio para la primera posición abierta.
- Análisis de la Primera Entrada: Estadísticas detalladas de las primeras operaciones le ayudan a comprender la situación del mercado.
- Filtro PA (Pin Bar): Filtra las señales basadas en patrones de Acción del Precio, como las pin bars.
- Filtro de Tendencia: Utiliza medias móviles exponenciales para suprimir el ruido del mercado.
- Filtro Plano: Identifica zonas de consolidación y optimiza los puntos de entrada.
- Límite de Pérdida Diaria: Establece la pérdida máxima por día para la gestión financiera.
- Protección Overtrading: Evita que su cuenta se sobrecargue con demasiadas posiciones abiertas.
- Selección precisa de órdenes: Identifica correctamente la posición deseada para cerrarla o modificarla.
- Bloqueo de beneficios garantizado: Bloqueo fiable de los fondos ganados.
Principales ventajas
- Control intuitivo: el asesor configura automáticamente los parámetros necesarios a diario, aumentando la precisión de las operaciones.
- Gestión adaptativa del riesgo: modificación independiente de los niveles SL y TP en función de las condiciones del mercado.
- Riesgo en dólares: defina la cantidad de riesgo deseada, el asesor calcula automáticamente el volumen de la operación.
- Trailing stop: permite bloquear los beneficios y reducir las pérdidas potenciales.
- Filtros de sesión: excluye los periodos de negociación desfavorables.
- Seguimiento en tiempo real: acceda a todos los datos que necesite directamente en el gráfico.
- Fácil de instalar: instalación sencilla del asesor y configuración del nivel de riesgo.
Diferencias de Aurus Ultimate
- La mayoría de los robots de trading se basan en un gran número de operaciones, esperando tener suerte. Aurus Ultimate funciona de manera diferente: selecciona los puntos de entrada más precisos, minimiza el número de operaciones y hace hincapié en la alta calidad de cada operación.
Requisitos de uso
- Plataforma: MetaTrader 5
- Instrumento: XAUUSD XAUUSD
- Tipo de cuenta: Cobertura
- Apalancamiento: 1:100 y superior (se recomienda 1:500)
- Depósito mínimo: $500 USD o más
- VPS requerido: sí, para operación 24/7
Instalación
- Descargue el archivo .expert.
- Añadir XAUUSD al gráfico.
- Especifique el nivel de riesgo apropiado.
- Observe las operaciones.
Consejos importantes
- Pruebe su estrategia en una cuenta demo antes de empezar a operar en real.
- Utilice VPS para el funcionamiento continuo del asesor.
- Esté atento a las noticias económicas que puedan afectar al precio del oro.
Conclusión
Operar en Forex conlleva riesgos. Sin embargo, con Aurus Ultimate, se obtiene una herramienta fiable que le ayuda a mitigar estos riesgos y aumentar sus posibilidades de éxito en el comercio de oro. Recuerde que la disciplina, la comprensión del mercado y las herramientas adecuadas son las claves del éxito financiero.