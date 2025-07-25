SwissSniperEA

5
SwissProEA Free - EA Algorítmico de Trading de Oro

🔧 Especificaciones Técnicas

Características Principales:

  • Especializado para ORO (XAUUSD) - Algoritmo para trading de metales preciosos
  • Marco Temporal de 10 Minutos - Optimizado para gráficos M10
  • Sistema de Cruce EMA - EMA 10/20 con filtros avanzados
  • Confirmación RSI - Validación adicional de señales
  • Gestión de Riesgo basada en ATR - Cálculo dinámico de SL/TP
  • Control de Riesgo Profesional - Límites diarios y gestión de posiciones
  • Filtro de Horarios de Mercado - Restricciones de tiempo de trading disponibles

⚙️ Estrategia de Trading

Generación de Señales:

  • Cruce de Medias Móviles (EMA 10/20)
  • Confirmación RSI de sobrecompra/sobreventa
  • Evaluación de fuerza de señal (escala 0-100)
  • Confluencia de múltiples indicadores

Gestión de Riesgo:

  • Tamaños de lote fijos o variables
  • Cálculo de Stop Loss basado en ATR
  • Límites máximos de posiciones
  • Validación de requisitos de margen
  • Limitaciones de operaciones diarias

📊 Parámetros Configurables

Gestión de Riesgo:

  • RiskPercent : Riesgo por operación (Por defecto: 0.5%)
  • FixedLotSize : Tamaño de lote fijo (Por defecto: 0.01)
  • MaxPositions : Máx. posiciones simultáneas (Por defecto: 1)

Indicadores Técnicos:

  • FastMA : Período MA rápida (Por defecto: 10)
  • SlowMA : Período MA lenta (Por defecto: 20)
  • RSI_Period : Período RSI (Por defecto: 16)

Parámetros de Trading:

  • StopLossATR : Multiplicador ATR Stop Loss (Por defecto: 2.0)
  • TakeProfitATR : Multiplicador ATR Take Profit (Por defecto: 3.0)
  • MinSignalStrength : Fuerza mínima de señal (Por defecto: 60)

🛡️ Características de Seguridad

  • Validación automática de símbolo
  • Verificación de requisitos de margen
  • Verificación de compatibilidad con broker
  • Manejo de errores para todos los indicadores
  • Control de horarios de trading

💡 Uso Recomendado

Condiciones Óptimas:

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)
  • Marco temporal: M10 (10 minutos)
  • Tipo de cuenta: Estándar/ECN
  • Tamaño mínimo de cuenta: $1000 (recomendado)

Pasos de Configuración:

  1. Cargar EA en gráfico XAUUSD M10
  2. Ajustar parámetros según el tamaño de cuenta
  3. Probar en cuenta demo
  4. Validar gestión de riesgo

🎓 Aspecto Educativo

Este EA sirve como:

  • Herramienta de aprendizaje para trading algorítmico
  • Ejemplo de programación MQL5
  • Base para desarrollo de estrategias personalizadas
  • Demostración de estructura profesional de EA

⚠️ Notas Importantes

Descargo de Responsabilidad de Riesgo:

  • El trading implica un riesgo significativo de pérdidas
  • El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros
  • Pruebe todas las estrategias en cuentas demo primero
  • Solo invierta capital que pueda permitirse perder
  • Consulte a un asesor financiero si es necesario

Requisitos Técnicos:

  • MetaTrader 5 Build 3550 o superior
  • Conexión estable a internet
  • Margen libre suficiente
  • Broker con spreads bajos para Oro recomendado

🔄 Soporte y Actualizaciones

  • Actualizaciones regulares de compatibilidad
  • Documentación técnica disponible
  • Soporte basado en la comunidad
  • Código abierto para propósitos educativos

© SwissAlgo Trading Solutions 2025

Esta herramienta está destinada únicamente para propósitos educativos y de demostración. Todas las decisiones de trading son responsabilidad del usuario.


Comentarios 4
Glauber Carvalho
24
Glauber Carvalho 2025.12.01 16:01 
 

Very good developer

wallicom
63
wallicom 2025.09.08 15:49 
 

Hallo Alexis, Ihr EA-Roboter läst sich so einfach installieren, wie einen Schuh anzuziehen. Alle Sets lassen sich ebensoeinfach eintragen. Resultate folgen ebenso. Vielen Dank für die großartige Arbeit. Weiter so, von Walli

Yong Ming Jiang
550
Yong Ming Jiang 2025.08.03 22:56 
 

Hello, your EA looks great, I don't know if there is a set that can be used to trade BTCUSD? Can you send it to me?" Thank you!

Filtro:
j cs
33
j cs 2025.12.13 14:48 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Alexis Napoli
1568
Respuesta del desarrollador Alexis Napoli 2025.12.13 17:47
thank you, im send you a PM
Glauber Carvalho
24
Glauber Carvalho 2025.12.01 16:01 
 

Very good developer

Alexis Napoli
1568
Respuesta del desarrollador Alexis Napoli 2025.12.01 16:02
thx alote
wallicom
63
wallicom 2025.09.08 15:49 
 

Hallo Alexis, Ihr EA-Roboter läst sich so einfach installieren, wie einen Schuh anzuziehen. Alle Sets lassen sich ebensoeinfach eintragen. Resultate folgen ebenso. Vielen Dank für die großartige Arbeit. Weiter so, von Walli

Alexis Napoli
1568
Respuesta del desarrollador Alexis Napoli 2025.09.10 04:55
Hallo Walli, vielen Dank für dein tolles Feedback! 😊
Es freut mich sehr zu hören, dass die Installation und die Nutzung so unkompliziert für dich sind – genau das war mein Ziel. Ich bin gespannt auf deine weiteren Resultate und wünsche dir viel Erfolg beim Trading. Dein Lob motiviert mich, den EA stetig weiterzuentwickeln und neue Verbesserungen einzubauen. 🙌 Beste Grüße P.S heute oder morgen passe ich den free SwissSniper mit einem neuen Update um die momentane Sezernierung im Forex beibehalten. Alexis
Yong Ming Jiang
550
Yong Ming Jiang 2025.08.03 22:56 
 

Hello, your EA looks great, I don't know if there is a set that can be used to trade BTCUSD? Can you send it to me?" Thank you!

Alexis Napoli
1568
Respuesta del desarrollador Alexis Napoli 2025.08.04 04:56
Dear Valued Customer,
Thank you for your interest in our SwissProEA for BTCUSD trading!
Yes, we do have optimized settings for BTCUSD, but I must inform you that cryptocurrency trading requires significantly different parameters compared to traditional forex pairs due to Bitcoin's extreme volatility.
Important BTCUSD Considerations. Bitcoin trading involves much higher risks: 10x more volatile than traditional forex
24/7 market with weekend gaps
Higher spreads and slippage
Rapid price movements can trigger stop-outs We recommend: Start with demo account for at least 2-4 weeks
Use smaller position sizes (max 0.1% risk per trade)
Monitor closely especially during high volatility periods
Higher minimum account balance ($5000+ recommended). RiskPercent = 0.5 // Much lower risk for BTC volatility
FixedLotSize = 0.01 // Very small lot size
MaxPositions = 3 // Fewer simultaneous positions
UseFixedLot = true // Recommended for BTC
MinEquityPercent = 70.0 // Higher safety margin
MaxRiskPerTrade = 1.0 // Maximum 1% per trade FastMA = 12 // Slower for BTC noise reduction
SlowMA = 26 // Standard but adjusted
RSI_Period = 21 // Longer period for BTC
ATR_Period = 20 // Extended for volatility calculation StopLossATR = 2.5 // Wider stops for BTC volatility
TakeProfitATR = 4.0 // Higher targets for BTC moves
MinSignalStrength = 45 // Much higher threshold
UseMAFilter = true // Essential for BTC
UseRSIFilter = true // Critical for overbought/oversold
UsePriceActionFilter = true // Important confirmation EnableMarketHours = true // Enable selective hours
StartHour = 8 // London open
EndHour = 20 // Avoid overnight volatility OTHER SETTINGS (BTC Specific) MaxTradesPerDay = 15 // Limited for risk control
EnableDebugMode = false // Keep false for live
MinBarsSinceLastTrade = 5 // More spacing between trades
MaxLotSize = 0.05 // Hard limit for safety
UseVolatilityFilter = true // Essential for BTC I also want to test it first, I will let you know I will test it for a week, thank Thank you for everything
Respuesta al comentario