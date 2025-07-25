SwissSniperEA
- Asesores Expertos
- Alexis Napoli
- Versión: 8.8
- Actualizado: 10 noviembre 2025
🔧 Especificaciones Técnicas
Características Principales:
- ✅ Especializado para ORO (XAUUSD) - Algoritmo para trading de metales preciosos
- ✅ Marco Temporal de 10 Minutos - Optimizado para gráficos M10
- ✅ Sistema de Cruce EMA - EMA 10/20 con filtros avanzados
- ✅ Confirmación RSI - Validación adicional de señales
- ✅ Gestión de Riesgo basada en ATR - Cálculo dinámico de SL/TP
- ✅ Control de Riesgo Profesional - Límites diarios y gestión de posiciones
- ✅ Filtro de Horarios de Mercado - Restricciones de tiempo de trading disponibles
⚙️ Estrategia de Trading
Generación de Señales:
- Cruce de Medias Móviles (EMA 10/20)
- Confirmación RSI de sobrecompra/sobreventa
- Evaluación de fuerza de señal (escala 0-100)
- Confluencia de múltiples indicadores
Gestión de Riesgo:
- Tamaños de lote fijos o variables
- Cálculo de Stop Loss basado en ATR
- Límites máximos de posiciones
- Validación de requisitos de margen
- Limitaciones de operaciones diarias
📊 Parámetros Configurables
Gestión de Riesgo:
- RiskPercent : Riesgo por operación (Por defecto: 0.5%)
- FixedLotSize : Tamaño de lote fijo (Por defecto: 0.01)
- MaxPositions : Máx. posiciones simultáneas (Por defecto: 1)
Indicadores Técnicos:
- FastMA : Período MA rápida (Por defecto: 10)
- SlowMA : Período MA lenta (Por defecto: 20)
- RSI_Period : Período RSI (Por defecto: 16)
Parámetros de Trading:
- StopLossATR : Multiplicador ATR Stop Loss (Por defecto: 2.0)
- TakeProfitATR : Multiplicador ATR Take Profit (Por defecto: 3.0)
- MinSignalStrength : Fuerza mínima de señal (Por defecto: 60)
🛡️ Características de Seguridad
- Validación automática de símbolo
- Verificación de requisitos de margen
- Verificación de compatibilidad con broker
- Manejo de errores para todos los indicadores
- Control de horarios de trading
💡 Uso Recomendado
Condiciones Óptimas:
- Símbolo: XAUUSD (Oro)
- Marco temporal: M10 (10 minutos)
- Tipo de cuenta: Estándar/ECN
- Tamaño mínimo de cuenta: $1000 (recomendado)
Pasos de Configuración:
- Cargar EA en gráfico XAUUSD M10
- Ajustar parámetros según el tamaño de cuenta
- Probar en cuenta demo
- Validar gestión de riesgo
🎓 Aspecto Educativo
Este EA sirve como:
- Herramienta de aprendizaje para trading algorítmico
- Ejemplo de programación MQL5
- Base para desarrollo de estrategias personalizadas
- Demostración de estructura profesional de EA
⚠️ Notas Importantes
Descargo de Responsabilidad de Riesgo:
- El trading implica un riesgo significativo de pérdidas
- El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros
- Pruebe todas las estrategias en cuentas demo primero
- Solo invierta capital que pueda permitirse perder
- Consulte a un asesor financiero si es necesario
Requisitos Técnicos:
- MetaTrader 5 Build 3550 o superior
- Conexión estable a internet
- Margen libre suficiente
- Broker con spreads bajos para Oro recomendado
🔄 Soporte y Actualizaciones
- Actualizaciones regulares de compatibilidad
- Documentación técnica disponible
- Soporte basado en la comunidad
- Código abierto para propósitos educativos
© SwissAlgo Trading Solutions 2025
Esta herramienta está destinada únicamente para propósitos educativos y de demostración. Todas las decisiones de trading son responsabilidad del usuario.
