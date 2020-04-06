Beginnen Sie den Handel mit USDJPY mit einem Minimum von $50. Aktiviert für niedrige Leverage. Verwendet feste Lots - keine Martingale.

Fügen Sie TokyoTika zu einem USDJPY-Chart hinzu und stellen Sie sicher, dass Ihre Zeit korrekt eingestellt ist. Bitte stellen Sie Ihre Zeitzone und die Sommerzeit des Brokers in der Sektion TIME nur für Backtests ein .

TokyoTika - Session-Aware USDJPY EA (H1)

Gebaut für eine Aufgabe: Handel mit USDJPY auf H1 mit zeitbasierter Logik. TokyTika passt sich mit vorkonfigurierten Indikatorprofilen an jede Handelssitzung und jeden Wochentag an.

Asiatische Session: Range-Verhalten und kontrollierter Einstieg.

Londoner Sitzung: Momentum und Breakout-Setups.

New Yorker Sitzung: Trendfolge oder Mean-Revert, ausgewählt nach der aktuellen Volatilität.

Automatische Session-Erkennung: Asien, London, New York.

Wochentagsprofile mit abgestimmten Einstellungen für Relative Strength Index RSI, Average Directional Movement Index ADX, Moving Average Convergence/Divergence MACD, Exponential Moving Average EMA, Average True Range ATR und Bollinger Bands.

Dynamischer Stop Loss / Take Profit in Abhängigkeit von der Average True Range ATR.

Optionaler Trailing-Stop

Aktienschutz: Pausiert, wenn sich die Bedingungen verschlechtern.

Sauberer Betrieb: verwendet seine eigene Logik und stört andere EAs nicht.

Symbol: USDJPY

Zeitrahmen: H1

Hebelwirkung: 1:10 oder höher empfohlen

Verbinden Sie TokyoTika mit einem USDJPY H1-Chart. Aktivieren Sie den algorithmischen Handel. Optional: Passen Sie das Risiko und die Trailing-Einstellungen an. Die Standardeinstellungen sind sofort einsatzbereit.

Speziell für USDJPY und H1 entwickelt.

Timing und Struktur sind wichtiger als die Häufigkeit.





Lassen Sie TokyoTika die Sitzungen mit Disziplin handeln.