TokyoTika
- Experten
- Aldo Marco Ronchese
- Version: 1.0
Beginnen Sie den Handel mit USDJPY mit einem Minimum von $50. Aktiviert für niedrige Leverage. Verwendet feste Lots - keine Martingale.
Fügen Sie TokyoTika zu einem USDJPY-Chart hinzu und stellen Sie sicher, dass Ihre Zeit korrekt eingestellt ist.
Bitte stellen Sie Ihre Zeitzone und die Sommerzeit des Brokers in der Sektion TIME nur für Backtestsein .
TokyoTika - Session-Aware USDJPY EA (H1)
Gebaut für eine Aufgabe: Handel mit USDJPY auf H1 mit zeitbasierter Logik. TokyTika passt sich mit vorkonfigurierten Indikatorprofilen an jede Handelssitzung und jeden Wochentag an.Strategie
-
Asiatische Session: Range-Verhalten und kontrollierter Einstieg.
-
Londoner Sitzung: Momentum und Breakout-Setups.
-
New Yorker Sitzung: Trendfolge oder Mean-Revert, ausgewählt nach der aktuellen Volatilität.
-
Automatische Session-Erkennung: Asien, London, New York.
-
Wochentagsprofile mit abgestimmten Einstellungen für Relative Strength Index RSI, Average Directional Movement Index ADX, Moving Average Convergence/Divergence MACD, Exponential Moving Average EMA, Average True Range ATR und Bollinger Bands.
-
Dynamischer Stop Loss / Take Profit in Abhängigkeit von der Average True Range ATR.
-
Optionaler Trailing-Stop
-
Aktienschutz: Pausiert, wenn sich die Bedingungen verschlechtern.
-
Sauberer Betrieb: verwendet seine eigene Logik und stört andere EAs nicht.
-
Symbol: USDJPY
-
Zeitrahmen: H1
-
Hebelwirkung: 1:10 oder höher empfohlen
-
Verbinden Sie TokyoTika mit einem USDJPY H1-Chart.
-
Aktivieren Sie den algorithmischen Handel.
-
Optional: Passen Sie das Risiko und die Trailing-Einstellungen an. Die Standardeinstellungen sind sofort einsatzbereit.
-
Speziell für USDJPY und H1 entwickelt.
-
Timing und Struktur sind wichtiger als die Häufigkeit.
Lassen Sie TokyoTika die Sitzungen mit Disziplin handeln.