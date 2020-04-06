TokyoTika

Beginnen Sie den Handel mit USDJPY mit einem Minimum von $50. Aktiviert für niedrige Leverage. Verwendet feste Lots - keine Martingale.

Fügen Sie TokyoTika zu einem USDJPY-Chart hinzu und stellen Sie sicher, dass Ihre Zeit korrekt eingestellt ist.

Bitte stellen Sie Ihre Zeitzone und die Sommerzeit des Brokers in der Sektion TIME nur für Backtestsein .

TokyoTika - Session-Aware USDJPY EA (H1)

Gebaut für eine Aufgabe: Handel mit USDJPY auf H1 mit zeitbasierter Logik. TokyTika passt sich mit vorkonfigurierten Indikatorprofilen an jede Handelssitzung und jeden Wochentag an.

Strategie

  • Asiatische Session: Range-Verhalten und kontrollierter Einstieg.

  • Londoner Sitzung: Momentum und Breakout-Setups.

  • New Yorker Sitzung: Trendfolge oder Mean-Revert, ausgewählt nach der aktuellen Volatilität.

Signale

  • Automatische Session-Erkennung: Asien, London, New York.

  • Wochentagsprofile mit abgestimmten Einstellungen für Relative Strength Index RSI, Average Directional Movement Index ADX, Moving Average Convergence/Divergence MACD, Exponential Moving Average EMA, Average True Range ATR und Bollinger Bands.

  • Dynamischer Stop Loss / Take Profit in Abhängigkeit von der Average True Range ATR.

  • Optionaler Trailing-Stop

  • Aktienschutz: Pausiert, wenn sich die Bedingungen verschlechtern.

  • Sauberer Betrieb: verwendet seine eigene Logik und stört andere EAs nicht.

Erforderliches Setup

  • Symbol: USDJPY

  • Zeitrahmen: H1

  • Hebelwirkung: 1:10 oder höher empfohlen

Wie man es benutzt

  1. Verbinden Sie TokyoTika mit einem USDJPY H1-Chart.

  2. Aktivieren Sie den algorithmischen Handel.

  3. Optional: Passen Sie das Risiko und die Trailing-Einstellungen an. Die Standardeinstellungen sind sofort einsatzbereit.


    Anmerkungen

    • Speziell für USDJPY und H1 entwickelt.

    • Timing und Struktur sind wichtiger als die Häufigkeit.


    Lassen Sie TokyoTika die Sitzungen mit Disziplin handeln.


