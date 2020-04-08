Aliens dougkang de moviles Cesar Juan Flores Navarro インディケータ

Tomamos 5 medios móviles las unimos en una la cual suavizamos y volvemos a suavizar, resultando un mega suavizador de medios móviles suavizadas. Indicador de mql5 funciona en cualquier broker y para todos los tiempos, siendo el mas optimo el de 5, 15 a mas. Funciona mejor en grupo consigo misma osea poner uno de 14 y otro de 50 y 400,, así se observa mejor su desempeño.