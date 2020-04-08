CrossMaster PRO

CrossMaster PRO – Where Trends Reveal Themselves

CrossMaster PRO is a precision-built indicator designed to identify critical moments where market direction begins to shift. By monitoring the interaction between two moving averages, it delivers clear signals exactly when timing matters most.

Built for traders who value clarity over noise, this tool transforms simple crossovers into actionable insights, supported by intelligent alerts and a clean visual structure.

Core Advantages

  • Real-time detection of directional crossovers

  • Smart alert system for immediate awareness

  • Fully configurable moving average logic

  • Works seamlessly on any symbol or timeframe

  • Clean, professional chart visualization

CrossMaster PRO doesn’t overwhelm you with signals — it notifies you only when conditions align.

Designed for traders who want faster decisions, sharper timing, and structured market awareness.

Let the market speak.

Рекомендуем также
Liquidity Map
Alex Amuyunzu Raymond
Индикаторы
Liquidity Map  Overview The Liquidity Map indicator is an advanced visualization tool based on ICT Smart Money Concepts . It automatically identifies daily Buy Zones , Sell Zones , and Liquidity Levels , showing where price is likely to reverse or continue based on institutional order flow. It calculates key levels from the daily session — such as the previous day’s high, low, and midpoint — then derives a premium (sell bias) and discount (buy bias) structure. When price trades into these mapped
LevelsGoodFrequency
Nacer Kessir
Индикаторы
This indicator is based on a mathematical formula which gives you the possibility to seek and find the right frequency of the movement, and to determine its key level; just adjust the frequency parameter! Simple and highly effective; using this indicator you can easily predict the next support and  resistance    levels of the day. Also, this indicator determines the range and the next two importants levels of the movement outside this range so far. SGFL3 and RGFL3  are levels with high certainty
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Эксперты
Представляем SchermanActionPro: новый автоматизированный торговый бот от компании Automatictrading Рекомендуемые функции:  • Настраиваемые индикаторы: настройте средние значения и количество свечей в соответствии с рекомендациями Ивана.  • Операционная гибкость: выбирайте между покупками и продажами.  • Фиксация прибыли: фиксированные опционы, основанные на ATR или противоположном сигнале.  • Loss Stop: настраивается фиксированно, в соответствии с ATR или противоположным сигналом.  • Типы лотов:
MT5 TD Sequential Scanner
George Njau Ngugi
Индикаторы
If you are unsure how to use this indicator, please feel free to reach out to me. I will explain it to you and provide reading materials to help you make the most of it. TD Sequential Scanner: An Overview The TD Sequential scanner is a powerful technical analysis tool designed to identify potential price exhaustion points and trend reversals in financial markets. Developed by Tom DeMark, this method is widely used by traders to gauge market cycles and potential turning points with precision. Ho
Golden Algo MT5
Abderrahmane Benali
Эксперты
A professional automated trading expert that relies on the Bollinger Bands indicator to execute precise buy and sell trades based on price interactions with the indicator's bands and Exit the deal by standard deviation. Best Settings:  Download SET File For XAUUSD Time Frame : 1 Min Features : Smart information window that allows you to see open trades and daily limits. a news filter to prevent trading during important economic events, daily money management to determine the maximum loss during
My Point MT5
Claudia Ramona Angerer
Индикаторы
Diagnosis of major and minor pivot Trend detection with many signals Can be used in all symbols Can be used in all time frames Settings: Back Show: The number of candles it displays If you need any adjustments, or have any questions or suggestions, message me How to trade: Blue: sell signal Red: buy signal Blue and red at the same time: no signal Exit signal: Opposite signal
Trend And Corrections MT5
Alexander Nikolaev
Индикаторы
Индикатор помогает зайти в сделку по тренду, при этом, после некоторой коррекции. Он  находит сильные трендовые движения валютной пары на заданном количестве баров, а также находит уровни коррекции к этому тренду.  Если тренд достаточно сильный, а коррекция становится равной заданной в параметрах, то индикатор сигнализирует об этом. Можно устанавливать разные значения коррекции, лучше подходят значения 38, 50 и 62 (уровни Фибоначчи). Кроме этого, можно настраивать минимальную длину тренда, колич
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
Эксперты
Timeframe Zoom, The Third Screen, is an Expert Advisor that operates using Heiken Ashi candlesticks on daily, hourly, and fifteen-minute timeframes, with the fifteen-minute timeframe triggering trades. It buys on days with blue candlesticks and sells on days with red candlesticks. It ensures that the potential trade is above or below a moving average on the hourly timeframe and uses the MACD and CCI indicators on the fifteen-minute timeframe to confirm the entry. It exits trades when the Heike
Market session with fibonacci
Batsukh Sumchin Khuyagbaatar
Индикаторы
Этот индикатор является наиболее распространенным индикатором, который мы используем каждый день, включая наши наиболее часто используемые стратегии, ICT и SMC, лимиты стоп-лоссов и лимиты ликвидности, которые возникают в часы открытия и закрытия бирж, а также объем бирж с Фибоначчи и увеличением и уменьшением масштаба, и наиболее распространенные действия, которые вы хотите видеть, такие как выбор движения биржи, которое вы хотите видеть, и вытягивание Фибоначчи, являются полностью автоматическ
SLS Tutelege
Hope Salang
Индикаторы
Product Name: SavasaLaS Tutelage | Pro Price Action Compass Stop guessing. Start trading with Confluence. SavasaLaS Tutelage is not just an indicator; it is a complete trading system designed for the serious Price Action trader. It eliminates chart noise by strictly enforcing the three pillars of institutional trading: Market Structure , Trend Direction , and Candlestick Verification . Unlike standard indicators that flood your chart with weak signals, SavasaLaS Tutelage waits for the "Perfect O
FREE
Price Predictor Pro
Emma-ekong Ben Eshiet
Индикаторы
Price Predictor Pro Turn Market Patterns into Predictable Profits! Are you tired of guessing where the market will go next? With Price Predictor Pro , you’ll trade with confidence by spotting powerful chart patterns and receiving precise price projections —directly on your MT5 chart. What Price Predictor Pro Does: ️ Detects high-probability chart patterns like Double Tops, Double Bottoms, Head & Shoulders, Flags, Pennants, and more . ️ Instantly projects the next price target using adv
FREE
Tabajara Rules II The Best for MT5
Samuel Manoel De Souza
4.89 (9)
Индикаторы
Tabajara Rules for MT5 , based on Professor André Machado’s Tabajara Setup, indicates the market direction using moving averages when there are candles aligned with the direction of the moving average. The indicator contains the color rule applied to the candles and the moving average. It allows changing the parameters: period and smoothing method of the moving average. It also allows changing the colors of the candles (borders and filling) and of the moving average. Professor André Machado’s
FREE
Zonar Smart Analysis
Elvin Entero Tomolin
Индикаторы
**Zonar Smart Analysis** is a complete "Smart Money" trading system designed for MetaTrader 5. It automates the classic **Opening Range Breakout (ORB)** strategy while filtering false signals using advanced Price Action algorithms (Wick Rejection & Swing Analysis). Stop guessing where the session is going. Let Zonar draw the zones, identify the breakout, and highlight institutional Order Blocks for maximum confluence. ### Key Features * **Automated ORB Box:** Automatically detects the Market
SIR IchiMoku with Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Эксперты
Trend-following Expert Advisor that acts based on Ichimoku indicators, programmed to respond for identify strong trend moments and ensure greater precision in entry decisions for better perfomance in ops. It features optional stop-loss control based on the percentage of price change, or "stop and reverse" between these moments, and lot scaling based on balance growth. Learn what parameters are with better performance for each symbol in the strategy tester and find a good linear regression making
XAU Gold Trend Expert
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
The EA uses a sophisticated "Triple-Filter" logic to identify high-probability entries: Trend Alignment: Uses a Dual EMA (50/200) Crossover system to identify the dominant market direction. It only trades in the direction of the long-term trend. Momentum Filter: Incorporates the Relative Strength Index (RSI) to ensure the price has enough velocity to reach its target, avoiding "flat" or sideways markets. Bar Execution: Operates strictly on New Bar Openings, which filters out market noise and sp
Fibonacci Sonar
Lorentzos Roussos
Индикаторы
Сонар Фибоначчи Сонар Фибоначчи имеет внутреннюю библиотеку паттернов ценового действия, собранных из 28 символов и 7 таймфреймов. Каждый паттерн разделен на 2 стороны. Сторона до и сторона после. Сонар Фибоначчи использует сторону до для распознавания похожих паттернов. Самое последнее ценовое действие (в любой момент) до цены открытия самого нового бара — это то, что используется в качестве стороны до для поиска в библиотеке. Сторона после содержит совокупность всей активности, которую видел
Aliens dougkang de moviles
Cesar Juan Flores Navarro
Индикаторы
Tomamos 5 medios móviles las unimos en una la cual suavizamos y volvemos a suavizar, resultando un mega suavizador de medios móviles suavizadas. Indicador de mql5 funciona en cualquier broker y para todos los tiempos, siendo el mas optimo el de 5, 15 a mas. Funciona mejor en grupo consigo misma osea poner uno de 14 y otro de 50 y 400,, así se observa mejor su desempeño.
SWing3
AHMED ABULFATEH
5 (5)
Индикаторы
98%-ные точные торговые сигналы Точные входы, четкие выходы | Мультитаймфрейм | Все рынки Как это работает за 3 простых шага 1️⃣ ВХОД В СДЕЛКИ (правила покупки/продажи) Сигнал триггера: две линии (X) пересекаются за пределами цветной зоны (красная для покупки/синяя для продажи). Подтверждение: ценовая свеча должна коснуться креста (во время или в течение 1-5 свечей после). Альтернативный вход (без касания): Сигнал продажи (синяя зона): цена остается выше креста (касание не требуется). Сигн
TMA Centered Bands Indicator
Irina Cherkashina
5 (1)
Индикаторы
The TMA Centered Bands Indicator for MT5 draws bands on the chart and shows the overall price trend. It displays three bands - the lower and upper boundaries of the channel and the median.   The bands are made up of moving averages, and each of them has an MA period. The name TMA comes from triangular moving averages, as the indicator draws triangular bands.   The price will fluctuate between these ranges whenever the trend changes direction, thus creating entry and exit points.   How to trade
FREE
SMC Workflow Auto EA
Choawana Malaikitsanachalee
Эксперты
English – Product Description (V1.42) SMC Workflow Auto EA — SR / OB / FVG with BOS–CHOCH Confirmation Smart-Money-Concepts Expert Advisor that trades only when a clean SMC setup appears: Order-Block retest after Break of Structure (BOS / CHOCH) confirmation, with optional SR and Fair Value Gap (FVG) confluence. The EA uses pending limit orders, fixed SL/TP or RR-based exits, step-lock trailing and strict risk-controls designed to pass broker validation. What it does Detects swing structure usi
FREE
Bid Price Timer Indicator
Md Amzad Hossain
Индикаторы
Bid Price Timer Indicator — Точность и умный контроль цены! Повышайте точность своей торговли с Bid Price Timer Indicator — мощным инструментом, созданным для трейдеров, которые ценят время, точность и ясность в каждом движении рынка. Ключевые особенности: Фиксированный таймер – Всегда отображается справа на графике (можно настроить X_Offset). Динамическое слежение за ценой – Таймер плавно движется вверх и вниз , следуя за Bid ценой в реальном времени. Автоматическое позицион
Gekko Bollinger Plus
Rodrigo Galeote
Индикаторы
This is Gekko's Bollinger Bands indicator. It extends the use of the famous Bollinger Bands and calculates strong entry and exit signals using price action on the edge and on the middle bands. You can set it up in many different ways, eg: pullback, pullback against trend, middle band crossing and middle band crossing against trend. Inputs Number of Bars to Plot Indicator:  number of historical bars to plot the indicator, keep it low for better performance; Produces Signal Only When a Bar Closes:
AMSV Zones
Alex Amuyunzu Raymond
Индикаторы
AMSV Zones - Adaptive Market Structure + Volatility Zones Stop trading blind support/resistance levels. Start trading zones that adapt to real market conditions. AMSV Zones combines multi-timeframe market structure analysis with volatility-adaptive zones to identify high-probability trading opportunities. Unlike traditional indicators using fixed levels, AMSV automatically adjusts zone widths based on current ATR, ensuring relevance during both calm and volatile periods. KEY FEATURES 1. Mu
AutoChannels
Thekeunpie
Индикаторы
. "Ручное рисование каналов? Больше нет. Позвольте структуре рынка раскрыться автоматически." "Отслеживайте долгосрочные ценовые зоны 24/7, в режиме реального времени" . Болевые точки реальных трейдеров . Идентификация поворотных точек вручную занимает   огромное время   и   усилий Сложно приспособиться к   высокой волатильности .span>  и точно определить   надежные каналы Идеи копирования . "Рынки никогда не спят. Почему ваш анализ должен остановиться?" "Десятки активов в день - как вы ус
Candle Timer Countdown with Early Trend Detection
Deyna Kurniawan
Индикаторы
Candle Timer Countdown v2.5 is an advanced MQL5 indicator designed to enhance your trading precision. It provides a live countdown for each candle while simultaneously analyzing multiple timeframes to detect trend direction and potential early reversals. Key features include: Candle Countdown & Progress Bar: Monitor the exact time remaining for each candle with a clear progress visualization. Advanced Trend Detection: Analyze both fast and slow trends with configurable sensitivity and multi-time
FREE
ACB Breakout Arrows Scanner MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
Это мультисимвольный и мультифреймовый сканер для нашего индикатора - ACB Breakout Arrows . По умолчанию он сканирует сигналы на покупку/продажу по 28 валютным парам и 9 таймфреймам одновременно .  Особенности Сканирует 252* комбинации символов и таймфреймов с одного графика. Откройте график с найденным сигналом и предустановленным шаблоном одним щелчком мыши.  Простое перетаскивание панели в любое место на графике. Оповещения в реальном времени с помощью всплывающих окон, звуков, push-уведомле
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
Fractal Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (1)
Индикаторы
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabil
Impulse fractals indicator
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Impulse fractals indicator - is counter-trend oriented complex market fractal pattern.  Market creates bull/bear impulse, trend starts, fractals on impulsed wave are an agressive pullback signals. Buy arrow is plotted when market is bearish and it's impulse showed up-side fractal, and sell arrow is plotted when market is bullish and it's impulse showed dn-side fractal. Main indicator's adjustable inputs : impulsePeriod - main period of impulse histogram  filterPeriod  - smoothes impulse accordi
Trading Vision Ex
Vitalii Zakharuk
Эксперты
Описание продукта Trading Vision: Автоматизированный помощник для трейдеров на рынке Форекс Введение В современном мире финансовых рынков автоматизация торговли на платформе Форекс становится не только желательной, но и необходимой для достижения успеха. Основная цель автоматических торговых систем, таких как Trading Vision, — упростить процесс торговли, внедряя передовые алгоритмы для анализа рыночных трендов. Это позволяет трейдерам сосредоточиться на стратегическом мышлении, оставляя рутинные
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ5, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT4 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Б
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Индикаторы
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Индикаторы
Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:   нажмите здесь Это первый, ори
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Индикаторы
Проще говоря, вы можете начать торговлю, когда рядом с текущей свечой начинают появляться белые цифры — так называемые «пипсы». Белые «пипсы» указывают на то, что сделка на покупку или продажу в данный момент активна и движется в правильном направлении, что обозначается их белым цветом. Когда движение белых пипсов прекращается и превращается в статичный зелёный цвет, это сигнализирует об окончании текущего импульса. Зелёный цвет цифр представляет собой общий заработанный профит в «пипсах», незав
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Индикаторы
Professional Scalping Indicator for XAUUSD and Major Forex Pairs Orderflow Scalp Pro delivers institutional-grade trading intelligence through advanced volume analysis, dynamic VWAP calculations, and precision arrow signals. This complete trading system transforms complex market data into clear, actionable signals for consistent profitability on 3-4 minute timeframes. Three Powerful Components in One System Volume Profile HeatMap Transform your charts into institutional-grade order flow analysis
UEX Pure USD Euro Index
Yohana Parmi
Индикаторы
* В связи с достоверностью данных по всем основным валютам, рекомендуется использовать графики в режиме реального времени. Что такое UEX Pure USD Euro Index : Описание на английском языке:    https://www.mql5.com/en/market/product/152936 Откройте для себя реальный пульс рынка Форекс с Pure USD & Euro Index — инновационным индикатором, который действительно выявляет скрытые сильные и слабые стороны двух самых влиятельных валют мира. Вместо того, чтобы полагаться на одну пару, например, EURU
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Индикаторы
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps you answer: Who is in control? (Aggressive Buyers vs. S
Real Trend Zigzag PRO
Timo Kosiol
Индикаторы
Real Trend Zigzag PRO   shows the real trend of a market, u nlike the default Zigzag indicator. It calculates the trend in real time and shows green lines for upwards trends, red lines for downward trends and blue lines for no trends.  Regarding the old slogan "the trend is your friend" it helps you to decide if should open a buy or sell position. The PRO version is a multi timeframe zigzag (MTF). Means, it shows the trend of the current timeframe as well as the trend of a higher or lower time.
Trend Hunter MT5
Andrey Tatarinov
5 (3)
Индикаторы
Trend Hunter  - трендовый индикатор для работы на рынке Forex, криптовалют, CFD. Особенностью индикатора является то, что он уверенно двигается за трендом, не изменяя сигнал при незначительном прокалывании ценой трендовой линии. Индикатор не перерисовывается, сигнал на вход в рынок появляется после закрытия бара. При движении по тренду индикатор показывает дополнительные точки для входа в направлении тренда. По данным сигналам можно торговать с небольшим StopLoss . Trend Hunter   - честный индик
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Индикаторы
Индикатор Supply Demand использует предыдущее ценовое действие для выявления потенциального дисбаланса между покупателями и продавцами. Ключевым является определение зон с лучшими возможностями, а не просто вероятностей. Индикатор Blahtech Supply Demand обеспечивает функционал, не доступный ни в одной платформе. Этот индикатор 4 в 1 не только выделяет зоны с более высокой вероятностью на основе механизма оценки силы по множественным критериям, но также комбинирует его с мульти-таймфреймовым анал
Quantum Currency Array Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Индикаторы
This indicator has been developed to identify and display these trends quickly and easily, allowing you to see instantly, those currency pairs which are trending, and those which are not – and in all timeframes, with just one click. The 28 currency pairs are displayed as a fan as they sweep from strong to weak and back again, and this is why we call it the ‘currency array’. All 28 pairs are arrayed before you, giving an instant visual description of those pairs that are trending strongly, those
All Trend power
Israr Hussain Shah
Индикаторы
TrendPower All-In-One Strict v1.00 Description TrendPower All-In-One Strict   is a comprehensive trend-following trading system designed for MetaTrader 5. It acts as a "confluence detector," meaning it filters market noise by requiring multiple technical indicators to agree before generating a signal. The indicator utilizes a "Strict" logic engine, meaning a signal is only generated when momentum, trend direction, and volatility filters all align perfectly. It displays data in a separate sub-win
Другие продукты этого автора
Golden Algo MT5
Abderrahmane Benali
Эксперты
A professional automated trading expert that relies on the Bollinger Bands indicator to execute precise buy and sell trades based on price interactions with the indicator's bands and Exit the deal by standard deviation. Best Settings:  Download SET File For XAUUSD Time Frame : 1 Min Features : Smart information window that allows you to see open trades and daily limits. a news filter to prevent trading during important economic events, daily money management to determine the maximum loss during
FX Clock
Abderrahmane Benali
Индикаторы
FXClock – Professional Clock Indicator for Traders Important Reminder: If you find this tool helpful, please support the work by leaving a comment or rating. Your feedback motivates further development! The FXClock indicator is a practical and simple tool that displays time directly on your trading platform, allowing you to track multiple key pieces of information at the same time. It is specially designed to help traders synchronize their trading with market hours and global sessions. Key F
FREE
Smart EA Summary
Abderrahmane Benali
Утилиты
Smart EA Summary MT5 – EA Profit Panel by Magic Number Do you run multiple Expert Advisors and want to track their individual performance? Smart EA Summary is a smart visual tool that displays the net profit/loss of all closed trades, grouped by Magic Number and Symbol, directly on your chart in a clean, responsive panel. Click Here for MT4 Version * Introductory Offer : the current price is only   49 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   75 USD , and gradually up to
Smart Risk Manager
Abderrahmane Benali
5 (1)
Утилиты
Smart Risk Manager – Master Your Trades with Precision and Confidence! Take full control of your manual trading with a sleek, powerful, and intuitive panel designed for traders who value speed, accuracy, and smart risk management. Smart Risk Manager lets you place trades or pending orders in seconds — all while automatically calculating the optimal lot size based on your predefined risk percentage. No more guesswork. Just clean execution. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Smart EA Summary MT4
Abderrahmane Benali
Утилиты
Smart EA Summary MT4 – EA Profit Panel by Magic Number Do you run multiple Expert Advisors and want to track their individual performance? Smart EA Summary is a smart visual tool that displays the net profit/loss of all closed trades, grouped by Magic Number and Symbol, directly on your chart in a clean. Click Here for MT5 Version * Introductory Offer : the current price is only   49 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   75 USD , and gradually up to  99  USD   with up
BitRocket EA
Abderrahmane Benali
Эксперты
Professional trading expert specially designed to trade Bitcoin on the MetaTrader 5 platform, relying on the strength of the Bollinger Bands indicator to exploit market volatility with high accuracy.  Main advantages: - Works efficiently on a 15-minute timeframe (M15). - Smart entry when the price penetrates the limits of Bollinger. - A dashboard showing the current balance, open position P/L , and the P/L of today's trades. - Works in a highly volatile environment such as BTCUSD without th
Trend Vision
Abderrahmane Benali
Индикаторы
Important Reminder: If you find this tool helpful ,   please support the work by leaving a comment or rating . Avoid using it without showing support. Your feedback motivates further development! Trend Vision -   SuperTrend PRO   Take your trading to the next level with a powerful upgrade to one of the market’s most trusted trend-following indicators! SuperTrend PRO has been optimized to deliver precise signals based on the strength of the ATR, with smart alerts sent instantly to your phone wh
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Эксперты
PrimeTrader EA – Intelligence Refined PrimeTrader EA is a sophisticated automated trading system built to deliver structured performance across changing market conditions. By blending multiple analytical engines into a single decision framework, it focuses on precision, adaptability, and disciplined execution. The system manages trades intelligently from entry to exit, applying protective logic and session-based control while keeping you informed through a clean, real-time information panel. De
Gold Strike EA
Abderrahmane Benali
Эксперты
Gold Strike EA – Precision Engine for Gold Markets Gold Strike EA is a specialized automated trading system built exclusively for XAUUSD, engineered to operate with discipline and precision in high-volatility environments. It applies a refined breakout logic around key price levels, combined with intelligent risk and capital management, to engage the market only when conditions align. The system operates within optimized trading windows, avoiding market noise while protecting profits through dy
Forex Strike EA
Abderrahmane Benali
Эксперты
FOREX Strike EA – Discipline Meets Opportunity FOREX Strike EA is an intelligent automated trading system built to bring structure, control, and consistency to the Forex market. Designed with modern MQL5 standards, it focuses on precision execution and disciplined awareness rather than aggressive exposure. By combining smart order placement with adaptive money management, the system engages the market only when conditions align—allowing you to trade with confidence, not emotion. Operating withi
RSI Dashboard Pro
Abderrahmane Benali
Индикаторы
RSI Dashboard PRO – Insight at a Glance RSI Dashboard PRO is a sleek and powerful tool that brings multi-symbol, multi-timeframe RSI analysis directly to your fingertips. Designed for speed, clarity, and precision, it turns complex market data into actionable insights in a single compact panel. With one click, switch symbols or timeframes instantly — making RSI monitoring smarter, faster, and more visual. Key Advantages Real-time RSI values across all watchlist symbols and selected timeframes A
Trade Vision Panel
Abderrahmane Benali
Индикаторы
Overview: Trade Vision Panel is a premium, lightweight trading dashboard for MetaTrader 5 designed to display your key trading information directly on the chart. It combines performance analytics, open-position monitoring, and a real-time news filter — all in one smart, elegant interface. Perfect for traders who want to see everything that matters without switching screens .   Key Features: - Displays open positions with symbol, lot size, profit, SL/TP. - Shows  performance over 1 day / 7 days
Deal Tracker Dashboard
Abderrahmane Benali
Индикаторы
Deal Tracker Dashboard – Visual Trade Performance Analyzer A professional trade analysis dashboard designed to visualize and evaluate your real trading performance directly on the chart. Deal Tracker Dashboard displays closed trades at their exact price levels and provides smart performance statistics to help you understand results with clarity and precision. Key Highlights: Visual tracking of closed trades on chart Smart performance statistics panel Clear profit & loss visualization Fully custo
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв