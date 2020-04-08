Quick Draw Panel

El panel de dibujo rápido te permite dibujar al instante objetos de trading personalizados (zonas y líneas de tendencia) con un solo clic desde el panel, que se fija perfectamente en cualquier esquina del gráfico.





Ya no tendrás que buscar en barras de herramientas ni menús: un clic, un objeto, ¡listo! Colores, grosor de línea y estilo totalmente personalizables.





Ideal para:





Operadores institucionales / de capital riesgo / de oferta y demanda.

Marcado de zonas de oferta y demanda.

Marcado de análisis técnico.

Marcado de liquidez y bloques de órdenes ICT.

Gráficos limpios y minimalistas.

Mantiene tus gráficos limpios y minimalistas.





Meta Trader 4 Version