Quick Draw Panel
- Indicadores
- Samuel Munyaradzi Gama
- Versión: 2.30
- Activaciones: 8
El panel de dibujo rápido te permite dibujar al instante objetos de trading personalizados (zonas y líneas de tendencia) con un solo clic desde el panel, que se fija perfectamente en cualquier esquina del gráfico.
Ya no tendrás que buscar en barras de herramientas ni menús: un clic, un objeto, ¡listo! Colores, grosor de línea y estilo totalmente personalizables.
Ideal para:
- Operadores institucionales / de capital riesgo / de oferta y demanda.
- Marcado de zonas de oferta y demanda.
- Marcado de análisis técnico.
- Marcado de liquidez y bloques de órdenes ICT.
- Gráficos limpios y minimalistas.
