Algoyin MT5 Strategy Tester
- Utilidades
- Israel Pelumi Abioye
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Problema que resuelve esta herramienta
En el Probador de Estrategias de MetaTrader 5, los traders normalmente no pueden ejecutar operaciones de forma manual. Estás limitado a observar el comportamiento de un Asesor Experto (EA) automatizado, sin la posibilidad de abrir órdenes Buy o Sell por ti mismo para pruebas manuales de estrategias, práctica de price action o análisis discrecional.
Algoyin MT5 Strategy Tester soluciona esta limitación permitiéndote:
-
Ejecutar operaciones directamente dentro del Probador de Estrategias de MT5
-
Abrir posiciones Buy y Sell mediante botones de un solo clic
-
Aplicar automáticamente niveles predefinidos de Stop Loss y Take Profit en cada operación
-
Cerrar instantáneamente todas las posiciones abiertas con una sola acción
-
Probar y refinar ideas de trading de forma manual en un entorno de backtesting controlado
-
Combinar la ejecución manual de operaciones con indicadores técnicos integrados para análisis y confirmación
Funciones de ejecución manual de operaciones
-
Botón BUY para abrir órdenes de compra instantáneamente
-
Botón SELL para abrir órdenes de venta instantáneamente
-
Botón CLOSE para cerrar todas las posiciones abiertas creadas por el EA
-
Tamaño de lote fijo con colocación automática de Stop Loss y Take Profit
-
No es necesario arrastrar niveles manualmente ni introducir precios
Explicación de los parámetros principales de trading
1. LOT-SIZE
Define el volumen fijo de trading utilizado al ejecutar órdenes Buy o Sell.
-
Todas las operaciones se abren con el mismo tamaño de lote
-
Ayuda a mantener la consistencia durante las pruebas de estrategia
-
Ideal para backtesting y sesiones de práctica
2. SL PRICE INTERVAL
Controla la distancia entre el precio de entrada y el Stop Loss.
-
Definido como un valor de precio, no en puntos
-
Se aplica automáticamente cuando se abre una operación
-
En operaciones Buy, el SL se coloca por debajo del precio de entrada
-
En operaciones Sell, el SL se coloca por encima del precio de entrada
3. TP PRICE INTERVAL
Controla la distancia entre el precio de entrada y el Take Profit.
-
Definido como un valor de precio
-
Se aplica automáticamente al ejecutar la operación
-
Facilita pruebas rápidas y simples de la relación riesgo-beneficio
Indicadores opcionales (totalmente configurables)
Puedes elegir qué indicadores mostrar y modificar sus parámetros.
Todos los indicadores son solo para análisis visual y no ejecutan operaciones automáticamente.
Indicadores incluidos
-
Media Móvil Rápida (Fast Moving Average)
Visualización de tendencia y momentum a corto plazo
-
Media Móvil Lenta (Slow Moving Average)
Confirmación de la dirección de la tendencia principal
-
RSI (Índice de Fuerza Relativa)
Identificación de condiciones de sobrecompra y sobreventa
-
ATR (Rango Verdadero Promedio)
Medición de la volatilidad del mercado
-
ADX (Índice Direccional Promedio)
Análisis de la fuerza de la tendencia
-
Oscilador Estocástico
Detección de momentum, retrocesos y posibles reversiones
Cada indicador puede ser:
-
Activado o desactivado
-
Personalizado (períodos, métodos, tipos de precio)
Casos de uso ideales
-
Pruebas manuales de estrategias en el Probador de Estrategias de MT5
-
Práctica de price action y trading discrecional
-
Validación de estrategias basadas en indicadores
-
Aprendizaje y mejora de habilidades de ejecución de trading