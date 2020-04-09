Problema que resuelve esta herramienta

En el Probador de Estrategias de MetaTrader 5, los traders normalmente no pueden ejecutar operaciones de forma manual. Estás limitado a observar el comportamiento de un Asesor Experto (EA) automatizado, sin la posibilidad de abrir órdenes Buy o Sell por ti mismo para pruebas manuales de estrategias, práctica de price action o análisis discrecional.

Algoyin MT5 Strategy Tester soluciona esta limitación permitiéndote:

Ejecutar operaciones directamente dentro del Probador de Estrategias de MT5

Abrir posiciones Buy y Sell mediante botones de un solo clic

Aplicar automáticamente niveles predefinidos de Stop Loss y Take Profit en cada operación

Cerrar instantáneamente todas las posiciones abiertas con una sola acción

Probar y refinar ideas de trading de forma manual en un entorno de backtesting controlado

Combinar la ejecución manual de operaciones con indicadores técnicos integrados para análisis y confirmación

Funciones de ejecución manual de operaciones

Botón BUY para abrir órdenes de compra instantáneamente

Botón SELL para abrir órdenes de venta instantáneamente

Botón CLOSE para cerrar todas las posiciones abiertas creadas por el EA

Tamaño de lote fijo con colocación automática de Stop Loss y Take Profit

No es necesario arrastrar niveles manualmente ni introducir precios

Explicación de los parámetros principales de trading

1. LOT-SIZE

Define el volumen fijo de trading utilizado al ejecutar órdenes Buy o Sell.

Todas las operaciones se abren con el mismo tamaño de lote

Ayuda a mantener la consistencia durante las pruebas de estrategia

Ideal para backtesting y sesiones de práctica

2. SL PRICE INTERVAL

Controla la distancia entre el precio de entrada y el Stop Loss.

Definido como un valor de precio, no en puntos

Se aplica automáticamente cuando se abre una operación

En operaciones Buy, el SL se coloca por debajo del precio de entrada

En operaciones Sell, el SL se coloca por encima del precio de entrada

3. TP PRICE INTERVAL

Controla la distancia entre el precio de entrada y el Take Profit.

Definido como un valor de precio

Se aplica automáticamente al ejecutar la operación

Facilita pruebas rápidas y simples de la relación riesgo-beneficio

Indicadores opcionales (totalmente configurables)

Puedes elegir qué indicadores mostrar y modificar sus parámetros.

Todos los indicadores son solo para análisis visual y no ejecutan operaciones automáticamente.

Indicadores incluidos

Media Móvil Rápida (Fast Moving Average)

Visualización de tendencia y momentum a corto plazo

Media Móvil Lenta (Slow Moving Average)

Confirmación de la dirección de la tendencia principal

RSI (Índice de Fuerza Relativa)

Identificación de condiciones de sobrecompra y sobreventa

ATR (Rango Verdadero Promedio)

Medición de la volatilidad del mercado

ADX (Índice Direccional Promedio)

Análisis de la fuerza de la tendencia

Oscilador Estocástico

Detección de momentum, retrocesos y posibles reversiones

Cada indicador puede ser:

Activado o desactivado

Personalizado (períodos, métodos, tipos de precio)

Casos de uso ideales