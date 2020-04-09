Algoyin MT5 Strategy Tester

Problema que resuelve esta herramienta

En el Probador de Estrategias de MetaTrader 5, los traders normalmente no pueden ejecutar operaciones de forma manual. Estás limitado a observar el comportamiento de un Asesor Experto (EA) automatizado, sin la posibilidad de abrir órdenes Buy o Sell por ti mismo para pruebas manuales de estrategias, práctica de price action o análisis discrecional.

Algoyin MT5 Strategy Tester soluciona esta limitación permitiéndote:

  • Ejecutar operaciones directamente dentro del Probador de Estrategias de MT5

  • Abrir posiciones Buy y Sell mediante botones de un solo clic

  • Aplicar automáticamente niveles predefinidos de Stop Loss y Take Profit en cada operación

  • Cerrar instantáneamente todas las posiciones abiertas con una sola acción

  • Probar y refinar ideas de trading de forma manual en un entorno de backtesting controlado

  • Combinar la ejecución manual de operaciones con indicadores técnicos integrados para análisis y confirmación

Funciones de ejecución manual de operaciones

  • Botón BUY para abrir órdenes de compra instantáneamente

  • Botón SELL para abrir órdenes de venta instantáneamente

  • Botón CLOSE para cerrar todas las posiciones abiertas creadas por el EA

  • Tamaño de lote fijo con colocación automática de Stop Loss y Take Profit

  • No es necesario arrastrar niveles manualmente ni introducir precios

Explicación de los parámetros principales de trading

1. LOT-SIZE

Define el volumen fijo de trading utilizado al ejecutar órdenes Buy o Sell.

  • Todas las operaciones se abren con el mismo tamaño de lote

  • Ayuda a mantener la consistencia durante las pruebas de estrategia

  • Ideal para backtesting y sesiones de práctica

2. SL PRICE INTERVAL

Controla la distancia entre el precio de entrada y el Stop Loss.

  • Definido como un valor de precio, no en puntos

  • Se aplica automáticamente cuando se abre una operación

  • En operaciones Buy, el SL se coloca por debajo del precio de entrada

  • En operaciones Sell, el SL se coloca por encima del precio de entrada

3. TP PRICE INTERVAL

Controla la distancia entre el precio de entrada y el Take Profit.

  • Definido como un valor de precio

  • Se aplica automáticamente al ejecutar la operación

  • Facilita pruebas rápidas y simples de la relación riesgo-beneficio

Indicadores opcionales (totalmente configurables)

Puedes elegir qué indicadores mostrar y modificar sus parámetros.
Todos los indicadores son solo para análisis visual y no ejecutan operaciones automáticamente.

Indicadores incluidos

  • Media Móvil Rápida (Fast Moving Average)
    Visualización de tendencia y momentum a corto plazo

  • Media Móvil Lenta (Slow Moving Average)
    Confirmación de la dirección de la tendencia principal

  • RSI (Índice de Fuerza Relativa)
    Identificación de condiciones de sobrecompra y sobreventa

  • ATR (Rango Verdadero Promedio)
    Medición de la volatilidad del mercado

  • ADX (Índice Direccional Promedio)
    Análisis de la fuerza de la tendencia

  • Oscilador Estocástico
    Detección de momentum, retrocesos y posibles reversiones

Cada indicador puede ser:

  • Activado o desactivado

  • Personalizado (períodos, métodos, tipos de precio)

Casos de uso ideales

  • Pruebas manuales de estrategias en el Probador de Estrategias de MT5

  • Práctica de price action y trading discrecional

  • Validación de estrategias basadas en indicadores

  • Aprendizaje y mejora de habilidades de ejecución de trading


