Sharpe Domination
- Asesores Expertos
- Sami Triki
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Descripción del EA Sharpe Domination
Sharpe Domination es un Asesor Experto de negociación de alta frecuencia diseñado para obtener el máximo rendimiento en pares de divisas JPY utilizando el marco temporal de 1 minuto. Aprovechando los algoritmos patentados basados en el impulso y la gestión de riesgos meticulosamente optimizada, este EA está diseñado para ofrecer rendimientos consistentes y líderes en el mercado, lo que resulta en ratios de Sharpe extremadamente altos.