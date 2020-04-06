Sharpe Domination

Wicks Lovers Sami Triki Indicadores

Detecte con precisión las zonas de inversión de alto impacto. Este indicador destaca las velas en las que la mecha supera un porcentaje personalizable de la longitud total de la vela, una señal clave de rechazo del precio y de posibles puntos de inflexión. Las características incluyen: - Filtro de ratio de mecha (por ejemplo, mecha > 50% de la longitud de la vela). - Umbral mínimo de longitud de vela (en pips) - Flechas de gráfico en tiempo real para dominancia de mecha superior/inferior