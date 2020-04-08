Ultimate Volatility Insight es una herramienta altamente profesional para analizar y comprender plenamente la actividad del mercado basada en un ATR avanzado con algoritmos y fórmulas de cálculo mejorados. El indicador ayuda a los operadores a evaluar con precisión la dinámica del mercado, identificar los niveles clave de soporte y resistencia, y gestionar eficazmente los riesgos.

Ultimate Volatility Insight funciona sólo con datos reales utilizando estadísticas en tiempo real. El indicador se ha desarrollado durante más de dos años, y su eficacia se ha demostrado a través de miles de pruebas en cuentas reales y de demostración. ¡Este es un indicador que le convertirá en un analista profesional!

Ventajas:

El indicador tiene una serie de ventajas. Éstas son sólo algunas de ellas:

Alta precisión basada en datos reales del mercado.

Panel de control profesional.

Seguimiento en tiempo real de varios pares de divisas en una sola ventana.

Selección personalizable de pares de divisas.

Selección interactiva de símbolos.

Visualización del porcentaje de consecución del nivel ATR.

Indicación visual de alertas - Alert Visual, que se muestra en el panel de control.

Cálculo automático de los niveles ATR 80-100%, utilizados como niveles objetivo.

Configuración visual flexible - colores, fuentes, estilos de línea.

Visualización sencilla de los niveles objetivo directamente en el gráfico.

Funciona con todos los instrumentos (Forex, Metales, CFD, Futuros, Crypto).

Eficaz para determinar los niveles de Stop Loss y Take Profit.

Alertas disponibles a través de smartphone, correo electrónico y notificaciones MetaTrader.

Fácil de configurar e instalar.

Adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados.

Alertas visuales inteligentes

🚥 Gradación por colores de los niveles de volatilidad ATR% (de muy bajo a muy alto).

🔋 Alertas visuales cuando se alcanzan niveles críticos.

📣 Indicación visualde alertas - 💡 Alerta visual - los usuarios pueden personalizar el color de la etiqueta de alerta y la velocidad de parpadeo en milisegundos ⏰ (Velocidad de parpadeo de la alerta).

📢 Múltiples tipos de alerta:

🔔 Notificaciones emergentes

🔔 Alertas por correo electrónico

🔔 Notificaciones push

🎵 Selección de archivo de alerta de sonido personalizado

Funciones interactivas adicionales de selección de símbolos:

✅ Cambio rápido - Al hacer clic en un símbolo del panel de indicadores, se carga instantáneamente en el gráfico.

✅ Selección de varios instrumentos para la supervisión - Los usuarios pueden especificar una lista de pares activos.

✅ Indicación de color del símbolo activo - El instrumento seleccionado actualmente se resalta en un color diferente.

✅ Indicación visual de alertas - Los usuarios pueden personalizar el color de la etiqueta de alerta y la velocidad de parpadeo (Velocidad de parpadeo de la alerta).

Funcionalidad del Algoritmo:

Algoritmo Dinámico - Datos mostrados en el panel: Utiliza desarrollo propio.

Cálculo ATR mejorado con componentes adicionales para una mayor precisión. Utiliza el rango real (alto-bajo, alto-cierre anterior, bajo-cierre anterior). Tiene en cuenta el movimiento continuo de los precios, incluidos los gaps.

Gracias al uso de datos reales, el indicador alcanza una precisión general del % de ATR de casi el 99%.

Algoritmo de Cálculo de Nivel Estadístico: Utiliza cálculos matemáticos del movimiento medio de los precios durante un periodo determinado para evaluar la dinámica del mercado e identificar los niveles clave de volatilidad.

📍 80%ATR - Una zona potencial de reacción del precio (corrección, consolidación o aceleración del movimiento).

📍 100% ATR - El rango promedio diario máximo, después del cual aumenta la probabilidad de una reversión.

📍 Línea de apertura diaria - Ayuda a evaluar el movimiento actual del precio en relación con el nivel de apertura del día, proporcionando una mejor comprensión del contexto general del mercado.

Los niveles estadísticos tienen una precisión de pronóstico de aproximadamente 85-90%.

Precisión global:

Pares de divisas cruzadas: Precisión 85-90

Principales pares de divisas: Precisión 80-85

Criptomonedas: Precisión 75-80

Recomendaciones de uso:

Vigile el nivel de ATR% Global que se muestra en el tablero, ya que el Algoritmo Dinámico calcula la volatilidad con la mayor precisión. Si el precio aún no ha alcanzado los Niveles Estadísticos del 80-100%, pero el tablero muestra un exceso del ATR% Global, esto puede indicar un posible cierre parcial de la posición. El potencial de movimiento aún no es crítico, pero el impulso se está debilitando, lo que sugiere una posible reversión.

Esto es especialmente relevante para los pares cruzados como (AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, EURGBP y EURCHF), que tienen una fuerte tendencia a volver a sus valores medios.

Para los pares principales en una estrategia de seguimiento de tendencia, se recomienda esperar al menos un toque mínimo del Nivel Estadístico ATR del 80% antes de decidir el cierre parcial o total de la posición. Busque patrones de inversión y utilícelos junto con su sistema de negociación.

Recomendaciones Generales:

Periodo de cálculo del ATR recomendado: 3-5 días.

Utilícelo en combinación con su sistema de trading.

Para estrategias tendenciales: Establezca Take Profit dentro de los niveles designados y cierre parcialmente las posiciones cuando el ATR global supere el 80%.

Para estrategias de reversión a la media: Muévase al punto de equilibrio cuando el precio devuelva el 30-50% del ATR% total.

Asegure parcialmente los beneficios en los niveles de precios de apertura.

El Stop Loss debe colocarse más allá de los niveles de ATR 100%.

Ultimate Volatility Insight no es sólo un indicador, sino una herramienta analítica completa que le ayudará a tomar decisiones de trading bien informadas, minimizar los riesgos y mejorar la eficiencia de su estrategia.

¡Aproveche Ultimate Volatility Insight y gane control sobre la volatilidad del mercado hoy mismo!

Póngase en contacto conmigo después de la compra para obtener recomendaciones.

¡Si compra Ultimate Volatility Insight puede obtener Reversal Zones Pro gratis!

Por favor, póngase en contacto conmigo en mensajes privados para más detalles.



