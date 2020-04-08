Gold Scalper System MT5
- Indicadores
- Stanislav Konin
- Versión: 1.4
- Actualizado: 20 diciembre 2025
- Activaciones: 7
Gold Scalper System es un sistema de trading multifuncional que combina una estrategia de ruptura de niveles clave de liquidez con confirmación y un módulo Smart DOM Proincorporadopara el análisis de la profundidad del mercado. El sistema identifica zonas de acumulación de órdenes limitadas, rastrea la actividad en los niveles de soporte y resistencia y genera señales en el momento de su ruptura. Smart DOM Pro visualiza los volúmenes Bid/Ask, identifica los grupos de liquidez y ayuda a determinar las intenciones de los principales participantes del mercado.
Gold Scalper System está diseñado específicamente para scalping en Oro (XAUUSD), pero también puede funcionar eficazmente en índices, criptodivisas y pares de divisas altamente volátiles. El indicador no requiere configuraciones complejas - es adecuado tanto para operadores principiantes como para profesionales. Simplemente instale el indicador en el gráfico, seleccione un marco temporal y el sistema comenzará a funcionar automáticamente.
Características principales:
Algoritmo único Smart DOM Pro:
-
Identifica los niveles con la máxima concentración de órdenes mediante un sistema de escaneo multinivel.
-
Analiza la distribución de órdenes limitadas en niveles de precios a ambos lados del precio actual.
-
Revela áreas de interés para los principales actores utilizando los algoritmos más recientes.
-
Muestra el impulso del mercado monitorizando la actividad de los ticks en tiempo real.
✅ Profundidad de mercado Visualización de dónde se concentran las grandes órdenes.
- El sistema analiza la profundidad del mercado y muestra las zonas con mayor acumulación de órdenes limitadas.
✅ Lógica de ruptura de alta precisión.
- Las señales sólo aparecen en verdaderas rupturas de niveles significativos, eliminando los falsos impulsos y el ruido del mercado.
-
Todas las señales se fijan permanentemente en el gráfico - un requisito crítico para los scalpers.
-
Análisis inteligente de la profundidad del mercado, identificación de grandes órdenes y visualización en color de los flujos Bid/Ask.
-
El panel muestra:
-
Estado de Smart DOM Pro
-
Hora Broker
-
Instrumento negociado
-
Marco temporal actual
-
Tiempo hasta el cierre de la barra
-
Actividad compradora y vendedora
-
Diferencial
-
El panel se puede desactivar completamente.
📢 Alertas y notificaciones
Gold Scalper System soporta todo tipo de notificaciones:
🔔 Notificaciones emergentes
🔔 Alertas por correo electrónico
🔔 Notificaciones push
Las señales llegan precisamente en el momento de una ruptura de liquidez confirmada, sin retrasos ni repintados.
⚙️ Principios de funcionamiento de los algoritmos:
-
Modelo de Análisis de Distribución de Ofertas/Demandas Define la actividad oculta de los principales actores y sus niveles de protección.
-
Algoritmo de Agrupación de Niveles de Liquidez Identifica las zonas donde se acumulan las órdenes limitadas.
-
Monitorización de Impulsos de Ticks Evalúa los aumentos repentinos de actividad, señal clave del inicio de un movimiento.
-
Análisis dinámico de la presión del mercado Compara la fuerza de compradores y vendedores en tiempo real.
-
Detección de rupturareal Captura sólo los momentos en los que la ruptura va acompañada de volumen e impulso.
Recomendaciones de uso:
Instrumentos de negociación:
-
Oro / XAUUSD (instrumento principal)
-
Índices: US30, NASDAQ, SP500
-
Cripto: BTCUSD / ETHUSD
-
Pares de divisas muy volátiles: GBPJPY / XAUJPY
Plazos:
-
M1-M5: Scalping
-
M15:Entradas intradía
-
H1: Operar con la tendencia dentro de una sesión
Gold Scalper System es un sistema de trading potente, moderno y profesional que lleva el análisis de liquidez al siguiente nivel. Muestra las zonas reales donde se encuentra el dinero de los principales actores y da señales en el momento de una ruptura del nivel real. Si necesita la máxima precisión, velocidad y una comprensión real de la estructura del mercado - Gold Scalper System se convertirá en su herramienta principal en scalping.