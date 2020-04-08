Gold Scalper System MT5

                        The official release price    is $65    only for the first  10 ejemplares , el siguiente precio es de 125 dólares

Gold Scalper System es un sistema de trading multifuncional que combina una estrategia de ruptura de niveles clave de liquidez con confirmación y un módulo Smart DOM Proincorporadopara el análisis de la profundidad del mercado. El sistema identifica zonas de acumulación de órdenes limitadas, rastrea la actividad en los niveles de soporte y resistencia y genera señales en el momento de su ruptura. Smart DOM Pro visualiza los volúmenes Bid/Ask, identifica los grupos de liquidez y ayuda a determinar las intenciones de los principales participantes del mercado.

Gold Scalper System está diseñado específicamente para scalping en Oro (XAUUSD), pero también puede funcionar eficazmente en índices, criptodivisas y pares de divisas altamente volátiles. El indicador no requiere configuraciones complejas - es adecuado tanto para operadores principiantes como para profesionales. Simplemente instale el indicador en el gráfico, seleccione un marco temporal y el sistema comenzará a funcionar automáticamente.

Características principales:

Algoritmo único Smart DOM Pro:

  • Identifica los niveles con la máxima concentración de órdenes mediante un sistema de escaneo multinivel.

  • Analiza la distribución de órdenes limitadas en niveles de precios a ambos lados del precio actual.

  • Revela áreas de interés para los principales actores utilizando los algoritmos más recientes.

  • Muestra el impulso del mercado monitorizando la actividad de los ticks en tiempo real.

Profundidad de mercado Visualización de dónde se concentran las grandes órdenes.

  • El sistema analiza la profundidad del mercado y muestra las zonas con mayor acumulación de órdenes limitadas.


Lógica de ruptura de alta precisión.

  • Las señales sólo aparecen en verdaderas rupturas de niveles significativos, eliminando los falsos impulsos y el ruido del mercado.
✅ S eñales 100% sin repintado.

  • Todas las señales se fijan permanentemente en el gráfico - un requisito crítico para los scalpers.

S mart DOM Pro integrado

  • Análisis inteligente de la profundidad del mercado, identificación de grandes órdenes y visualización en color de los flujos Bid/Ask.

Panel de análisis profesional

  • El panel muestra:

    • Estado de Smart DOM Pro

    • Hora Broker

    • Instrumento negociado

    • Marco temporal actual

    • Tiempo hasta el cierre de la barra

    • Actividad compradora y vendedora

    • Diferencial

El panel se puede desactivar completamente.


📢 Alertas y notificaciones

Gold Scalper System soporta todo tipo de notificaciones:

🔔 Notificaciones emergentes

🔔 Alertas por correo electrónico

🔔 Notificaciones push

Las señales llegan precisamente en el momento de una ruptura de liquidez confirmada, sin retrasos ni repintados.

⚙️ Principios de funcionamiento de los algoritmos:

  • Modelo de Análisis de Distribución de Ofertas/Demandas Define la actividad oculta de los principales actores y sus niveles de protección.

  • Algoritmo de Agrupación de Niveles de Liquidez Identifica las zonas donde se acumulan las órdenes limitadas.

  • Monitorización de Impulsos de Ticks Evalúa los aumentos repentinos de actividad, señal clave del inicio de un movimiento.

  • Análisis dinámico de la presión del mercado Compara la fuerza de compradores y vendedores en tiempo real.

  • Detección de rupturareal Captura sólo los momentos en los que la ruptura va acompañada de volumen e impulso.

Recomendaciones de uso:
Instrumentos de negociación:

  • Oro / XAUUSD (instrumento principal)

  • Índices: US30, NASDAQ, SP500

  • Cripto: BTCUSD / ETHUSD

  • Pares de divisas muy volátiles: GBPJPY / XAUJPY

Plazos:

  • M1-M5: Scalping

  • M15:Entradas intradía

  • H1: Operar con la tendencia dentro de una sesión

Gold Scalper System es un sistema de trading potente, moderno y profesional que lleva el análisis de liquidez al siguiente nivel. Muestra las zonas reales donde se encuentra el dinero de los principales actores y da señales en el momento de una ruptura del nivel real. Si necesita la máxima precisión, velocidad y una comprensión real de la estructura del mercado - Gold Scalper System se convertirá en su herramienta principal en scalping.


