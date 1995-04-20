Scalper Inside Volume Pro

Scalper Inside Volume Pro es un sistema de trading profesional que combina múltiples indicadores para calcular una señal compuesta global. Se basa en un algoritmo centrado en el volumen, el índice Money Flow y el concepto Smart Money. El indicador tiene en cuenta los puntos de oscilación estructurales en los que se producen las inversiones de precios.

Scalper Inside Volume Pro proporciona todas las herramientas necesarias para el éxito del scalping. Este completo sistema de negociación es adecuado para los operadores en el mercado Forex, así como para su uso en opciones binarias. Con su ayuda, usted puede tomar decisiones informadas y mejorar la eficacia de su comercio.

Características principales:

  • Análisis de Volumen: El indicador utiliza datos de volumen de negociación para identificar tendencias ocultas y puntos de inversión, ayudando a los operadores a tomar decisiones informadas.

  • Índice Money Flow: La inclusión del Money Flow Index permite evaluar la fuerza de la tendencia actual y predecir su evolución futura.

  • Concepto de dinero inteligente: Scalper Inside Volume Pro se basa en principios de gestión inteligente, lo que permite a los operadores comprender mejor el comportamiento del "dinero inteligente" en el mercado. El indicador analiza las acciones de los principales participantes y ayuda a identificar las direcciones en las que se mueven los grandes capitales, lo que permite tomar decisiones de negociación más informadas.

  • Análisis de Puntos Estructurales Swing: El indicador identifica eficazmente los puntos estructurales clave de Swing High y Swing Low en los que se producen las inversiones de precios. Esto permite a los operadores obtener beneficios en los niveles más ventajosos y minimizar las pérdidas utilizando datos sobre los posibles puntos de inversión.

Ventajas:

  • Amplia Aplicabilidad: Scalper Inside Volume Pro es adecuado tanto para el trading en Forex como en opciones binarias, proporcionando versatilidad a través de diversas estrategias de trading.

  • Enfoque integral: El indicador ofrece a los traders todas las herramientas necesarias para el análisis y la toma de decisiones, simplificando significativamente el proceso de trading.

  • Notificaciones instantáneas: El indicador soporta todo tipo de alertas, incluyendo notificaciones PUSH a su teléfono, manteniéndole actualizado sobre señales importantes y permitiendo una rápida respuesta al mercado.

  • Señales personalizables: La posibilidad de seleccionar una Barra de Señales para las alertas le permite adaptar el indicador a sus preferencias individuales.

Recomendaciones

Para señales más precisas, utilice los ajustes de nivel.

  • Marco temporal:M-1 en el rangoNivel de Sobrecompra de 50 a 55,Nivel de Sobreventa de -50 a -55
  • Marco temporal:M-5 en el rangoNivel Sobrecompra de 45 a 50,Nivel Sobreventa de -45 a -50
  • Marco temporal:M-15 en el rangoNivel desobrecompra de 40 a 45,Nivel de sobreventa de -40 a -45

Conclusión:

Scalper Inside Volume Pro es la herramienta ideal para los operadores que buscan mejorar su eficiencia y rentabilidad. Descubra nuevos horizontes en scalping y mejore sus resultados de trading con este fiable indicador que combina el análisis de volumen, el concepto Smart Money y los puntos estructurales Swing.




