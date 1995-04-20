Reversal Zones Pro

Reversal Zones Pro es un indicador diseñado específicamente para identificar con precisión las zonas clave de cambio de tendencia. Calcula el rango medio verdadero del movimiento del precio desde los límites inferior a superior y muestra visualmente las zonas potenciales directamente en el gráfico, ayudando a los operadores a identificar eficazmente los puntos importantes de inversión de la tendencia.

Características principales:

Identificación de zonas de inversión: El indicador muestra visualmente las posibles zonas de inversión directamente en el gráfico. Esto ayuda a los operadores a identificar eficazmente los puntos importantes de cambio de tendencia.

Múltiples marcos temporales: Reversal Zones Pro le permite calcular el rango de precios promedio para marcos de tiempo por minuto, hora, día, semana y mes, proporcionando flexibilidad en el análisis de diferentes períodos.

Multifuncional: El indicador se puede utilizar para diversas estrategias de negociación, incluyendo scalping, intradía y operaciones de posición. Su flexibilidad y personalización le permiten adaptarlo a estilos de negociación individuales.

Ventajas:

Múltiples indicadores en un gráfico: Puede utilizar múltiples indicadores Reversal Zones Pro en un gráfico, lo que le ayuda a analizar el mercado en profundidad.

Zonas óptimas de inversión: El indicador le ayuda a señalar las zonas donde puede buscar mejor los retrocesos del mercado.

Mantenga las posiciones actuales: Reversal Zones Pro puede utilizarse para mantener las posiciones existentes, proporcionando objetivos de toma de beneficios.

Ideal para estrategias de inversión: El indicador es el más adecuado para las estrategias de inversión que se centran en el comercio en una tendencia fuerte. Una vez que un instrumento supera la volatilidad media durante un periodo, existe una alta probabilidad de que el precio vuelva a la media. Esto hace que Reversal Zones Pro sea especialmente útil para este tipo de estrategias.

Compatible con cualquier instrumento financiero: Reversal Zones Pro funciona con una amplia gama de instrumentos financieros, incluyendo Forex, metales, CFD, futuros y criptodivisas. Esto permite a los operadores utilizar el indicador en una variedad de condiciones de mercado y para diferentes tipos de activos.

Pares de divisas óptimos: El indicador muestra los mejores resultados en pares de divisas como AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, EURGBP y EURCHF, que están sujetos a la tendencia de retorno del precio, lo que hace que el indicador sea especialmente eficaz en estos mercados.

Recomendaciones:

Métodos de toma de beneficios:

1.Cuando se alcanza el nivel medio: Puede tomar beneficios cuando el precio alcance el nivel medio.

2.Cuando se produce un retroceso del 30%: Puede tomar beneficios si se produce un retroceso del 30% desde el movimiento anterior a la señal.

3.Retroceso profundo: Puede esperar un pullback más profundo por el valor de la zona ATR opuesta.

4.Enfoque combinado: Puede tomar parte del volumen en el nivel de corrección del 30%, y mover el resto al punto de equilibrio, a la espera de nuevos acontecimientos.

5.Para operadores experimentados: Para un enfoque más profesional, puede utilizar la estrategia de noticias.


Métodos de cálculo de la construcción de zonas:

Para obtener resultados más precisos, recomiendo elaborar estadísticas separadas de volatilidad media para cada instrumento de negociación.
Cuando la volatilidad aumenta bruscamente, es necesario ajustar los parámetros.

El indicador Reversal Zones Pro proporciona a los operadores las herramientas necesarias para realizar análisis de mercado precisos y tomar decisiones de trading informadas, lo que lo convierte en un asistente indispensable para implementar diversos tipos de estrategias y operar en cualquier mercado.

Enlace al blog:https://www.mql5.com/ru/blogs/post/758908

¡Por favor, escríbame después de la compra! Voy a compartir mis recomendaciones sobre el uso del indicador.


Productos recomendados
Roman Asset Management ACC Multiplayer
Roman Golovatii
Asesores Expertos
Asesor Experto totalmente automatizado que utiliza el algoritmo avanzado para operar con el EURUSD Diseñado para obtener beneficios en un corto periodo de tiempo y grandes beneficios a largo plazo. Prefiere EURUSD 1H. Principio de funcionamiento Las órdenes de VENTA y COMPRA se abren (dependiendo de los parámetros establecidos), guiados por las señales y la situación del mercado . Parámetro recomendado: Utilizar una cuenta de broker ECN. depósito mínimo de 100$ USD. usarlo en el marco de tiempo
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Stratos Pali
Michela Russo
5 (4)
Indicadores
El indicador Stratos Pali es una herramienta revolucionaria diseñada para mejorar su estrategia de negociación mediante la identificación precisa de las tendencias del mercado. Este sofisticado indicador utiliza un algoritmo único para generar un histograma completo, que registra cuándo la tendencia es Larga o Corta. Cuando se produce un cambio de tendencia, aparece una flecha que indica la nueva dirección de la tendencia. Información Importante Revelada Deja un comentario y ponte en contacto
Reversal Pattern AI
Stanislav Konin
5 (1)
Indicadores
Reversal Pattern AI es un innovador avance en el desarrollo de indicadores que combina algoritmos de inteligencia artificial, análisis de mercado multinivel y métodos clásicos de análisis técnico. Gracias a su modelo híbrido, que utiliza el análisis de la acción del precio, el volumen, la volatilidad, el VWAP y el % de volumen AVG, el indicador se adapta fácilmente a cualquier condición de mercado. Reversal Pattern AI ha sido desarrollado durante varios años y ha sido sometido a extensas pruebas
Pi
Vasja Vrunc
Indicadores
Indicador de predicción profesional Se basa en la coincidencia del historial con el modelo de patrón seleccionado y muestra el resultado más probable. El indicador Pi incluye la línea Patrón , la línea Escaneado_Pasado , la línea Coincidencia_Patrón , la línea Predicción_Futuro , la Banda de Modelo ajustable y algunos otros controles. Este indicador está diseñado principalmente para uso profesional y es muy útil en la búsqueda de la probabilidad de los resultados relativos al futuro. Nota : Los
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicadores
Descripción del indicador INDICADOR DE SEÑAL DE REY TITÁN DE ORO Señales de compra/venta de scalping de oro de alta precisión - Asistente de trading manual Visión general El Indicador Gold Titan King Signal es una herramienta manual asistente de trading diseñada para scalping de alta frecuencia en Oro (XAUUSD) y otros pares principales. Genera señales claras de COMPRA/VENTA con niveles de entrada precisos, junto con niveles ajustables de Stop Loss y Take Profit mostrados directamente en
Laser Trend
Nicolas Zouein
Indicadores
¡La tendencia es tu amiga! De eso trata este indicador. Siga este famoso dicho y esté seguro. Características: Señales de compra/venta fijadas al cierre de una barra. Funciona en todos los símbolos y en todos los marcos temporales. Línea láser de tendencia de mercado visual clara, flechas de señal de Compra/Venta, medidor de fuerza de mercado, cajas TP1 & TP2. Señales visuales cuando entrar, cuando salir del mercado. Sin repintado. Compatible con EA flexible para la automatización de operacion
RenkoMaStoch
Sergey Deev
1 (1)
Indicadores
El indicador muestra barras renko en un gráfico, las utiliza para trazar la media móvil rápida y lenta y el Estocástico, así como proporciona señales de compra/venta: una señal de compra se genera cuando la media móvil rápida está por encima de la lenta, y la línea de señal del Estocástico cruza el nivel inferior de abajo hacia arriba; una señal de venta se genera cuando el movimiento rápido está por debajo del lento, y la línea de señal del estocástico cruza el nivel superior de arriba a abajo;
Voenix
Lorentzos Roussos
4.58 (12)
Asesores Expertos
Patrones armónicos , escáner y comerciante  Patrones incluidos: patrón ABCD patrón garley patrón de murciélago patrón de cifrado 3Patrón de unidades patrón de cisne negro Patrón de cisne blanco Patrón Quasimodo o patrón Over Under Patrón de murciélago alternativo patrón de mariposa Patrón de cangrejo profundo patrón de cangrejo patrón de tiburón Patrón FiveO patrón de cabeza y hombros patrón de triángulo ascendente Patrón uno dos tres Y 8 patrones personalizados Voenix es un escáner de patrones
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
ROYAL DUTCH SKUNK UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL PRINCIPIO Y EL FINAL DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Asesores Expertos
ICTVALID EA - Trading Automatizado con Conceptos de Dinero Inteligente El EA ICTVALID es un sistema de trading profesional basado en Smart Money Concepts (metodología ICT) . Detecta y negocia automáticamente configuraciones institucionales, permitiéndole seguir la estructura del mercado con precisión y consistencia. Características principales Modos de negociación duales - Elija entre Scalping (entradas de precisión a corto plazo) o Swing Trading (tendencias a largo plazo). Lógica Smart Money -
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
Este es un indicador de tendencia sin redibujar Desarrollado en lugar de la estrategia de opciones binarias (por el color de la vela Martingala) También funciona bien en el comercio de divisas Cuándo abrir operaciones (opciones binarias) Una señal aparecerá en el lugar con una vela de señalización de la vela actual Se recomienda abrir un acuerdo para una vela del marco de tiempo actual M1 y M5 Cuando un punto azul aparece, abrir un acuerdo hacia arriba Cuando un punto rojo aparece, abrir un come
PipFinite Exit EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.83 (115)
Indicadores
¿Tenía una operación rentable pero de repente se invirtió? En una estrategia sólida, salir de una operación es tan importante como entrar. Exit EDGE le ayuda a maximizar el beneficio de su operación actual y a evitar que las operaciones ganadoras se conviertan en perdedoras. No vuelva a perder una señal de salida Supervise todos los pares y marcos temporales en un solo gráfico www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Cómo operar Puede cerrar sus operaciones abiertas tan pronto como reciba una seña
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Visualizador de precios Rainbow v1.21 Vea dónde respira realmente el mercado. Convierte tu gráfico MT4 en un mapa de calor ultra-preciso que destaca las zonas de precios favorecidas por los grandes jugadores. Por qué es importante 300 niveles de precios con una resolución de 0,2 pips - detalle microscópico. 8 temas visuales (Arco Iris, Fuego, Océano...) para una legibilidad instantánea. Opacidad inteligente: desvanecimientos con poco ruido, zonas realmente pop. Renderizado ligero con limpieza a
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Indicadores
Presentamos el indicador de oferta y demanda Koala para MetaTrader 4 (lo invitamos a compartir su opinión o comentarios, ya sean positivos o negativos, para que otros operadores puedan beneficiarse de su experiencia). Bienvenido al Indicador de Oferta y Demanda Koala. Este indicador está diseñado para identificar zonas de oferta y demanda ininterrumpidas. Puede ayudar al trader a ver el mercado como áreas de zona; puede observar cómo el precio respeta algunas zonas poderosas. Este indicador tam
FREE
Your Trends
Yvan Musatov
Indicadores
Si aún no tiene su propia estrategia de negociación, puede utilizar nuestra estrategia de negociación ya preparada en forma de este indicador. El indicador Your Trends sigue la tendencia del mercado, ignorando las fluctuaciones bruscas del mercado y el ruido en torno al precio medio. El indicador se basa en la divergencia de precios. Además, sólo las medias móviles y un algoritmo especial se utilizan para el trabajo. Ayudará a encontrar puntos de entrada en el análisis y muestra con flechas lo
Supply Demand new Strategy
Mohamed yehia Osman
Indicadores
Esta es una nueva estrategia para las áreas de SUPPLY DEMAND Se basa en un cálculo utilizando el volumen de garrapatas para detectar la gran acción de los precios en el mercado tanto para acciones bajistas / alcistas esta acción inteligente de volumen de velas se utiliza para determinar las zonas de oferta y demanda los precios entre las líneas principales de oferta y demanda indican un mercado lateral se mostrarán flechas hacia arriba cuando los precios se muevan por encima de las líneas de ofe
KT Renko Patterns MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
2.33 (3)
Indicadores
KT Renko Patterns analiza el gráfico Renko ladrillo por ladrillo para encontrar patrones gráficos populares que son ampliamente utilizados por los traders en diferentes mercados financieros. En comparación con los gráficos basados en tiempo, los patrones son más fáciles de identificar en los gráficos Renko debido a su aspecto limpio y sin ruido. KT Renko Patterns incluye múltiples patrones Renko, muchos de los cuales están explicados en detalle en el libro “Profitable Trading with Renko Charts
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indicadores
Taurus All4 Taurus All4 es un indicador de alto rendimiento, le indicará la fuerza de la tendencia y podrá observar la fuerza de la vela. Nuestro indicador tiene más de 4 confirmaciones de tendencia. Es muy simple y fácil de usar. Modos de Confirmación Confirmaciones de tendencia en velas: Cuando la vela cambia a verde claro la tendencia es alta. Cuando la vela cambia a rojo claro la tendencia es bajista. Cuando la vela cambia a rojo oscuro la tendencia es baja. Línea de tendencia Confirmacio
Candle Pattern Dashboard for MT4
Pavel Zamoshnikov
5 (3)
Asesores Expertos
Esta es la versión avanzada Multi-Symbol y Multi-Timeframe del programa " Candle Pattern Finder " (búsqueda de patrones de velas basado en el libro de Gregory L. Morris "Candlesticks charting explained. Timeless techniques for trading stocks and futures" ). Esta versión se implementa como un Asesor Experto-asistente para reducir la carga en el terminal. El EA no opera por sí mismo. El programa busca patrones de velas para TODOS los símbolos de la ventana "Observación del Mercado" y para TODOS lo
Market Trend Catcher
Alexander Fedosov
Indicadores
El indicador Market Trend Catcher analiza la duración de los movimientos tendenciales y, con un cierto desarrollo de la tendencia actual, ofrece puntos de entrada al mercado en forma de flechas con objetivos de beneficios recomendados. El indicador es muy fácil de usar y no requiere mucha información para entender cómo funciona. Tiene un mínimo de ajustes y es transparente a la hora de entender el principio de su funcionamiento, mostrando completamente la información en base a la cual toma decis
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Force Index con zonas dinámicas de sobrecompra/sobreventa" para MT4, sin repintado. - Force Index es uno de los principales indicadores que combina datos de precio y volumen en un único valor. - Es ideal para realizar operaciones de venta desde una zona dinámica de sobrecompra y operaciones de compra desde una zona dinámica de sobreventa. - Este indicador es excelente para realizar operaciones de impulso en la dirección de la tendencia. - Zona dinámica de sobrecompra: p
Spartan Mr Beast
Luis Mariano Vazquez Marcos
Asesores Expertos
El Asesor de Experto "Spartan Mr Beast" es una herramienta avanzada y robusta diseñada para traders que buscan capitalizar las oportunidades del mercado aprovechando los rechazos de precios. Este asesor se especializa en identificar y explotar los momentos en los que el mercado muestra una resistencia o soporte significativo, sugiriendo posibles reversiones o cambios de tendencia. Características Principales: Detección de Rechazos de Mercado : "Spartan Mr Beast" utiliza algoritmos de última gene
Reanimator FAN
Clim Fandeev
Asesores Expertos
Reanimator no fue hecho como un Asesor Experto que hace tratos para tomar Grandes Ganancias o algo así. Su objetivo es - tratar de volver de grandes pérdidas utilizando la fórmula para el cálculo de Lot. Esta fórmula se basa en nuestro Drawndawn y Target-Price para obtener Breakeven. A veces nos encontramos en una situación en la que tenemos un gran drawdawn y el precio debería subir, por ejemplo. Y estamos seguros de que el precio se moverá 100 puntos más alto. Por ejemplo: "¡Oh! ¡El precio a
AlgoSamurai Kana Trend
BLAKE STEVEN RODGER
Indicadores
Solución de vanguardia para el comercio de tendencias con señales estadísticamente sólidas. El algoritmo inteligente de Kana Trend detecta la tendencia en cualquier instrumento, cualquier marco temporal, y proporciona potentes señales de entrada con niveles de salida. Sus estadísticas avanzadas le dan una visión profunda en cuanto al éxito y la rentabilidad de sus señales - mientras que es totalmente transparente sobre cualquier potencial de pérdida. Debido a que este es un indicador, no un EA,
Diamond Trend
Segundo Calvo Munoz
Indicadores
Indicador que identifica la tendencia, así como puntos de entrada. Usar para entradas a favor de tendencia. Aunque este indicador es muy preciso identificando entradas, siempre se recomienda usar otro indicador de soporte para confirmar. Recuerda buscar los Activos y Timeframes que mejor se adapten a tu operativa... Válido tanto para Scalping como para entradas de Largo Plazo Por favor, utiliza un Gráfico de Barras para poder visualizar el indicador correctamente Inputs: EMA Value for Long Term
Meta Sniper
Samir Tabarcia
Asesores Expertos
Requisitos Optimizado para funcionar con EURUSD-EURCHF-USDJPY, AUDUSD-CADJPY-AUDNZD, CHFJPY-NZDJPY-NZDUSD Para el timeframe 4H. *(El depósito mínimo recomendado es de 300$ para cada Par) para lote inicial fijado en 0.10, Mis Pares favoritos son (CHFJPY-NZDJPY-EURUSD-AUDNZD-USDJPY) Advertencia será VENTA sólo 5 Copys a 60 $ Luego se actualizará hasta 200 $. Usted puede utilizar la forma en que es, Para los archivos de nuevo conjunto será añadir (Comentarios) ECN corredor con baja propagació
Angry
Maryna Shulzhenko
Indicadores
Angry es un indicador de tendencia, indica bien los puntos de inicio de la tendencia y su finalización o inversión. Esta herramienta explora el mercado en busca de la entrada correcta. En un contexto de fluctuaciones insignificantes, es posible identificar una tendencia e indicar su dirección. Utiliza únicamente datos de precios y análisis para calcular los puntos de entrada. No utiliza indicadores auxiliares. Capta con ira los momentos de dirección estable del movimiento de los precios. Sólo
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Indicador de Patrón de Reversión Desbloquee el poder del reconocimiento avanzado de patrones con nuestro indicador Super Reversal Pattern. Diseñado para operadores que buscan precisión y fiabilidad, este indicador identifica uno de los patrones de inversión más eficaces en el análisis técnico, ofreciendo una ventaja significativa en su estrategia de trading. Características principales: Precisión sin repintado: Disfrute de la confianza de la tecnología sin repintado. Una vez detectado un
Los compradores de este producto también adquieren
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
TrendLine PRO MT4
Evgenii Aksenov
4.83 (167)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indicadores
Matrix Arrow Indicator MT4 es una tendencia única 10 en 1 que sigue un indicador 100% sin repintado de marcos temporales múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices, acciones.  Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX) Índice de canales de productos básicos (CCI) Ve
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicadores
ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga cli
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
Indicadores
El indicador es un sistema de negociación para operaciones a corto plazo. Scalper Assistant ayuda a determinar la dirección de la operación, y también muestra los puntos de entrada y salida. El indicador traza dos líneas (posibles puntos para abrir posiciones). En el momento de la ruptura de la línea superior hacia arriba (y cuando se cumplen todas las condiciones de negociación), aparece una flecha hacia arriba (una señal de compra), así como 2 objetivos. En el momento de la ruptura de la líne
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indicadores
Un indicador superior e inferior que puede identificar intuitivamente la tendencia de la banda. Es la mejor opción para el trading manual, sin redibujamiento ni deriva. Cómo obtener este indicador gratis: Más información Incremento de precio de $20 cada 3 días, proceso de incremento de precio: 79--> 99--> 119...... Hasta un precio objetivo de $ 1000. Para cualquier novato y amigo de comercio de programación, puede escribir la señal en la EA para jugar libremente. Array 3 y array 4, por ejemplo,
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indicadores
[Versión Finalizada] SHOGUN Trade Oferta de Navidad: 299$ → 99$ (67% de descuento) ¡Consigue el sistema profesional "SHOGUN" por tiempo limitado! Una vez finalizada la promoción, el precio volverá inmediatamente a 299$. 'Llevo 15 años haciendo trading y 7 vendiendo. Esta es la misma 'respuesta' a la que llegué después de años de perder." Días aprendiendo todos los métodos posibles, buscando el Santo Grial y aun así nada funcionaba. Una gran cantidad de conocimientos . Escribí todo eso
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (489)
Indicadores
ACTUALMENTE 31% DE DESCUENTO Este indicador es una herramienta de transacción única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una fórmula secreta. Con solo un gráfico, da Alertas para los 28 pares de divisas. ¡Imagina cómo mejorarás porque puedes identificar el punto de activación exacto de una nueva tendencia u oportunidad de crecimiento! Basado en nuevos algoritmos subyacentes , hace que sea aún más fácil identificar y confirmar operaciones po
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
PipTick Currency Index MT4
Michal Jurnik
Indicadores
El indicador Currency Index permite a los operadores visualizar cualquier índice de ocho divisas principales. Utiliza un cálculo especial que tiene en cuenta pares de divisas específicos y sus ponderaciones. Las ponderaciones por defecto se basan en los resultados de la Encuesta Trienal de Bancos Centrales del BPI. Gracias a esta ventaja, el operador puede ver la verdadera fuerza y debilidad de cada divisa. Nota: Si el indicador se utiliza en el Probador de Estrategias (versión demo), por fav
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
Indicadores
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only    2  copies left ). El siguiente precio aumentará a 150 $. El precio final será de 250 $ . Sniper Delta Imbalance es una herramienta profesional para el análisis profundo de delta - la diferencia entre los volúmenes comprador y vendedor. Lleva el análisis del volumen al siguiente nivel, permitiendo a los operadores ver en tiempo real quién controla el precio -compradores o vendedores-
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma de f
Pulse Scalping Line
Andrey Kozak
Indicadores
Pulse Scalping Line - un indicador para identificar posibles puntos pivote. Basándose en este indicador, puede construir un sistema Martingale eficaz. Según nuestras estadísticas, el indicador da un máximo de 4 puntos pivote erróneos en una serie. Por término medio, se trata de 2 puntos pivote. Es decir, el indicador muestra una inversión, es errónea. Esto significa que la segunda señal del indicador será muy precisa. Sobre la base de esta información, se puede construir un sistema de comercio
Otros productos de este autor
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
Indicadores
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only    2  copies left ). El siguiente precio aumentará a 150 $. El precio final será de 250 $ . Sniper Delta Imbalance es una herramienta profesional para el análisis profundo de delta - la diferencia entre los volúmenes comprador y vendedor. Lleva el análisis del volumen al siguiente nivel, permitiendo a los operadores ver en tiempo real quién controla el precio -compradores o vendedores-
Gold Scalper System MT5
Stanislav Konin
Indicadores
The official release price      is $65      only for the first   10 ejemplares , el siguiente precio es de 125 dólares Gold Scalper System es un sistema de trading multifuncional que combina una estrategia de ruptura de niveles clave de liquidez con confirmación y un módulo Smart DOM Pro incorporado para el análisis de la profundidad del mercado. El sistema identifica zonas de acumulación de órdenes limitadas, rastrea la actividad en los niveles de soporte y resistencia
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicadores
El Rango de Volatilidad Adaptable [AVR] es una potente herramienta para identificar puntos clave de cambio de tendencia. AVR refleja con precisión el Average True Range (ATR) de la volatilidad, teniendo en cuenta el Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP). El indicador se adapta a cualquier volatilidad del mercado calculando la volatilidad media durante un periodo específico, lo que garantiza una tasa estable de operaciones rentables. Usted recibe no sólo un indicador, sino un sistema profesi
Gold Scalper System MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Indicadores
The official release price    is $65  only for the first   10   copies,  (   only    3  copies left ). Próximo precio: $125 Gold Scalper System es un sistema de trading multifuncional que combina una estrategia de ruptura de niveles clave de liquidez con confirmación y un módulo Smart DOM Pro incorporado para el análisis de la profundidad del mercado. El sistema identifica zonas de acumulación de órdenes limitadas, rastrea la actividad en los niveles de sop
Reversal Pattern AI MT5
Stanislav Konin
5 (1)
Indicadores
Reversal Pattern AI - un avance absoluto en el mundo del desarrollo de indicadores, que combina algoritmos de inteligencia artificial, análisis de mercado multinivel y métodos clásicos de análisis técnico. No sólo detecta patrones de inversión, sino que también evalúa las ineficiencias del mercado, generando señales de trading muy precisas. Gracias a un modelo híbrido que utiliza el análisis de la acción del precio, Volúmenes, Volatilidad, VWAP, y Volumen AVG %, el indicador se adapta fácilmente
Adaptive Volatility Range Mt5
Stanislav Konin
5 (1)
Indicadores
Rango de Volatilidad Adaptable [AVR] - es una poderosa herramienta para identificar cambios de tendencia clave. AVR - muestra con precisión el Rango Medio de Volatilidad Real teniendo en cuenta el precio Medio Ponderado por Volumen. El indicador le permite adaptarse a absolutamente cualquier volatilidad del mercado mediante el cálculo de la volatilidad media durante un cierto período de tiempo - esto proporciona un indicador estable de las operaciones positivas. Gracias a esto , el Rango de Vola
Block Master Pro
Stanislav Konin
5 (3)
Indicadores
El indicador Block Master Pro está diseñado para identificar visualmente zonas del gráfico en las que es probable que se concentren volúmenes significativos de los principales participantes del mercado. Estas áreas, conocidas como bloques de órdenes, representan rangos de precios en los que los grandes participantes colocan sus órdenes, lo que podría indicar una inversión del precio y un movimiento en la dirección opuesta. Principales características: Identificación de bloques de órdenes: Block
Advanced Reversal Hunter Pro
Stanislav Konin
Indicadores
Advanced Reversal Hunter Pro (ARH) es un potente e innovador indicador de impulso basado en la volatilidad, diseñado para identificar con precisión los principales cambios de tendencia. Desarrollado utilizando un algoritmo especial que proporciona una construcción clara del rango medio de volatilidad, sin redibujar sus valores y no los modifica. El indicador se adapta a cualquier volatilidad del mercado y ajusta dinámicamente la anchura del rango de la banda, dependiendo de las condiciones actua
Reversal Pattern AI
Stanislav Konin
5 (1)
Indicadores
Reversal Pattern AI es un innovador avance en el desarrollo de indicadores que combina algoritmos de inteligencia artificial, análisis de mercado multinivel y métodos clásicos de análisis técnico. Gracias a su modelo híbrido, que utiliza el análisis de la acción del precio, el volumen, la volatilidad, el VWAP y el % de volumen AVG, el indicador se adapta fácilmente a cualquier condición de mercado. Reversal Pattern AI ha sido desarrollado durante varios años y ha sido sometido a extensas pruebas
Quantum Profile System MT5
Stanislav Konin
5 (1)
Indicadores
Quantum Profile System es un sistema de trading profesional completo con algoritmos avanzados, que combina todo lo necesario para un trading seguro y estable. Este indicador fusiona el análisis de la dirección de la tendencia, la concentración de volumen en niveles clave, la adaptación dinámica a la volatilidad del mercado y la generación de señales de trading sin retrasos ni repintados. Quantum Profile System integra un Perfil de Volumen de Regresión Lineal con un canal de tendencia adaptativo
Ultimate Volatility Insight
Stanislav Konin
Indicadores
Ultimate Volatility Insight es una herramienta altamente profesional para analizar y comprender plenamente la actividad del mercado basada en un ATR avanzado con algoritmos y fórmulas de cálculo mejorados. El indicador ayuda a los operadores a evaluar con precisión la dinámica del mercado, identificar los niveles clave de soporte y resistencia, y gestionar eficazmente los riesgos. Ultimate Volatility Insight funciona sólo con datos reales utilizando estadísticas en tiempo real. El indicador se h
Sniper Delta Imbalance MT5
Stanislav Konin
Indicadores
Sniper Delta Imbalance es una herramienta profesional para el análisis profundo de delta - la diferencia entre los volúmenes comprador y vendedor. Lleva el análisis del volumen al siguiente nivel, permitiendo a los operadores ver en tiempo real quién controla el precio -compradores o vendedores- y encontrar puntos de entrada precisos basados en las acciones de los principales participantes del mercado. Esta herramienta representa un estilo único de análisis basado en la relación entre los volúm
Golden Trend Pulse
Stanislav Konin
5 (1)
Indicadores
Golden Trend Pulse - indicador de tendencia desarrollado específicamente para el oro, también aplicable a los mercados de criptomonedas y acciones. El indicador está diseñado para determinar con precisión las tendencias del mercado utilizando métodos analíticos avanzados. La herramienta combina el análisis multifactorial de la dinámica de precios y el filtrado adaptativo del ruido del mercado, garantizando una gran precisión en la identificación de puntos clave de entrada y salida. Gracias a su
Patriot EA
Stanislav Konin
Asesores Expertos
Patriot EA es un sistema de malla avanzado con un rendimiento mejorado. Patriot EA utiliza una tecnología sofisticada para gestionar eficazmente las posiciones no rentables. Cuando se produce una serie de órdenes perdedoras, se activa un algoritmo de cierre de posiciones no rentables. El Asesor Experto divide las órdenes en varias mallas independientes, cerrando la orden de largo alcance (no rentable) promediando secuencialmente parte de las órdenes con un determinado Take Profit. Una serie de
Volume Pro Mt 4
Stanislav Konin
Indicadores
Volume PRO es un indicador innovador y modernizado para analizar los volúmenes de negociación, que constituye una versión avanzada de las herramientas de análisis tradicionales. Este indicador de alta tecnología permite a los operadores supervisar eficazmente la actividad comercial sin necesidad de realizar cálculos complejos. Muestra los ticks del intervalo de tiempo seleccionado correspondiente al marco temporal seleccionado en forma de histograma acumulativo dinámico, que se actualiza en tiem
Scalper Inside Volume Pro
Stanislav Konin
Indicadores
Scalper Inside Volume Pro es un sistema de trading profesional que combina múltiples indicadores para calcular una señal compuesta global. Se basa en un algoritmo centrado en el volumen, el índice Money Flow y el concepto Smart Money. El indicador tiene en cuenta los puntos de oscilación estructurales en los que se producen las inversiones de precios. Scalper Inside Volume Pro proporciona todas las herramientas necesarias para el éxito del scalping. Este completo sistema de negociación es adecua
Bull and Bear Zones
Stanislav Konin
Indicadores
El indicador Bull and Bear Zones está diseñado específicamente para la identificación automática y la visualización de las zonas de soporte y resistencia directamente en el gráfico. Su algoritmo exclusivo le permite mostrar no sólo las zonas ya probadas por el mercado, sino también las zonas objetivo potenciales que aún no se han probado. El indicador rastrea los rangos en los que se observa un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Principales características: Identificación automática de
Adaptive Reversal Star
Stanislav Konin
Indicadores
Por favor, póngase en contacto conmigo después de su compra completa de grandes bonos. El Asesor Experto Adaptive Reversal Star y un indicador adicional de regalo Info Panel le están esperando. Adaptive Reversal Star es un indicador de nueva generación con un algoritmo adaptativo avanzado , que realiza un seguimiento adicional de los posibles puntos de reversión y compara los valores de la volatilidad actual del mercado al formar las señales principales del indicador.Proporciona señales precisa
Adaptive Reversal Star MT5
Stanislav Konin
Indicadores
Adaptive Reversal Star es un indicador de nueva generación con un algoritmo adaptativo avanzado , que rastrea adicionalmente los posibles puntos de reversión y compara los valores de la volatilidad actual del mercado al formar las señales principales del indicador.Proporciona señales precisas en tiempo real sin retrasos y redibujos.Adaptive Reversal Star no requiere ninguna configuración compleja y cálculos adicionales, sólo tiene que configurarlo en el marco de tiempo deseado y seleccionar el p
Golden Trend Pulse MT5
Stanislav Konin
Indicadores
Golden Trend Pulse - indicador de tendencia desarrollado específicamente para el oro, también aplicable a los mercados de criptomonedas y acciones. El indicador está diseñado para determinar con precisión las tendencias del mercado utilizando métodos analíticos avanzados. La herramienta combina el análisis multifactorial de la dinámica de precios y el filtrado adaptativo del ruido del mercado, garantizando una gran precisión en la identificación de puntos clave de entrada y salida. Gracias a su
Reversal Zones Pro MT5
Stanislav Konin
Indicadores
Reversal Zones Pro - un indicador diseñado específicamente para identificar con precisión las zonas clave de cambio de tendencia. Calcula el rango medio real del movimiento del precio desde los límites inferiores a los superiores y muestra visualmente las posibles zonas de inversión directamente en el gráfico, ayudando a los operadores a identificar eficazmente los puntos de inflexión cruciales en el mercado. Características principales: Identificación de zonas de inversión: El indicador destaca
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario