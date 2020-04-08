Reversal Zones Pro MT5

Reversal Zones Pro - un indicador diseñado específicamente para identificar con precisión las zonas clave de cambio de tendencia. Calcula el rango medio real del movimiento del precio desde los límites inferiores a los superiores y muestra visualmente las posibles zonas de inversión directamente en el gráfico, ayudando a los operadores a identificar eficazmente los puntos de inflexión cruciales en el mercado.

Características principales:

  • Identificación de zonas de inversión: El indicador destaca visualmente posibles zonas de reversión directamente en el gráfico, lo que permite a los operadores identificar eficazmente importantes puntos de reversión de la tendencia.
  • Múltiples marcos temporales: Reversal Zones Pro calcula el rango medio de precios para los marcos temporales Diario, Semanal y Mensual, proporcionando flexibilidad para analizar diferentes periodos.
  • Versatilidad: El indicador se puede utilizar para diversas estrategias de trading, incluyendo scalping, intradía y operaciones de posición. Su adaptabilidad y opciones de personalización permiten a los operadores adaptarlo a sus estilos de negociación únicos.

Ventajas:

  • Múltiples Indicadores en un Gráfico: Puede aplicar múltiples indicadores Reversal Zones Pro en un solo gráfico para un análisis más profundo del mercado.
  • Zonas de Reversión Óptimas: El indicador ayuda a determinar con precisión las mejores áreas para buscar reversiones del mercado.
  • Posiciones abiertas de apoyo: Reversal Zones Pro puede utilizarse para gestionar las operaciones existentes proporcionando puntos de referencia de toma de beneficios.
  • Ideal para estrategias de reversión a la media: El indicador es especialmente adecuado para estrategias de reversión a la media en condiciones de tendencia fuerte. Cuando un activo supera su volatilidad media durante un periodo determinado, existe una alta probabilidad de que el precio vuelva a su media. Esto hace que Reversal Zones Pro sea especialmente útil para este tipo de estrategias.
  • Compatibilidad con todos los instrumentos financieros: Reversal Zones Pro funciona en una amplia gama de mercados financieros, incluyendo Forex, metales, CFDs, futuros y criptodivisas. Los operadores pueden utilizar el indicador en diferentes condiciones de mercado y para diversos tipos de activos.
  • Pares de divisas óptimos: El indicador funciona mejor en pares de divisas como AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, EURGBP y EURCHF, que son propensos a la reversión de precios, por lo que es particularmente eficaz en estos mercados.

Recomendaciones:

Métodos de Profit-Taking:

  • En el nivel de la mediana: Obtenga beneficios cuando el precio alcance el nivel medio.
  • En un retroceso del 30%: Tome beneficios si se produce un retroceso del 30% desde el movimiento anterior a la aparición de la señal.
  • Retroceso más profundo: Espere un retroceso más profundo equivalente a la zona ATR opuesta.
  • Enfoque Combinado: Obtenga beneficios parciales en el nivel de retroceso del 30% y mueva la posición restante al punto de equilibrio a la espera de nuevos movimientos del precio.
  • Para operadores con experiencia: Los operadores más avanzados pueden integrar estrategias basadas en noticias para obtener mejores resultados.

Métodos de cálculo de zonas:

  • Periodo de Cálculo ATR Recomendado: 5-10 Días.
  • Opciones adicionales: Cálculos de volatilidad media mensual, trimestral, semestral y anual.
  • Utilícelo junto con su sistema de negociación: Para obtener resultados más precisos, se recomienda analizar por separado las estadísticas de volatilidad media para cada instrumento de negociación.

🔗 Blog Enlace: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/758908

Reversal Zones Pro proporciona a los operadores herramientas esenciales para el análisis preciso del mercado y la toma de decisiones informadas, por lo que es un asistente invaluable para la implementación de diversas estrategias y el comercio en cualquier mercado.


