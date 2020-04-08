Reversal Zones Pro MT5

Reversal Zones Pro - un indicador diseñado específicamente para identificar con precisión las zonas clave de cambio de tendencia. Calcula el rango medio real del movimiento del precio desde los límites inferiores a los superiores y muestra visualmente las posibles zonas de inversión directamente en el gráfico, ayudando a los operadores a identificar eficazmente los puntos de inflexión cruciales en el mercado.

Características principales:

Identificación de zonas de inversión: El indicador destaca visualmente posibles zonas de reversión directamente en el gráfico, lo que permite a los operadores identificar eficazmente importantes puntos de reversión de la tendencia.

Reversal Zones Pro calcula el rango medio de precios para los marcos temporales Diario, Semanal y Mensual, proporcionando flexibilidad para analizar diferentes periodos. Versatilidad: El indicador se puede utilizar para diversas estrategias de trading, incluyendo scalping, intradía y operaciones de posición. Su adaptabilidad y opciones de personalización permiten a los operadores adaptarlo a sus estilos de negociación únicos.

Ventajas:

Múltiples Indicadores en un Gráfico: Puede aplicar múltiples indicadores Reversal Zones Pro en un solo gráfico para un análisis más profundo del mercado.

El indicador ayuda a determinar con precisión las mejores áreas para buscar reversiones del mercado. Posiciones abiertas de apoyo: Reversal Zones Pro puede utilizarse para gestionar las operaciones existentes proporcionando puntos de referencia de toma de beneficios.

Reversal Zones Pro funciona en una amplia gama de mercados financieros, incluyendo Forex, metales, CFDs, futuros y criptodivisas. Los operadores pueden utilizar el indicador en diferentes condiciones de mercado y para diversos tipos de activos. Pares de divisas óptimos: El indicador funciona mejor en pares de divisas como AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, EURGBP y EURCHF, que son propensos a la reversión de precios, por lo que es particularmente eficaz en estos mercados.

Recomendaciones:

Métodos de Profit-Taking:

En el nivel de la mediana: Obtenga beneficios cuando el precio alcance el nivel medio.

Obtenga beneficios cuando el precio alcance el nivel medio. En un retroceso del 30%: Tome beneficios si se produce un retroceso del 30% desde el movimiento anterior a la aparición de la señal.

Tome beneficios si se produce un retroceso del 30% desde el movimiento anterior a la aparición de la señal. Retroceso más profundo: Espere un retroceso más profundo equivalente a la zona ATR opuesta.

Espere un retroceso más profundo equivalente a la zona ATR opuesta. Enfoque Combinado: Obtenga beneficios parciales en el nivel de retroceso del 30% y mueva la posición restante al punto de equilibrio a la espera de nuevos movimientos del precio.

Obtenga beneficios parciales en el nivel de retroceso del 30% y mueva la posición restante al punto de equilibrio a la espera de nuevos movimientos del precio. Para operadores con experiencia: Los operadores más avanzados pueden integrar estrategias basadas en noticias para obtener mejores resultados.

Métodos de cálculo de zonas:

Periodo de Cálculo ATR Recomendado: 5-10 Días.

5-10 Días. Opciones adicionales: Cálculos de volatilidad media mensual, trimestral, semestral y anual.

Cálculos de volatilidad media mensual, trimestral, semestral y anual. Utilícelo junto con su sistema de negociación: Para obtener resultados más precisos, se recomienda analizar por separado las estadísticas de volatilidad media para cada instrumento de negociación.

🔗 Blog Enlace: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/758908

Reversal Zones Pro proporciona a los operadores herramientas esenciales para el análisis preciso del mercado y la toma de decisiones informadas, por lo que es un asistente invaluable para la implementación de diversas estrategias y el comercio en cualquier mercado.



