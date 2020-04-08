Advanced Reversal Hunter Pro

Advanced Reversal Hunter Pro (ARH) es un potente e innovador indicador de impulso basado en la volatilidad, diseñado para identificar con precisión los principales cambios de tendencia. Desarrollado utilizando un algoritmo especial que proporciona una construcción clara del rango medio de volatilidad, sin redibujar sus valores y no los modifica. El indicador se adapta a cualquier volatilidad del mercado y ajusta dinámicamente la anchura del rango de la banda, dependiendo de las condiciones actuales del mercado.

Ventajas del indicador: Advanced Reversal Hunter Pro

  • 100% de señales - SIN REDUCCIÓN.
  • Visualización sencilla de las señales directamente en el gráfico.
  • Define puntos de entrada y salida de una posición con bastante claridad.
  • Genera señales incluso en un mercado volátil.
  • Funciona con cualquier instrumento financiero (Forex, Metales, CFD, Futuros, Crypto).
  • Funciona en todos los períodos y marcos de tiempo.
  • Adecuado para principiantes y traders experimentados.

Principales componentes del indicador: ARH

1.Algoritmo Adaptativo Especial: Proporciona la construcción de un rango que no redibuja sus valores. Esto garantiza la fiabilidad de las señales y permite a los operadores tomar decisiones más informadas.

2.Algoritmo de flechas de señalización: Genera flechas cuando el precio se sale del rango de volatilidad, señalizando potenciales retrocesos. Estas flechas ayudan a identificar rápidamente los puntos de entrada y salida.


3.ЕМА ( Media Móvil Exponencial): Identifica eficazmente señales de compra y venta en condiciones de sobrecompra y sobreventa, lo que la convierte en una herramienta importante para tomar decisiones de trading.


4.ATR (Average True Range): Estima la volatilidad y ajusta dinámicamente el ancho de las bandas en función de las condiciones actuales del mercado, permitiendo una mejor adaptación a las condiciones volátiles del mercado.
5.Factor de suavización de las desviaciones del precio medio y del rango: Estima la volatilidad de los precios, permitiendo suavizar las bandas en función de los cambios en el comportamiento de los precios. Esto ayuda a los operadores a evitar señales falsas.
Notificaciones y Alertas: El indicador soporta varios tipos de alertas sonoras:
1.Alerta de ruptura del rango de volatilidad. 2.Notificación de la aparición de flechas cuando la señal está completamente formada. 3.Notificaciones push a dispositivos móviles.

4.Notificaciones por correo electrónico para una rápida reacción de los operadores a las señales de trading.

Recomendaciones de uso del indicador

  • Pares de divisas: Cualquiera, incluyendo: Forex, Metales, CFD, Futuros, Cripto.
Marcos temporales:
  • M-1: Ideal para scalping. Proporciona más oportunidades, pero también viene con un alto nivel de ruido.
  • M-5: Ideal para scalping y day trading, permite reaccionar rápidamente a los cambios del mercado.
  • M-15 M-30 H-1: Los mejores intervalos de tiempo para recibir señales más precisas.
  • H-4 D-1: Recomendado para operaciones posicionales.

Herramienta adicional: Volatility Sniper que se muestra en las capturas de pantalla № 5 y 10.

Volatility Sniper es un indicador que calcula los límites del rango medio de volatilidad y muestra los volúmenes de los grandes participantes del mercado. Muestra visualmente los picos de volatilidad y liquidez en un gráfico en forma de oscilador, lo que ayuda a los operadores a tomar decisiones más informadas sobre la apertura y el cierre de posiciones.

El uso combinado de los indicadores Advanced Reversal Hunter Pro y Volatility Sniper proporciona una alta eficacia de las señales y demuestra excelentes resultados en las operaciones.

¡Por favor, escríbame después de la compra completa! ¡(sin alquiler de tiempo)

Para recibir el indicador de bonificación Volatility Sniper + EA como un regalo!


