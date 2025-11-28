Gold Scalper System MT4

The official release price is $65 only for the first 10 copies, ( only 3 copies left). Próximo precio: $125

Gold Scalper System es un sistema de trading multifuncional que combina una estrategia de ruptura de niveles clave de liquidez con confirmación y un módulo Smart DOM Proincorporadopara el análisis de la profundidad del mercado. El sistema identifica zonas de acumulación de órdenes limitadas, rastrea la actividad en los niveles de soporte y resistencia, y genera señales en el momento de su ruptura. Smart DOM Pro visualiza los volúmenes Bid/Ask, identifica los grupos de liquidez y ayuda a determinar las intenciones de los principales participantes del mercado.

Gold Scalper System está diseñado específicamente para scalping en Oro (XAUUSD), pero también puede funcionar eficazmente en índices, criptodivisas y pares de divisas altamente volátiles. El indicador no requiere configuraciones complejas - es adecuado tanto para operadores principiantes como para profesionales. Simplemente instale el indicador en el gráfico, seleccione un marco temporal y el sistema comenzará a funcionar automáticamente.

Características principales:

Algoritmo único Smart DOM Pro:

Identifica los niveles con la máxima concentración de órdenes mediante un sistema de escaneo multinivel.

Analiza la distribución de órdenes limitadas en niveles de precios a ambos lados del precio actual.

Revela áreas de interés para los principales actores utilizando los algoritmos más recientes.

Muestra el impulso del mercado monitorizando la actividad de los ticks en tiempo real.

✅ Profundidad de mercado Visualización de dónde se concentran las grandes órdenes.



El sistema analiza la profundidad del mercado y muestra las zonas con mayor acumulación de órdenes limitadas.



✅ Lógica de ruptura de alta precisión

Las señales sólo aparecen en verdaderas rupturas de niveles significativos, eliminando los falsos impulsos y el ruido del mercado.

✅ S eñales 100% sin repintado.

Todas las señales se fijan permanentemente en el gráfico - un requisito crítico para los scalpers.

Análisis inteligente de la profundidad del mercado, identificación de grandes órdenes y visualización en color de los flujos Bid/Ask.

El panel muestra: Estado de Smart DOM Pro Hora Broker Instrumento negociado Marco temporal actual Tiempo hasta el cierre de la barra Actividad compradora y vendedora Diferencial



✅ S

El panel se puede desactivar completamente.





📢 Alertas y notificaciones



Gold Scalper System soporta todo tipo de notificaciones:

🔔 Notificaciones emergentes

🔔 Alertas por correo electrónico

🔔 Notificaciones push

Las señales llegan precisamente en el momento de una ruptura de liquidez confirmada, sin retrasos ni repintados.

⚙️ Principios de funcionamiento de los algoritmos:



Modelo de Análisis de Distribución de Ofertas/Demandas Define la actividad oculta de los principales actores y sus niveles de protección.

Algoritmo de Agrupación de Niveles de Liquidez Identifica las zonas donde se acumulan las órdenes limitadas.

Monitorización de Impulsos de Ticks Evalúa los aumentos repentinos de actividad, señal clave del inicio de un movimiento.

Análisis dinámico de la presión del mercado Compara la fuerza de compradores y vendedores en tiempo real.

Detección de rupturareal Capta sólo los momentos en los que la ruptura va acompañada de volumen e impulso.

Recomendaciones de uso:

Instrumentos de negociación:

Oro / XAUUSD (instrumento principal)

Índices: US30, NASDAQ, SP500

Cripto: BTCUSD / ETHUSD

Pares de divisas muy volátiles: GBPJPY / XAUJPY

Plazos:

M1-M5: Scalping

M15: Entradas intradía

H1: Operar con la tendencia dentro de una sesión

Gold Scalper System es un sistema de trading potente, moderno y profesional que lleva el análisis de liquidez al siguiente nivel. Muestra las zonas reales donde se encuentra el dinero de los principales actores y da señales en el momento de una ruptura del nivel real. Si necesita la máxima precisión, velocidad y una comprensión real de la estructura del mercado - Gold Scalper System se convertirá en su herramienta principal en scalping.