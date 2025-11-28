Gold Scalper System MT4

5

                                     The official release price   is $65  only for the first 10  copies, ( only  3 copies left).

Próximo precio: $125

Gold Scalper System es un sistema de trading multifuncional que combina una estrategia de ruptura de niveles clave de liquidez con confirmación y un módulo Smart DOM Proincorporadopara el análisis de la profundidad del mercado. El sistema identifica zonas de acumulación de órdenes limitadas, rastrea la actividad en los niveles de soporte y resistencia, y genera señales en el momento de su ruptura. Smart DOM Pro visualiza los volúmenes Bid/Ask, identifica los grupos de liquidez y ayuda a determinar las intenciones de los principales participantes del mercado.

Gold Scalper System está diseñado específicamente para scalping en Oro (XAUUSD), pero también puede funcionar eficazmente en índices, criptodivisas y pares de divisas altamente volátiles. El indicador no requiere configuraciones complejas - es adecuado tanto para operadores principiantes como para profesionales. Simplemente instale el indicador en el gráfico, seleccione un marco temporal y el sistema comenzará a funcionar automáticamente.

Características principales:

Algoritmo único Smart DOM Pro:

  • Identifica los niveles con la máxima concentración de órdenes mediante un sistema de escaneo multinivel.

  • Analiza la distribución de órdenes limitadas en niveles de precios a ambos lados del precio actual.

  • Revela áreas de interés para los principales actores utilizando los algoritmos más recientes.

  • Muestra el impulso del mercado monitorizando la actividad de los ticks en tiempo real.

Profundidad de mercado Visualización de dónde se concentran las grandes órdenes.

  • El sistema analiza la profundidad del mercado y muestra las zonas con mayor acumulación de órdenes limitadas.


Lógica de ruptura de alta precisión

  • Las señales sólo aparecen en verdaderas rupturas de niveles significativos, eliminando los falsos impulsos y el ruido del mercado.
✅ S eñales 100% sin repintado.

  • Todas las señales se fijan permanentemente en el gráfico - un requisito crítico para los scalpers.

✅ S mart DOM Pro integrado

  • Análisis inteligente de la profundidad del mercado, identificación de grandes órdenes y visualización en color de los flujos Bid/Ask.

Panel de análisis profesional

  • El panel muestra:

    • Estado de Smart DOM Pro

    • Hora Broker

    • Instrumento negociado

    • Marco temporal actual

    • Tiempo hasta el cierre de la barra

    • Actividad compradora y vendedora

    • Diferencial

El panel se puede desactivar completamente.


📢 Alertas y notificaciones

Gold Scalper System soporta todo tipo de notificaciones:

🔔 Notificaciones emergentes

🔔 Alertas por correo electrónico

🔔 Notificaciones push

Las señales llegan precisamente en el momento de una ruptura de liquidez confirmada, sin retrasos ni repintados.

⚙️ Principios de funcionamiento de los algoritmos:

  • Modelo de Análisis de Distribución de Ofertas/Demandas Define la actividad oculta de los principales actores y sus niveles de protección.

  • Algoritmo de Agrupación de Niveles de Liquidez Identifica las zonas donde se acumulan las órdenes limitadas.

  • Monitorización de Impulsos de Ticks Evalúa los aumentos repentinos de actividad, señal clave del inicio de un movimiento.

  • Análisis dinámico de la presión del mercado Compara la fuerza de compradores y vendedores en tiempo real.

  • Detección de rupturareal Capta sólo los momentos en los que la ruptura va acompañada de volumen e impulso.

Recomendaciones de uso:
Instrumentos de negociación:

  • Oro / XAUUSD (instrumento principal)

  • Índices: US30, NASDAQ, SP500

  • Cripto: BTCUSD / ETHUSD

  • Pares de divisas muy volátiles: GBPJPY / XAUJPY

Plazos:

  • M1-M5: Scalping

  • M15:Entradas intradía

  • H1: Operar con la tendencia dentro de una sesión

Gold Scalper System es un sistema de trading potente, moderno y profesional que lleva el análisis de liquidez al siguiente nivel. Muestra las zonas reales donde se encuentra el dinero de los principales actores y da señales en el momento de una ruptura del nivel real. Si necesita la máxima precisión, velocidad y una comprensión real de la estructura del mercado - Gold Scalper System se convertirá en su herramienta principal en scalping.


Comentarios 1
Yulia8919
93
Yulia8919 2025.12.03 19:05 
 

покупаю уже 3 продукт данного разработчика.все продукты крайне высокого качества. Gold Scalper отлично вписался и отлично дополняет мои индикаторы где именно этого продукта не хватало для целостности системы.Я использую этот индикатор немного нестандартно но и моя система и торговля по сигналам от этого индикатора работают как часы точно. Отдельно хочется отметить поддержку автора....она просто на отличной высоте! Буду ещё покупать продукты данного разработчика.

Productos recomendados
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicadores
Forex Gump es un sistema de negociación semiautomático totalmente acabado. En forma de flechas, las señales se muestran en la pantalla para la apertura y cierre de operaciones. Todo lo que necesita es seguir las instrucciones del indicador. Cuando el indicador muestra una flecha azul, es necesario abrir una orden de compra. Cuando el indicador muestra una flecha roja, es necesario abrir una orden de venta. Cierre las órdenes cuando el indicador dibuje una cruz amarilla. Para obtener el resultado
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indicadores
La nueva actualización convierte a este indicador en una completa herramienta de estudio, análisis y explotación de patrones probabilísticos. Incluye: Monitor porcentual multiactivo en gráfico. Martingalas configurables. Veintiún patrones preconfigurados , incluyendo patrones Mhi y C3. Un editor de patrones avanzado para almacenar hasta 5 patrones personalizados. Modo Backtest para comprobar los resultados con informes de pérdidas. Filtro de tendencias. Filtro de aciertos operativos. Opción de c
KT Renko Patterns MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
2.33 (3)
Indicadores
KT Renko Patterns analiza el gráfico Renko ladrillo por ladrillo para encontrar patrones gráficos populares que son ampliamente utilizados por los traders en diferentes mercados financieros. En comparación con los gráficos basados en tiempo, los patrones son más fáciles de identificar en los gráficos Renko debido a su aspecto limpio y sin ruido. KT Renko Patterns incluye múltiples patrones Renko, muchos de los cuales están explicados en detalle en el libro “Profitable Trading with Renko Charts
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicadores
Le presentamos el indicador "Candle closing counter", que se convertirá en su asistente indispensable en el mundo del trading. Es por eso que saber cuándo se cerrará la vela puede ayudar: Si usted tiene gusto de negociar usando patrones de la vela, usted sabrá cuando la vela será cerrada. Este indicador le permitirá comprobar si se ha formado un patrón conocido y si hay una posibilidad de negociación. El indicador le ayudará a prepararse para la apertura del mercado y el cierre del mercado. P
Basic Support and Resistance
Mehran Sepah Mansoor
Indicadores
nuestro indicador Basic Support and Resistance es la solución que necesita para aumentar su análisis técnico.Este indicador le permite proyectar niveles de soporte y resistencia en el gráfico/ versión mt5 características Integración de los niveles de Fibonacci: Con la opción de mostrar los niveles de Fibonacci junto con los niveles de soporte y resistencia, nuestro indicador le brinda una visión aún más profunda del comportamiento del mercado y las posibles áreas de inversión. Optimización de
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcista
Gold Bricks FX Gold
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
Gold Bricks FX UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS PR
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicadores
Indicador de gestión del riesgo y monitoreo de límites para traders profesionales y cuentas de evaluación (Prop) Esta herramienta solo muestra en el gráfico información precisa sobre gestión del riesgo y límites, para ayudarte a decidir con mayor enfoque. El indicador no abre/cierra/modifica operaciones y no interfiere con Asesores Expertos (EAs). Funciones Monitoreo del drawdown diario y total Calcula y muestra el drawdown diario y total con base en Balance o Equity (configurable). Muestra el
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicadores
El indicador PipFinite de Th3Eng se basa en un excelente análisis de la dirección de la tendencia correcta con algoritmos personalizados perfectos. Muestra la verdadera dirección y el mejor punto para empezar a operar. Con punto StopLoss y tres puntos Take Profit. También muestra el pivote derecho del precio y los puntos pequeños para reemplazar el soporte dinámico y el canal de resistencia, que rodea el precio. Y por último se dibuja un cuadro muy útil en el lado izquierdo en el gráfico incluye
ProEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
4.5 (2)
Indicadores
Presentamos ProEngulfing: su indicador profesional de patrón Engulf para MT4 Desbloquee el poder de la precisión con ProEngulfing, un indicador de vanguardia diseñado para identificar y resaltar patrones Engulf calificados en el mercado de divisas. Desarrollado para MetaTrader 4, ProEngulfing ofrece un enfoque meticuloso para el reconocimiento de patrones Engulf, asegurando que solo reciba las señales más confiables para sus decisiones comerciales. Cómo funciona ProEngulfing: ProEngulfing utili
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicadores
Descripción del indicador INDICADOR DE SEÑAL DE REY TITÁN DE ORO Señales de compra/venta de scalping de oro de alta precisión - Asistente de trading manual Visión general El Indicador Gold Titan King Signal es una herramienta manual asistente de trading diseñada para scalping de alta frecuencia en Oro (XAUUSD) y otros pares principales. Genera señales claras de COMPRA/VENTA con niveles de entrada precisos, junto con niveles ajustables de Stop Loss y Take Profit mostrados directamente en
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
ROYAL DUTCH SKUNK UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL PRINCIPIO Y EL FINAL DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS
Pro Trend Tracking
Harun Celik
Indicadores
El indicador Pro Trend Tracking está diseñado para operar con tendencias y señales. Este indicador genera señales de tendencia. Utiliza muchos algoritmos e indicadores para generar esta señal. Intenta generar una señal a partir de los puntos con mayor potencial de tendencia. Este indicador es un producto de trading completo. Este indicador no necesita indicadores adicionales. Sólo puede operar con este indicador. Las señales generadas se muestran en la pantalla gráfica. Gracias a las funciones
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indicadores
MEDIDOR DE SETOS CUADRADO DE DOS PARES Pruebe este brillante indicador de 2 pares cuadrados Dibuja una onda cuadrada de la relación entre sus dos símbolos de entrada cuando la onda cuadrada indica -1 entonces es una gran oportunidad para VENDER par1 y COMPRAR par2 cuando la onda cuadrada indica +1 entonces es una gran oportunidad para COMPRAR el par1 y VENDER el par2 las entradas son : 2 pares de símbolos entonces valor del índice : uso 20 para gráficos M30 ( puede probar otros valores : 40/50
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Indicador de Patrón de Reversión Desbloquee el poder del reconocimiento avanzado de patrones con nuestro indicador Super Reversal Pattern. Diseñado para operadores que buscan precisión y fiabilidad, este indicador identifica uno de los patrones de inversión más eficaces en el análisis técnico, ofreciendo una ventaja significativa en su estrategia de trading. Características principales: Precisión sin repintado: Disfrute de la confianza de la tecnología sin repintado. Una vez detectado un
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicadores
Indicador de opciones binarias flecha es fácil de usar y no requiere configuración funciona en todos los pares de divisas, criptomonedas comprar señal azul flecha hacia arriba vender señal roja flecha hacia abajo consejos no operan durante las noticias y 15-30 minutos antes de su lanzamiento, ya que el mercado es demasiado volátil y hay mucho ruido vale la pena entrar en los oficios de una o dos velas del período actual (recomendado para 1 vela) marco de tiempo de hasta m 15 recomienda la admini
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicadores
Esta estrategia multidivisa única determina simultáneamente la fuerza de las tendencias y los puntos de entrada en el mercado, visualizándolo mediante histogramas en el gráfico. El indicador está óptimamente adaptado para operar en los marcos temporales М5, М15, М30, Н1. Para comodidad de los usuarios, el indicador muestra el punto de entrada (en forma de flecha), los niveles recomendados de toma de beneficios (TP1, TP2 con etiquetas de texto) y el nivel recomendado de Stop Loss. Los niveles de
Magic Trades
Kamel Zerki
Indicadores
Presentamos el "Magic Trades" para MetaTrader 4: su herramienta definitiva para operar con precisión en mercados dinámicos. Este innovador indicador revoluciona la forma de percibir las tendencias del mercado, aprovechando el poder del análisis avanzado para detectar cambios sutiles en el carácter, allanando el camino para oportunidades de negociación óptimas. El indicador Magic Trades está diseñado para capacitar a los operadores con puntos de entrada perspicaces y niveles de gestión de riesgo
BOA Ice Signals Indicator MT4 FREE
Eugene Kendrick
Indicadores
El Asistente de Opciones Binarias (BOA) ICE Signals Indicator proporciona señales basadas en la estrategia de opciones binarias gkNextLevel. Indicadores: 2 Bandas de Bollinger & Estocástico ¡Deje de perder operaciones, deje de saltar de gráfico en gráfico buscando configuraciones de operaciones y obtenga todas las señales en 1 gráfico! Utilice cualquiera de los Indicadores de Señales BOA con el Panel de Múltiples Divisas del Asistente de Opciones Binarias (BOA ). Todos los ajustes del Indica
FREE
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indicadores
Retroceso de Fibonacci & Herramientas de Dibujo de Líneas Extendidas Retroceso de Fibonacci & Herramientas de Dibujo de Líneas Extendidas son aptos para la plataforma MT4 y para operadores que emplean el método de negociación de puntos y la negociación de sección áurea. Ventajas: Sin líneas excusadas ni las excesivamente largas, y es fácil de observar y descubrir oportunidades de negociación. Versión de prueba: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Funciones principales: 1. Se puede
PipFinite Exit EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.83 (115)
Indicadores
¿Tenía una operación rentable pero de repente se invirtió? En una estrategia sólida, salir de una operación es tan importante como entrar. Exit EDGE le ayuda a maximizar el beneficio de su operación actual y a evitar que las operaciones ganadoras se conviertan en perdedoras. No vuelva a perder una señal de salida Supervise todos los pares y marcos temporales en un solo gráfico www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Cómo operar Puede cerrar sus operaciones abiertas tan pronto como reciba una seña
Supply Demand new Strategy
Mohamed yehia Osman
Indicadores
Esta es una nueva estrategia para las áreas de SUPPLY DEMAND Se basa en un cálculo utilizando el volumen de garrapatas para detectar la gran acción de los precios en el mercado tanto para acciones bajistas / alcistas esta acción inteligente de volumen de velas se utiliza para determinar las zonas de oferta y demanda los precios entre las líneas principales de oferta y demanda indican un mercado lateral se mostrarán flechas hacia arriba cuando los precios se muevan por encima de las líneas de ofe
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Oscilador Dinámico de Scalping": un indicador avanzado y personalizado para Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente para MT4! - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para saber cómo usarlo. - El Oscilador Dinámico de Scalping cuenta con zonas de sobreventa/sobrecompra adaptables. - El Oscilador es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos en zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra. - Valores de sobreventa: por debajo de la línea verde; valores
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicadores
VR Cub es un indicador para obtener puntos de entrada de alta calidad. El indicador fue desarrollado para facilitar los cálculos matemáticos y simplificar la búsqueda de puntos de entrada a una posición. La estrategia comercial para la cual se diseñó el indicador ha demostrado su eficacia durante muchos años. La simplicidad de la estrategia comercial es su gran ventaja, que permite que incluso los operadores novatos negocien con éxito con ella. VR Cub calcula los puntos de apertura de posiciones
Dynamic Trading Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Dynamic Trading Oscillator" es un indicador avanzado y personalizado de Crypto_Forex: ¡una herramienta de trading eficiente para MT4! - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para saber cómo usarlo. - El Oscilador Dynamic Trading cuenta con zonas de sobreventa/sobrecompra adaptables. - El Oscilador es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos en zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra. - Valores de sobreventa: por debajo de la línea azul, valores de sobrec
GlodWinner
Jia Jie Tian
Asesores Expertos
GLOD Winner EA es el EA más eficiente del mercado. Pasé mucho tiempo y esfuerzo para hacer este software sofisticado con posibilidades de altos rendimientos potenciales, manteniendo el drawdown por debajo del 20%. Los algoritmos del robot proporcionan a los inversores de cualquier nivel de formación una oportunidad de inversión que es a la vez segura y agresiva. Golden Coup EA imita el trabajo del cerebro, capaz de aprender y adaptarse a las condiciones cambiantes y predecir situaciones. Aplicad
Reversal Pattern Pro
Boonyapagorn Rodvattanajinda
Indicadores
Patrones de Reversión Pro Reversal Patterns Pro es una herramienta analítica de Price Action (PA) que escanea los patrones de reversión. - Encuentra y marca los patrones de velas japonesas más fiables en tiempo real. - Soporta todos los marcos de tiempo (Mejor para Scalping) - No repinta por lo que es un indicador excepcional para Expert Advisors. Parámetros de entrada : - Modo de soporte y resistencia (verdadero o falso) para habilitar el filtrado avanzado. - Periodo Donchian - Periodo RSI -
Los compradores de este producto también adquieren
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
TrendLine PRO MT4
Evgenii Aksenov
4.83 (167)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indicadores
Matrix Arrow Indicator MT4 es una tendencia única 10 en 1 que sigue un indicador 100% sin repintado de marcos temporales múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices, acciones.  Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX) Índice de canales de productos básicos (CCI) Ve
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicadores
ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga cli
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
Indicadores
El indicador es un sistema de negociación para operaciones a corto plazo. Scalper Assistant ayuda a determinar la dirección de la operación, y también muestra los puntos de entrada y salida. El indicador traza dos líneas (posibles puntos para abrir posiciones). En el momento de la ruptura de la línea superior hacia arriba (y cuando se cumplen todas las condiciones de negociación), aparece una flecha hacia arriba (una señal de compra), así como 2 objetivos. En el momento de la ruptura de la líne
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indicadores
Un indicador superior e inferior que puede identificar intuitivamente la tendencia de la banda. Es la mejor opción para el trading manual, sin redibujamiento ni deriva. Cómo obtener este indicador gratis: Más información Incremento de precio de $20 cada 3 días, proceso de incremento de precio: 79--> 99--> 119...... Hasta un precio objetivo de $ 1000. Para cualquier novato y amigo de comercio de programación, puede escribir la señal en la EA para jugar libremente. Array 3 y array 4, por ejemplo,
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indicadores
[Versión Finalizada] SHOGUN Trade Oferta de Navidad: 299$ → 99$ (67% de descuento) ¡Consigue el sistema profesional "SHOGUN" por tiempo limitado! Una vez finalizada la promoción, el precio volverá inmediatamente a 299$. 'Llevo 15 años haciendo trading y 7 vendiendo. Esta es la misma 'respuesta' a la que llegué después de años de perder." Días aprendiendo todos los métodos posibles, buscando el Santo Grial y aun así nada funcionaba. Una gran cantidad de conocimientos . Escribí todo eso
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (489)
Indicadores
ACTUALMENTE 31% DE DESCUENTO Este indicador es una herramienta de transacción única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una fórmula secreta. Con solo un gráfico, da Alertas para los 28 pares de divisas. ¡Imagina cómo mejorarás porque puedes identificar el punto de activación exacto de una nueva tendencia u oportunidad de crecimiento! Basado en nuevos algoritmos subyacentes , hace que sea aún más fácil identificar y confirmar operaciones po
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
PipTick Currency Index MT4
Michal Jurnik
Indicadores
El indicador Currency Index permite a los operadores visualizar cualquier índice de ocho divisas principales. Utiliza un cálculo especial que tiene en cuenta pares de divisas específicos y sus ponderaciones. Las ponderaciones por defecto se basan en los resultados de la Encuesta Trienal de Bancos Centrales del BPI. Gracias a esta ventaja, el operador puede ver la verdadera fuerza y debilidad de cada divisa. Nota: Si el indicador se utiliza en el Probador de Estrategias (versión demo), por fav
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
Indicadores
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only    2  copies left ). El siguiente precio aumentará a 150 $. El precio final será de 250 $ . Sniper Delta Imbalance es una herramienta profesional para el análisis profundo de delta - la diferencia entre los volúmenes comprador y vendedor. Lleva el análisis del volumen al siguiente nivel, permitiendo a los operadores ver en tiempo real quién controla el precio -compradores o vendedores-
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma de f
Pulse Scalping Line
Andrey Kozak
Indicadores
Pulse Scalping Line - un indicador para identificar posibles puntos pivote. Basándose en este indicador, puede construir un sistema Martingale eficaz. Según nuestras estadísticas, el indicador da un máximo de 4 puntos pivote erróneos en una serie. Por término medio, se trata de 2 puntos pivote. Es decir, el indicador muestra una inversión, es errónea. Esto significa que la segunda señal del indicador será muy precisa. Sobre la base de esta información, se puede construir un sistema de comercio
Otros productos de este autor
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
Indicadores
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only    2  copies left ). El siguiente precio aumentará a 150 $. El precio final será de 250 $ . Sniper Delta Imbalance es una herramienta profesional para el análisis profundo de delta - la diferencia entre los volúmenes comprador y vendedor. Lleva el análisis del volumen al siguiente nivel, permitiendo a los operadores ver en tiempo real quién controla el precio -compradores o vendedores-
Reversal Zones Pro
Stanislav Konin
Indicadores
Reversal Zones Pro es un indicador diseñado específicamente para identificar con precisión las zonas clave de cambio de tendencia. Calcula el rango medio verdadero del movimiento del precio desde los límites inferior a superior y muestra visualmente las zonas potenciales directamente en el gráfico, ayudando a los operadores a identificar eficazmente los puntos importantes de inversión de la tendencia. Características principales: Identificación de zonas de inversión: El indicador muestra visual
Gold Scalper System MT5
Stanislav Konin
Indicadores
The official release price      is $65      only for the first   10 ejemplares , el siguiente precio es de 125 dólares Gold Scalper System es un sistema de trading multifuncional que combina una estrategia de ruptura de niveles clave de liquidez con confirmación y un módulo Smart DOM Pro incorporado para el análisis de la profundidad del mercado. El sistema identifica zonas de acumulación de órdenes limitadas, rastrea la actividad en los niveles de soporte y resistencia
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicadores
El Rango de Volatilidad Adaptable [AVR] es una potente herramienta para identificar puntos clave de cambio de tendencia. AVR refleja con precisión el Average True Range (ATR) de la volatilidad, teniendo en cuenta el Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP). El indicador se adapta a cualquier volatilidad del mercado calculando la volatilidad media durante un periodo específico, lo que garantiza una tasa estable de operaciones rentables. Usted recibe no sólo un indicador, sino un sistema profesi
Reversal Pattern AI MT5
Stanislav Konin
5 (1)
Indicadores
Reversal Pattern AI - un avance absoluto en el mundo del desarrollo de indicadores, que combina algoritmos de inteligencia artificial, análisis de mercado multinivel y métodos clásicos de análisis técnico. No sólo detecta patrones de inversión, sino que también evalúa las ineficiencias del mercado, generando señales de trading muy precisas. Gracias a un modelo híbrido que utiliza el análisis de la acción del precio, Volúmenes, Volatilidad, VWAP, y Volumen AVG %, el indicador se adapta fácilmente
Adaptive Volatility Range Mt5
Stanislav Konin
5 (1)
Indicadores
Rango de Volatilidad Adaptable [AVR] - es una poderosa herramienta para identificar cambios de tendencia clave. AVR - muestra con precisión el Rango Medio de Volatilidad Real teniendo en cuenta el precio Medio Ponderado por Volumen. El indicador le permite adaptarse a absolutamente cualquier volatilidad del mercado mediante el cálculo de la volatilidad media durante un cierto período de tiempo - esto proporciona un indicador estable de las operaciones positivas. Gracias a esto , el Rango de Vola
Block Master Pro
Stanislav Konin
5 (3)
Indicadores
El indicador Block Master Pro está diseñado para identificar visualmente zonas del gráfico en las que es probable que se concentren volúmenes significativos de los principales participantes del mercado. Estas áreas, conocidas como bloques de órdenes, representan rangos de precios en los que los grandes participantes colocan sus órdenes, lo que podría indicar una inversión del precio y un movimiento en la dirección opuesta. Principales características: Identificación de bloques de órdenes: Block
Advanced Reversal Hunter Pro
Stanislav Konin
Indicadores
Advanced Reversal Hunter Pro (ARH) es un potente e innovador indicador de impulso basado en la volatilidad, diseñado para identificar con precisión los principales cambios de tendencia. Desarrollado utilizando un algoritmo especial que proporciona una construcción clara del rango medio de volatilidad, sin redibujar sus valores y no los modifica. El indicador se adapta a cualquier volatilidad del mercado y ajusta dinámicamente la anchura del rango de la banda, dependiendo de las condiciones actua
Reversal Pattern AI
Stanislav Konin
5 (1)
Indicadores
Reversal Pattern AI es un innovador avance en el desarrollo de indicadores que combina algoritmos de inteligencia artificial, análisis de mercado multinivel y métodos clásicos de análisis técnico. Gracias a su modelo híbrido, que utiliza el análisis de la acción del precio, el volumen, la volatilidad, el VWAP y el % de volumen AVG, el indicador se adapta fácilmente a cualquier condición de mercado. Reversal Pattern AI ha sido desarrollado durante varios años y ha sido sometido a extensas pruebas
Quantum Profile System MT5
Stanislav Konin
5 (1)
Indicadores
Quantum Profile System es un sistema de trading profesional completo con algoritmos avanzados, que combina todo lo necesario para un trading seguro y estable. Este indicador fusiona el análisis de la dirección de la tendencia, la concentración de volumen en niveles clave, la adaptación dinámica a la volatilidad del mercado y la generación de señales de trading sin retrasos ni repintados. Quantum Profile System integra un Perfil de Volumen de Regresión Lineal con un canal de tendencia adaptativo
Ultimate Volatility Insight
Stanislav Konin
Indicadores
Ultimate Volatility Insight es una herramienta altamente profesional para analizar y comprender plenamente la actividad del mercado basada en un ATR avanzado con algoritmos y fórmulas de cálculo mejorados. El indicador ayuda a los operadores a evaluar con precisión la dinámica del mercado, identificar los niveles clave de soporte y resistencia, y gestionar eficazmente los riesgos. Ultimate Volatility Insight funciona sólo con datos reales utilizando estadísticas en tiempo real. El indicador se h
Sniper Delta Imbalance MT5
Stanislav Konin
Indicadores
Sniper Delta Imbalance es una herramienta profesional para el análisis profundo de delta - la diferencia entre los volúmenes comprador y vendedor. Lleva el análisis del volumen al siguiente nivel, permitiendo a los operadores ver en tiempo real quién controla el precio -compradores o vendedores- y encontrar puntos de entrada precisos basados en las acciones de los principales participantes del mercado. Esta herramienta representa un estilo único de análisis basado en la relación entre los volúm
Golden Trend Pulse
Stanislav Konin
5 (1)
Indicadores
Golden Trend Pulse - indicador de tendencia desarrollado específicamente para el oro, también aplicable a los mercados de criptomonedas y acciones. El indicador está diseñado para determinar con precisión las tendencias del mercado utilizando métodos analíticos avanzados. La herramienta combina el análisis multifactorial de la dinámica de precios y el filtrado adaptativo del ruido del mercado, garantizando una gran precisión en la identificación de puntos clave de entrada y salida. Gracias a su
Patriot EA
Stanislav Konin
Asesores Expertos
Patriot EA es un sistema de malla avanzado con un rendimiento mejorado. Patriot EA utiliza una tecnología sofisticada para gestionar eficazmente las posiciones no rentables. Cuando se produce una serie de órdenes perdedoras, se activa un algoritmo de cierre de posiciones no rentables. El Asesor Experto divide las órdenes en varias mallas independientes, cerrando la orden de largo alcance (no rentable) promediando secuencialmente parte de las órdenes con un determinado Take Profit. Una serie de
Volume Pro Mt 4
Stanislav Konin
Indicadores
Volume PRO es un indicador innovador y modernizado para analizar los volúmenes de negociación, que constituye una versión avanzada de las herramientas de análisis tradicionales. Este indicador de alta tecnología permite a los operadores supervisar eficazmente la actividad comercial sin necesidad de realizar cálculos complejos. Muestra los ticks del intervalo de tiempo seleccionado correspondiente al marco temporal seleccionado en forma de histograma acumulativo dinámico, que se actualiza en tiem
Scalper Inside Volume Pro
Stanislav Konin
Indicadores
Scalper Inside Volume Pro es un sistema de trading profesional que combina múltiples indicadores para calcular una señal compuesta global. Se basa en un algoritmo centrado en el volumen, el índice Money Flow y el concepto Smart Money. El indicador tiene en cuenta los puntos de oscilación estructurales en los que se producen las inversiones de precios. Scalper Inside Volume Pro proporciona todas las herramientas necesarias para el éxito del scalping. Este completo sistema de negociación es adecua
Bull and Bear Zones
Stanislav Konin
Indicadores
El indicador Bull and Bear Zones está diseñado específicamente para la identificación automática y la visualización de las zonas de soporte y resistencia directamente en el gráfico. Su algoritmo exclusivo le permite mostrar no sólo las zonas ya probadas por el mercado, sino también las zonas objetivo potenciales que aún no se han probado. El indicador rastrea los rangos en los que se observa un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Principales características: Identificación automática de
Adaptive Reversal Star
Stanislav Konin
Indicadores
Por favor, póngase en contacto conmigo después de su compra completa de grandes bonos. El Asesor Experto Adaptive Reversal Star y un indicador adicional de regalo Info Panel le están esperando. Adaptive Reversal Star es un indicador de nueva generación con un algoritmo adaptativo avanzado , que realiza un seguimiento adicional de los posibles puntos de reversión y compara los valores de la volatilidad actual del mercado al formar las señales principales del indicador.Proporciona señales precisa
Adaptive Reversal Star MT5
Stanislav Konin
Indicadores
Adaptive Reversal Star es un indicador de nueva generación con un algoritmo adaptativo avanzado , que rastrea adicionalmente los posibles puntos de reversión y compara los valores de la volatilidad actual del mercado al formar las señales principales del indicador.Proporciona señales precisas en tiempo real sin retrasos y redibujos.Adaptive Reversal Star no requiere ninguna configuración compleja y cálculos adicionales, sólo tiene que configurarlo en el marco de tiempo deseado y seleccionar el p
Golden Trend Pulse MT5
Stanislav Konin
Indicadores
Golden Trend Pulse - indicador de tendencia desarrollado específicamente para el oro, también aplicable a los mercados de criptomonedas y acciones. El indicador está diseñado para determinar con precisión las tendencias del mercado utilizando métodos analíticos avanzados. La herramienta combina el análisis multifactorial de la dinámica de precios y el filtrado adaptativo del ruido del mercado, garantizando una gran precisión en la identificación de puntos clave de entrada y salida. Gracias a su
Reversal Zones Pro MT5
Stanislav Konin
Indicadores
Reversal Zones Pro - un indicador diseñado específicamente para identificar con precisión las zonas clave de cambio de tendencia. Calcula el rango medio real del movimiento del precio desde los límites inferiores a los superiores y muestra visualmente las posibles zonas de inversión directamente en el gráfico, ayudando a los operadores a identificar eficazmente los puntos de inflexión cruciales en el mercado. Características principales: Identificación de zonas de inversión: El indicador destaca
Filtro:
Yulia8919
93
Yulia8919 2025.12.03 19:05 
 

покупаю уже 3 продукт данного разработчика.все продукты крайне высокого качества. Gold Scalper отлично вписался и отлично дополняет мои индикаторы где именно этого продукта не хватало для целостности системы.Я использую этот индикатор немного нестандартно но и моя система и торговля по сигналам от этого индикатора работают как часы точно. Отдельно хочется отметить поддержку автора....она просто на отличной высоте! Буду ещё покупать продукты данного разработчика.

Stanislav Konin
2292
Respuesta del desarrollador Stanislav Konin 2025.12.04 05:19
Большое спасибо за Ваш отзыв!
Respuesta al comentario