RMH Breakout Strategy

RMH Breakout es un Asesor Experto de alto rendimiento desarrollado en base a una estrategia de seguimiento de tendencias. Este EA está optimizado específicamente para los mercados de índices y ofrece capacidades de negociación totalmente automatizadas.

https://traderlar.com/trading-stratejileri/rmh-breakout


Características principales:

Tipo de estrategia:

  • Estrategia de seguimiento de tendencia
  • Define las condiciones de entrada utilizando el RSI y los valores altos del precio.

Filtros:

  • Filtro EMA: Comprueba si el precio está por encima o por debajo de la EMA.
  • Filtro de sesgo diario: Abre operaciones en la dirección del sesgo diario.
  • Filtro horario: Opera sólo durante determinadas horas de mercado para evitar operaciones innecesarias.

Marcos temporales:

  • Mejor rendimiento en gráficos de 15 minutos (M15), 30 minutos (M30) y 1 hora (H1).

Mercados:

  • Optimizado para índices como NASDAQ, DAX y S&P 500.
  • Suficientemente flexible para funcionar también en otros mercados.

Gestión del riesgo:

  • El riesgo de las operaciones se calcula automáticamente en función de los valores en dólares.
  • Se ajusta según la tolerancia al riesgo definida por el usuario.

Funciones de automatización:

  • Automatiza completamente la ejecución de las operaciones.
  • Determina dinámicamente los niveles de Stop Loss y Take Profit.
  • Crea condiciones de entrada analizando el RSI y los valores altos del precio.




