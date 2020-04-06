RMH Breakout Strategy
- Asesores Expertos
- Kutay Duranoglu
- Versión: 4.1
- Actualizado: 23 abril 2025
- Activaciones: 10
RMH Breakout es un Asesor Experto de alto rendimiento desarrollado en base a una estrategia de seguimiento de tendencias. Este EA está optimizado específicamente para los mercados de índices y ofrece capacidades de negociación totalmente automatizadas.
https://traderlar.com/trading-stratejileri/rmh-breakout
Características principales:
Tipo de estrategia:
- Estrategia de seguimiento de tendencia
- Define las condiciones de entrada utilizando el RSI y los valores altos del precio.
Filtros:
- Filtro EMA: Comprueba si el precio está por encima o por debajo de la EMA.
- Filtro de sesgo diario: Abre operaciones en la dirección del sesgo diario.
- Filtro horario: Opera sólo durante determinadas horas de mercado para evitar operaciones innecesarias.
Marcos temporales:
- Mejor rendimiento en gráficos de 15 minutos (M15), 30 minutos (M30) y 1 hora (H1).
Mercados:
- Optimizado para índices como NASDAQ, DAX y S&P 500.
- Suficientemente flexible para funcionar también en otros mercados.
Gestión del riesgo:
- El riesgo de las operaciones se calcula automáticamente en función de los valores en dólares.
- Se ajusta según la tolerancia al riesgo definida por el usuario.
Funciones de automatización:
- Automatiza completamente la ejecución de las operaciones.
- Determina dinámicamente los niveles de Stop Loss y Take Profit.
- Crea condiciones de entrada analizando el RSI y los valores altos del precio.