RMH Breakout Strategy

AGI Gold Franck Martin 4 (7) Asesores Expertos

AGI Gold es la última incorporación a la familia BotGPT. Es ideal para principiantes debido a su simplicidad. Se entrega listo para usar, no hay nada que hacer, es 100% automatizado, sea cual sea su capital, el EA se encarga de todo. Optimizado en (XAUUSD) . Esta nueva versión es aún más potente, más simple y más seguro. -> Tenga en cuenta que el backtesting no tiene en cuenta los datos de la red en tiempo real, por lo que los resultados en tiempo real son teóricamente mejores que los backtests