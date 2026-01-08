Delfín inteligente

Visión general

Clever Dolphin es un Asesor Experto totalmente automatizado desarrollado específicamente para operar con XAUUSD (Oro).

El sistema está diseñado para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y opera sólo cuando se cumplen los criterios internos predefinidos.

El EA se centra en la gestión estructurada del comercio y la exposición controlada, con el objetivo de un rendimiento estable a largo plazo en lugar de un comercio agresivo a corto plazo.

Lógica general de negociación

Clever Dolphin utiliza una combinación propia de condiciones basadas en la volatilidad y la tendencia para determinar cuándo se permite operar.

Las operaciones sólo se abren en determinadas condiciones de mercado

La gestión de posiciones se adapta dinámicamente al comportamiento del mercado

El sistema evita las entradas aleatorias y las operaciones excesivas.

Se aplican múltiples filtros internos para reducir las configuraciones de baja calidad

La lógica exacta de negociación y los algoritmos internos son propiedad de la empresa y no se revelan intencionadamente.

Características principales

Diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro)

Optimizado para el marco temporal M15

Funcionamiento totalmente automatizado

Gestión estructurada de posiciones y exposición

Sin martingala

Sin arbitraje

Sin negociación de alta frecuencia

Mecanismos de protección incorporados para condiciones de mercado desfavorables

Recomendaciones de uso

Símbolo: XAUUSD

Marco temporal: M15

Broker: ECN / Raw spread recomendado

Saldo mínimo: Depende de la configuración de riesgo y el tamaño de la posición

El riesgo puede ajustarse mediante el tamaño de la posición y los parámetros de entrada disponibles.

Divulgación de riesgos

Operar en los mercados financieros implica riesgos.

Este Asesor Experto puede experimentar caídas dependiendo de las condiciones del mercado.

Pruebe siempre el EA en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real y asegúrese de gestionar adecuadamente el riesgo.

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

Notas adicionales

Adecuado para operadores que prefieren la ejecución automatizada

No requiere intervención manual durante el funcionamiento normal

La lógica interna de la estrategia está protegida y no es personalizable más allá de la configuración proporcionada

¡Envíeme un mensaje después de su compra, y le enviaré los archivos del conjunto!