Clever Dolphin
- Asesores Expertos
- Peter Istvan Vandorfi
- Versión: 1.9
- Activaciones: 10
Delfín inteligente
Visión general
Clever Dolphin es un Asesor Experto totalmente automatizado desarrollado específicamente para operar con XAUUSD (Oro).
El sistema está diseñado para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y opera sólo cuando se cumplen los criterios internos predefinidos.
El EA se centra en la gestión estructurada del comercio y la exposición controlada, con el objetivo de un rendimiento estable a largo plazo en lugar de un comercio agresivo a corto plazo.
Lógica general de negociación
Clever Dolphin utiliza una combinación propia de condiciones basadas en la volatilidad y la tendencia para determinar cuándo se permite operar.
-
Las operaciones sólo se abren en determinadas condiciones de mercado
-
La gestión de posiciones se adapta dinámicamente al comportamiento del mercado
-
El sistema evita las entradas aleatorias y las operaciones excesivas.
-
Se aplican múltiples filtros internos para reducir las configuraciones de baja calidad
La lógica exacta de negociación y los algoritmos internos son propiedad de la empresa y no se revelan intencionadamente.
Características principales
-
Diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro)
-
Optimizado para el marco temporal M15
-
Funcionamiento totalmente automatizado
-
Gestión estructurada de posiciones y exposición
-
Sin martingala
-
Sin arbitraje
-
Sin negociación de alta frecuencia
-
Mecanismos de protección incorporados para condiciones de mercado desfavorables
Recomendaciones de uso
-
Símbolo: XAUUSD
-
Marco temporal: M15
-
Broker: ECN / Raw spread recomendado
-
Saldo mínimo: Depende de la configuración de riesgo y el tamaño de la posición
El riesgo puede ajustarse mediante el tamaño de la posición y los parámetros de entrada disponibles.
Divulgación de riesgos
Operar en los mercados financieros implica riesgos.
Este Asesor Experto puede experimentar caídas dependiendo de las condiciones del mercado.
Pruebe siempre el EA en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real y asegúrese de gestionar adecuadamente el riesgo.
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Notas adicionales
-
Adecuado para operadores que prefieren la ejecución automatizada
-
No requiere intervención manual durante el funcionamiento normal
-
La lógica interna de la estrategia está protegida y no es personalizable más allá de la configuración proporcionada