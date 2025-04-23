RMH Breakout Strategy

Bu Expert Advisor (EA), kar garantisi sunmamaktadır. Finansal piyasalarda işlem yapmak önemli derecede risk içerir ve geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Kullanıcılar yalnızca kaybetmeyi göze alabilecekleri sermaye ile işlem yapmalıdır ve alınan tüm ticari kararların sorumluluğu kendilerine aittir.

🔥 RMH Breakout EA - Profesyonel Breakout Trading Robotu

https://traderlar.com/trading-stratejileri/rmh-breakout

Kaliteli veri üzerinde test et : https://www.youtube.com/watch?v=ckWb1u-JFN0

RMH Breakout EA, yüksek performanslı ve özelleştirilebilir bir breakout trading robotudur. RSI veya MACD bazlı giriş stratejileri ile birlikte gelişmiş risk yönetimi ve zaman filtreleri sunar.


✨ TEMEL ÖZELLİKLER:


📈 GİRİŞ STRATEJİLERİ

• RSI veya MACD tabanlı giriş sinyalleri

• Özelleştirilebilir giriş öteleme (ATR veya Yüzde bazlı)

• EMA ve Daily Bias ek filtreleri

• Çoklu timeframe desteği


💰 RİSK YÖNETİMİ

• Sabit dolar veya portföy yüzdesi bazlı risk

• ATR, Yüzde veya Low bazlı stop loss seçenekleri

• Özelleştirilebilir Risk/Reward oranı

• Breakeven (başabaş) noktasına çekme özelliği


⏰ ZAMAN YÖNETİMİ

• Özelleştirilebilir işlem saatleri

• Otomatik pozisyon kapatma

• Bekleyen emirleri otomatik iptal etme

• Görsel zaman çizgileri


🛡️ GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

• Ek filtre onayları

• Magic number desteği

• Detaylı ekran bilgileri


📊 OPTİMİZASYON VE BACKTEST KRİTERLERİ

• Üç farklı optimizasyon kriteri:

  - Kazançlı işlem yüzdesi (Winrate)

  - Geri toparlama katsayısı (Recovery Factor)

  - Stabilite bazlı sıralama (Complex Criterion)

• Minimum işlem sayısı filtresi

• Minimum kazanç yüzdesi filtresi


Bu EA, hem yeni başlayanlar hem de profesyonel traders için uygundur. Strateji tester ile test edilmiş ve gerçek piyasa koşullarında kullanılmaktadır.


📌 Not: Demo hesapta test edilmesi önerilir.

