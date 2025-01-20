Hyper Frequency Crude Oil


Presentamos el Asesor Experto en Hiperfrecuencia del Petróleo Crudo


¿Busca elevar su nivel de trading con una herramienta potente y fiable?

No busque más, el **AsesorExperto en Hiperfrecuenciade Petróleo Crudo**.

Este EA de última generación está diseñado para optimizar su estrategia de trading y maximizar sus beneficios en el volátil mercado del crudo.

Estos son algunos de los beneficios clave del uso de este Asesor Experto:


🚀1. **Alta Precisión y Rentabilidad**

El EA Hyper Frequency Crude Oil cuenta con un impresionante **beneficio neto total de $10,763.05** durante el período de prueba del 1 de enero de 2024 al 19 de enero de 2025. Con un **factor de ganancia de 27,18** y un **pago esperado de 12,43**, este EA demuestra su capacidad para generar ganancias consistentes.


🚀 2. **Bajo Drawdown y Alta Estabilidad**

Una de las características destacadas de este EA es su bajo drawdown. El **balance drawdown máximo es sólo 0,00%**, y el **equity drawdown máximo es un mero 0,03%**. Esto garantiza que su capital de negociación permanezca protegido, incluso durante las fluctuaciones del mercado.


🚀 3. **Alta Tasa de Ganancias**

El EA Hyper Frequency Crude Oil tiene una tasa de ganancias excepcional, con un **98,50% del total de operaciones rentables**. En concreto, tiene una tasa de ganancias del 96,98% para operaciones cortas y del 99,00% para operaciones largas. Esta alta tasa de ganancias es un testimonio de la robusta estrategia de trading del EA.


🚀 4. **Indicadores Técnicos Avanzados**

El EA utiliza una combinación de indicadores técnicos avanzados para tomar decisiones de trading informadas.


🚀 5. **Gestión integral del riesgo**

El EA Hyper Frequency Crude Oil incorpora funciones completas de gestión de riesgos, incluyendo niveles personalizables de stop-loss y take-profit. Esto garantiza la protección de sus operaciones y minimiza el riesgo.


🚀6. **Resultados de backtesting impresionantes**

El EA ha sido rigurosamente backtested con una calidad de historial del 99,9%, utilizando 349.302 barras y 4.746.507 ticks. Los resultados hablan por sí solos, con un **beneficio bruto de $11,174.24** y una **pérdida bruta de sólo $411.19**.


🚀 7. **Fácil de usar y personalizable

El EA está diseñado para ser fácil de usar y personalizable, lo que permite a los operadores ajustar los parámetros de entrada para adaptarse a sus preferencias comerciales. Si usted es un principiante o un trader experimentado, el EA Hyper Frequency Crude Oil es fácil de configurar y utilizar.


🚀8. **Alto ratio de Sharpe**

Con un **Ratio de Sharpe de 5,23**, el EA demuestra su capacidad para generar altos rendimientos con bajo riesgo. Esto lo convierte en una opción atractiva para los traders que buscan obtener ganancias consistentes y estables.


🚀 9. **Factor de recuperación fuerte**

El EA tiene un **factor de recuperación estimado de 3,08**, lo que indica su capacidad para recuperarse de las pérdidas y seguir generando beneficios. Esto es crucial para mantener la rentabilidad a largo plazo.


🚀10. **Excelente nivel de margen**

El EA mantiene un nivel de margen bajo, asegurando que su cuenta de trading permanezca bien capitalizada y protegida de llamadas de margen sin embargo esto dependerá de su apetito de riesgo y configuración de parámetros de riesgo.


En conclusión, el**Asesor Experto en Petróleo Crudo de AltaFrecuencia** es una herramienta poderosa y confiable que puede ayudarlo a alcanzar sus objetivos de operación. Con su alta precisión, bajo drawdown, indicadores técnicos avanzados, y las características de gestión de riesgo integral, este EA es un deber-tener para cualquier comerciante serio. No se pierda la oportunidad de elevar su estrategia de trading y maximizar sus beneficios con el EA Hyper Frequency Crude Oil.


¿Listo para llevar sus operaciones al siguiente nivel?

¡Obtenga el Asesor Experto de Hyper Frequency Crude Oil hoy mismo y experimente los beneficios por sí mismo!


