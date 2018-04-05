Pitbull Rsi

PitBull RSI La ventaja de élite que los mejores operadores no quieren que descubra

¿Cansado de ver cómo se escapan los beneficios potenciales mientras otros aprovechan los movimientos del mercado?

PitBull RSI no es sólo otro robot de trading - es la ventaja injusta que los traders serios han estado utilizando para obtener ganancias consistentes.

de los mercados volátiles cuando todos los demás están perdiendo.

¿La cruda realidad? El 95% de los operadores minoristas fracasan porque confían en indicadores obsoletos y en corazonadas.

Mientras tanto, los operadores profesionales utilizan algoritmos avanzados como el PitBull RSI para identificar puntos de entrada y salida de alta probabilidad.

con precisión militar.

La diferencia de PitBull RSI:

  • Rendimiento implacable: Al igual que su homónimo, PitBull RSI se aferra a las tendencias rentables y no las abandona hasta obtener el máximo beneficio.
  • Algoritmo probado: Desarrollado tras años de análisis del mercado en múltiples plazos y condiciones
  • Configure y olvídese de la operación: Trabaja 24/7 monitorizando los mercados mientras usted se centra en su vida
  • Gestión de riesgos integrada: Sofisticados mecanismos de stop-loss y take-profit protegen su capital
  • Ejecución ultrarrápida: Identifica oportunidades y ejecuta operaciones en milisegundos, antes incluso de que el inversor medio vea la configuración.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es poderoso, pero sólo cuando se utiliza correctamente. PitBull RSI no se limita a leer el RSI, sino que utiliza fórmulas matemáticas patentadas para predecir los retrocesos del mercado antes de que los indicadores convencionales muestren cualquier señal.

Este asesor experto NO está diseñado para operadores ocasionales o para aquellos que buscan "hacerse ricos rápidamente".

Se trata de una tecnología de trading profesional que exige respeto. Si usted es serio sobre el comercio,

el PitBull RSI le da la ventaja que los operadores institucionales luchan por mantener en secreto.

Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Asesores Expertos
Bolic Eagle EA - Algoritmo avanzado de trading basado en el indicador Parabolic SAR Visión general Bolic Eagle EA es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para operadores que buscan un sistema altamente adaptable y automatizado basado en el indicador Parabolic SAR. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para identificar y sacar provecho de los retrocesos del mercado utilizando la precisión del SAR Parabólico, mejorado con herramientas opcionales de confirmación de tendencias
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Asesores Expertos
Round Lock es un asesor inteligente con bloqueo dinámico de posiciones. Es un asesor de trading avanzado que implementa una estrategia de bloqueo de órdenes bidireccional con crecimiento gradual de posiciones y adaptación dinámica al mercado . Ventajas de Round Lock: Control de riesgos mediante bloqueo de posiciones, Crecimiento dinámico de volúmenes en áreas de tendencia del mercado, Configuraciones de comportamiento flexibles según los límites, Adecuado para fases planas y de tendencia, optim
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
RetraceX Scalper MT5
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general RetraceX Scalper es un avanzado robot de scalping de retrocesos que utiliza los niveles de soporte y resistencia para identificar entradas de retrocesos de alta probabilidad. Garantiza una ejecución precisa de las operaciones con el mínimo riesgo y la máxima recompensa, por lo que es una herramienta ideal para los operadores que se centran en las oportunidades de retroceso rápido. Características principales Detección de soportes y resistencias: Identifica las zonas fuertes del
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Prop Firm Pass EA
ALGOECLIPSE LTD
3.25 (4)
Asesores Expertos
¡La clave para múltiples cuentas financiadas! Presentamos el Prop Firm Pass EA, diseñado para traders que desean aprobar y mantener cuentas financiadas en las firmas de fondeo más populares. Construido para ofrecer consistencia, precisión y bajo drawdown, este EA es una herramienta probada para traders serios. Prop Firm Pass EA combina el reconocimiento inteligente de la estructura del mercado con una lógica de ruptura diseñada para identificar retrocesos de alta probabilidad antes de la contin
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Asesores Expertos
ID Trade_Bot BS - una herramienta eficaz para la negociación automatizada utilizando RSI Trade_Bot BS es una solución eficaz para la negociación automatizada basada en RSI, que permite una personalización flexible de los parámetros y la gestión del riesgo. Gracias a la posibilidad de elegir un modo de negociación, los niveles dinámicos de Stop-Loss y Take-Profit, y el ajuste del modo de negociación (compra, venta o ambos), es adecuado para diversas estrategias de negociación. Característi
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
Investopedia FIVE EA se basa en este artículo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDICIONES COMERCIALES - Busque el comercio de pares de divisas por debajo de la EMA y el MACD del período X para estar en territorio negativo. - Espere a que el precio cruce por encima de la EMA del período X, luego asegúrese de que el MACD esté en proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo dentro de cinco barras. - Vaya largo X pips por en
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Asesores Expertos
Grid Averaging Pro es una combinación de Grid Trading y Cost Averaging con un sofisticado algoritmo y cobertura integrada para proteger la caída de su cuenta. Una vez que su operación inicial se mueve en territorio negativo, el mecanismo de recuperación se pondrá en marcha y colocará órdenes de mercado consecutivas en la misma dirección, todas las cuales se cerrarán con un beneficio combinado o aproximadamente un punto de equilibrio. Enlaces del producto Descripción completa en inglés : [USER G
KingEA
Bonginkosi Innocent Khumalo
Asesores Expertos
Eleva tu experiencia de trading a la realeza con el EA del Rey y conviértete en el Rey de Reyes en el mercado. Este EA es una solución de trading automatizada de última generación diseñada para mejorar su experiencia de trading en Forex. Nuestro algoritmo avanzado utiliza el aprendizaje automático y el análisis técnico para identificar operaciones de alto potencial y ejecutarlas con precisión. King-EA es 100% automatizado, opera 24/5 en pares de divisas y 24/7 en cripto utilizando una estrategia
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Asesores Expertos
Este robot es una herramienta automatizada de negociación que utiliza estos dos indicadores populares para identificar oportunidades de negociación en el mercado de divisas (Forex). El indicador RSI (Relative Strength Index) es un indicador técnico que mide la fuerza relativa de un activo en relación con otros activos del mercado. El Bollinger Bands es un indicador que mide la volatilidad del mercado y ayuda a determinar los límites de precios para un activo determinado. El robot de negociación
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Asesores Expertos
Este robot de comercio es estrictamente hecho para 10K Capital Trading Account y EURUSD H1. NO lo utilice en cuentas más pequeñas, ya que tiene un límite mínimo de margen libre, es decir, Margen Libre > 500 (¡este valor es en "dinero real" no en "porcentaje"!) Este es un Sistema de Trading de Cuadrícula Simple que funciona con la volatilidad del indicador ADX y con una Alta Tasa de Ganancias. IMPORTANTE: Los ajustes de entrada por defecto son los ajustes mínimos (no ideales) en su lugar utilice
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
RSI Auto Trader
Harun Benge
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) de Estrategia de Compra Automática Basada en RSI está diseñado para abrir automáticamente posiciones de compra cuando el indicador RSI entra en la zona de sobreventa. Espacia inteligentemente las nuevas operaciones manteniendo una distancia mínima entre las posiciones abiertas para evitar una exposición excesiva. Con niveles de toma de ganancias (TP) y tamaños de lote ajustables, este EA está específicamente diseñado para el par XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Este
Trend Sentry Pro
K2021665571 (SOUTH AFRICA)
Asesores Expertos
Product Description Trend Sentry Pro es un sofisticado Asesor Experto (EA) completamente automatizado y orientado a posiciones largas que capitaliza las tendencias alcistas usando un avanzado indicador de línea de tendencia. El EA abre posiciones de compra cuando el precio cierra por encima de la línea de tendencia, señalando una tendencia alcista confirmada, y cierra operaciones cuando el precio cae por debajo de la línea de tendencia, marcando una posible reversión de tendencia. Este enfoque p
EA Tunning
Sabil Yudifera
Asesores Expertos
Sistema Profesional de Trading Automatizado INNOVACIÓN EXCLUSIVA: Tecnología de Reducción del Drawdown en un 80 Sistema de trading automatizado combinado RSI modificado dan Bandas de Desviación Estándar para producir señales de trading más precisas y seguras que los indicadores estándar . Resultados probados: 1. 20-80% Menor Drawdown vs RSI Estándar 2. Mismo número de operaciones - Entradas de mayor calidad 3. Adaptable a la volatilidad del mercado 4. Probado en condiciones reales de m
Rebatron MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Blogs de MQL5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764099 Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/135899 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/135900 Rebatron – Asesor Experto de Cobertura Triangular para Estrategia Multipar de Baja Flotación Rebatron es un Asesor Experto totalmente automatizado que utiliza un método de cobertura triangular en tres pares de divisas principales (ejemplo): EURUSD – GBPUSD – EURGBP Al abrir posiciones sincronizadas en estos pares, Rebat
Crush
Yvan Musatov
Asesores Expertos
El scalping (scalping, pipsing) es un enfoque de negociación basado en el análisis técnico y consiste en abrir y cerrar un gran número de operaciones en cortos periodos de tiempo: las operaciones se mantienen abiertas desde unos pocos milisegundos hasta varios minutos. En otras palabras, el objetivo del scalping en Forex no es mantener una posición durante horas, días o semanas, sino obtener beneficios en cuestión de minutos o incluso segundos, sólo unos pocos puntos por operación. En la práct
Velto
Ghaith Khaddour
Asesores Expertos
Velto Bienvenido a una nueva era de trading. Velto no es solo otro EA, es una solución sofisticada diseñada para darte una ventaja en los mercados en constante evolución. Construido sobre un marco avanzado, este Asesor Experto combina estrategias de vanguardia con sistemas innovadores de gestión de riesgos, permitiéndote operar con confianza y precisión. Request a demo-exclusive trial by contacting me directly. Early access pricing: 95. Just 4 users have purchased so far. Once 5 copies are sold
Metronex
Ghaith Khaddour
5 (2)
Asesores Expertos
Metronex Bienvenido a una nueva era de comercio. Metronex no es solo otro EA—es una solución sofisticada diseñada para darte una ventaja en los mercados en constante evolución. Construido sobre un marco avanzado , este Asesor Experto combina estrategias de vanguardia con sistemas de gestión de riesgos innovadores, permitiéndote operar con confianza y precisión. Precios de acceso anticipado: 95 . Solo 4 usuarios han comprado hasta ahora. Una vez que se vendan 5 copias, el precio cambiará a 130
EuroStrikeX
Nazar Abbas Mahr Muhammad Ammar
Asesores Expertos
EuroStrikeX — Bot de Trading por Bloques de Órdenes para Pares EUR Rendimiento consistente con este Asesor Experto diseñado específicamente para pares EUR. Automatización inteligente con principios institucionales. Características Entradas de alta precisión Detección de zonas de trading probables Control dinámico de riesgo Gestión flexible en pips o valor monetario Confirmación multitimframe Refuerza señales con marcos temporales superiores Filtro de noticias Evita operaciones en eventos de al
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! RSI Grid se basa en las condiciones de sobrecompra y sobreventa de RSI y abre una cuadrícula cuando la operación está en el lado perdedor del mercado. El RSI proporciona a los operadores técnicos señales sobre el impulso del precio alcista y bajista, y a menudo se representa debajo del gráfico del precio de un activo. Un activo generalmente se considera sobrecom
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
Asesores Expertos
# RoboInvest RoboInvest es un Asesor Experto profesional basado en cuadrícula construido para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Combina cruces de medias móviles, filtro de volatilidad ATR y confirmación RSI opcional para ofrecer entradas altamente adaptables durante condiciones de tendencia. --- ## Visión general de la estrategia - Señales de entrada basadas en MA rápida vs MA lenta (3 / 20 por defecto) - Filtro RSI opcional (entrada cuando el RSI confirma el sesgo de la tendenci
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Asesores Expertos
VR Black Box es un moderno experto asesor automático desarrollado por un programador-trader experimentado. Una potente herramienta de trading basada en una estrategia probada de seguimiento de los movimientos tendenciales del mercado. Este robot ha pasado por un largo camino de desarrollo y perfeccionamiento, actualizándose regularmente y adaptándose a las cambiantes condiciones del mercado. Tras años de funcionamiento en cuentas de trading reales, se ha consolidado como un asistente fiable tant
NeoHedgeMulti
Rim Askarov
Asesores Expertos
NeoHedgeMulti Asesor Experto de Cuadrícula Multidivisa para MetaTrader 5 Opere múltiples pares con un sistema inteligente. Este Asesor Experto profesional combina la entrada por ruptura de las Bandas de Bollinger con una estrategia de rejilla filtrada, mejorada por un motor multidivisa y un sistema de gestión de riesgo multinivel. Estrategia Básica y Lógica Señal de Entrada: Primera Orden (Ancla): Se abre cuando el precio cierra fuera de las Bandas de Bollinger. COMPRA` - Cierre por encima de
Magic Gold Scalper EA
Mike Wilson Namaru
Asesores Expertos
Magic Gold Scalper EA Magic Gold Scalper EA está diseñado para identificar zonas ocultas de liquidez en el mercado del oro , desequilibrios fractales y confirmaciones multi-patrón para construir entradas de alta confianza. El motor adaptativo del EA se ajusta automáticamente al ritmo del mercado, combinando el seguimiento de tendencias , el reconocimiento de patrones y el escalado inteligente para mantener el rendimiento a través de ciclos de volatilidad variables. Con potentes sistemas de prot
SyntheticaFX Dex 900 Down EA
Hendrik Lodewyk Coetsee
Asesores Expertos
SyntheticaFX Dex 900 Down EA El EA SyntheticaFX Dex 900 Down es una herramienta de negociación especializada diseñada exclusivamente para el índice Dex 900 Down. Este Asesor Experto está diseñado para ofrecer un crecimiento constante y a largo plazo de la cuenta mediante el aprovechamiento de un enfoque estratégico adaptado a este mercado único. Para un rendimiento óptimo, se recomienda ejecutar el EA en un Servidor Privado Virtual (VPS) con un saldo de cuenta mínimo de $ 300 utilizando la con
G Edge
Krzysztof Sitko
Asesores Expertos
G Edge MT5: La ventaja definitiva para operar G Edge no es sólo un robot de trading, es su dominio tecnológico en el mercado. Diseñado para una precisión quirúrgica, este robot redefine los estándares del trading algorítmico. Al utilizar algoritmos de entrada avanzados, G Edge logra una impresionante tasa de ganancias del 96,5% , manteniendo la reducción por debajo del 2% . Esta herramienta está diseñada para los operadores que exigen el máximo crecimiento del capital con una exposición mínima a
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (56)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.5 (18)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Asesores Expertos
Visión General Golden Hen EA es un Asesor Experto (Expert Advisor) diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando nueve estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de cuadrícula (grid), martingala o promedi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.8 (35)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 plazas — casi agotado. El precio pronto aumentará a 999 USD . Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es un sistema de trading autom
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****5 copias restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 min
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Asesores Expertos
Cheat Engine es un sistema de scalping de oro de rango medio que puede tomar decisiones basadas en el sentimiento global del mercado forex mediante una API basada en la web. La señal en vivo de Cheat Engine llegará pronto. El precio actual será incrementado. Precio por tiempo limitado 199  USD Solo operaciones individuales. Nunca se utiliza grid ni martingala. Salidas con trailing stop inteligente que se adapta a la volatilidad diaria El sentimiento global del mercado forex es una medición de l
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Asesores Expertos
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
Asesores Expertos
XAUUSD Master es un Asesor Experto multisistema diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD). Combina 10 sistemas de negociación independientes que se ejecutan simultáneamente, cada uno con diferentes parámetros para capturar las diferentes condiciones del mercado. El EA incluye funciones avanzadas de gestión de riesgos, funciones de suplantación de empresas de apoyo y un sencillo panel de información para la supervisión en tiempo real. After the purchase send me private message to re
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Asesores Expertos
¡Empresa de utilería lista! No está diseñado para la inversión en cuentas a corto plazo ni para obtener ganancias rápidas. Sin Martingala / Sin Cuadrícula / Sin IA Diseñado para traders centrados en la consistencia a largo plazo Resultados en vivo:   Señal en vivo   |   Cartera principal   |   Resultados FTMO     |    Comunidad pública PRECIO DE LANZAMIENTO: $249, Próximo precio: $349 (Solo quedan 6 copias) ¿Qué es Gold Atlas? Gold Atlas es un sistema profesional de trading automatizado para o
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]       [SET FILES] Característic
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Gold Quantum Fusion
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
FUSIÓN CUÁNTICA DEL ORO Presentamos: Gold Quantum Fusion EA - su puerta de entrada definitiva a la prosperidad financiera y a la tecnología de trading de vanguardia en el mercado del oro. Este asesor experto está meticulosamente diseñado para ofrecerle un rendimiento comercial sin precedentes, aprovechando algoritmos avanzados y estrategias de última generación. ¿Por qué elegir Gold Quantum Fusion EA? 1. Basado en los resultados del back-test del 2024/01/01: Rentabilidad Potencial Excepcional
RSI Robot EA
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Presentación de RSI Robot EA: ¡Su mejor aliado para operar! ¡Libere todo el potencial de su estrategia de trading con el RSI Robot EA! Este poderoso Asesor Experto aprovecha el probado y verdadero RSI (Índice de Fuerza Relativa) y los patrones de velas para hacer operaciones inteligentes y rentables, incluso en mercados volátiles. Características principales: - Estrategia RSI dinámica : El EA Robot RSI navega expertamente por el mercado utilizando los niveles de RSI para identificar las cond
Bollinger Trader Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Bollinger Trader Pro Libere todo el potencial de sus operaciones con Bollinger Trader Pro, el Asesor Experto de vanguardia diseñado para maximizar su éxito en el Mercado MQL5. Si usted es un trader experimentado o un principiante, Bollinger Trader Pro es su socio definitivo para lograr operaciones consistentes y rentables. https://www.youtube.com/watch?v=lzNFlRVLmDk&nbsp ; https://www.youtube.com/@terminatorxea Características principales: Trading Automatizado: Bollinger Trader Pro aprovecha
MACD Pro Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MACD Pro Master El MACD Pro Master es su mejor compañero de trading, diseñado para revolucionar su viaje financiero y abrir las puertas de la riqueza. A continuación le explicamos por qué es lo mejor desde el pan de molde: Ventajas Trading de precisión : El MACD Pro Master aprovecha el poderoso indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) para proporcionar operaciones precisas de compra y venta, asegurando que usted capitalice cada oportunidad de mercado. Ajustes personalizables : Adap
SniperPro Trader
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Presentamos el: SniperPro Trader (asesor experto) ¡Su puerta de entrada a la libertad financiera y una vida de lujo le espera con SniperPro Trader! Este EA excepcional está diseñado para revolucionar su experiencia de trading y desbloquear un mundo de posibilidades. Imagina la emoción de ganancias sin esfuerzo, destinos exóticos y un estilo de vida con el que sólo unos pocos se atreven a soñar. Por qué elegir SniperPro Trader? Precisión sin igual : Los algoritmos avanzados de Sniper
Momentum Navigator
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Presentación del EA Momentum Navigator ¡Su camino hacia la riqueza y el trading inteligente! Tome las riendas de su futuro financiero con Momentum Navigator EA , el asesor experto definitivo para MetaTrader 5. Diseñado para revolucionar su experiencia de trading, este robot de última generación le permite navegar por las tendencias del mercado con precisión, eficiencia y confianza. Tanto si es nuevo en el mundo del trading como si es un profesional experimentado, Momentum Navigator EA es su ali
Afribold trend
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
AfriBold Asesor Experto en Tendencias Compraventa profesional de seguimiento de tendencias con parámetros de bajo riesgo El Asesor Experto AfriBold es una potente herramienta de trading que puede ayudarle a generar operaciones de forma segura en el mercado de divisas. Es un asesor experto en seguimiento de tendencias que realiza operaciones de compra con parámetros de bajo riesgo. El Asesor Experto AfriBold utiliza una variedad de indicadores técnicos para identificar las tendencias de los merc
Quantum GridMaster
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Asesor Experto Quantum GridMaster Visión general El Asesor Experto Quantum GridMaster es un potente sistema de trading automatizado diseñado para maximizar las oportunidades de trading utilizando una estrategia avanzada de trading grid. Este Asesor Experto (EA) se ha desarrollado para los operadores que buscan un enfoque estructurado y adaptable al mercado de divisas, aprovechando la ejecución de órdenes basada en la cuadrícula, el análisis de tendencias y las metodologías de gestión de riesgos
Velocity Quant AI
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Presentamos el Asesor Experto Velocity Quant Ai: ¡Su camino hacia el éxito! Operar puede ser una tarea abrumadora y desalentadora, especialmente para los nuevos operadores o principiantes. Muchos traders incluso se han enfrentado a la angustia de perder mucho dinero y a la frustración de no saber a quién acudir o en quién confiar. Es por eso que tomamos una decisión audaz y desarrollamos el asesor experto Velocity Quant AI - un asesor experto verdaderamente revolucionario y único (EA) que ha
The Currency Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
El Maestro de Divisas The Currency Master es un potente robot de comercio de divisas que puede ayudarle a automatizar sus operaciones. Estas son algunas de las ventajas de utilizar este robot Operaciones automatizadas Currency Master puede realizar operaciones automáticamente en su nombre, por lo que no tendrá que pasar horas vigilando los mercados. Esto puede liberar su tiempo para que pueda centrarse en otras cosas. Gestión del riesgo Currency Master incluye funciones integradas de gestión
Afribold Cybernetic Affluence
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
AfriBold Afluencia Cibernética Su clave para el comercio autónomo En el dinámico mundo de los mercados financieros, navegar por los intrincados patrones y tomar decisiones informadas puede ser una tarea desalentadora. Incluso los operadores más experimentados se enfrentan al reto de superar sistemáticamente al mercado. Aquí es donde el AfriBold Cybernetic Affluence emerge como una poderosa herramienta, diseñada para automatizar sus estrategias de trading. Aprovechar el poder de la IA El Asesor
Quantum Nexus Trader
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
QUANTUM NEXUS TRADER Asesor Experto Avanzado Potenciado por IA Para Ganancias Consistentes y Automatizadas. Algoritmo revolucionario que potencialmente puede ofrecer hasta un 70% de tasa de ganancias con una gestión superior del riesgo. TRANSFORME SU TRADING HOY MISMO El EA Quantum Nexus Trader representa el pináculo de la tecnología de trading automatizado de Forex, combinando estrategias algorítmicas de vanguardia con aprendizaje automático avanzado para ofrecer resultados excepcionales en co
Afribold Samurai
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Afribold Samurai Revolucione su experiencia de trading ¡Diga adiós a las conjeturas y al trading emocional! Afribold Samurai es un robot de trading de última generación meticulosamente diseñado para proporcionar a los usuarios una experiencia de trading sin fisuras. Dominio del mercado global Nuestro avanzado algoritmo aprovecha los mercados financieros globales, analizando grandes cantidades de datos en tiempo real de diversas fuentes. Esto asegura que Afribold Samurai esté siempre equipado co
InsideBar Xpert
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
EA InsideBar Xpert El InsideBar Xpert es un Asesor Experto (EA) de última generación diseñado específicamente para aprovechar la poderosa estrategia de trading Inside Bar. Este sofisticado EA es perfecto para los traders que buscan precisión, consistencia y una ventaja en el mercado de divisas. Características principales: Estrategia avanzada Inside Bar : Aprovecha el potencial de los patrones Inside Bar para identificar configuraciones comerciales de alta probabilidad. Ajustes personalizable
Candle Pattern Algo
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Vela Patrón Algo Trading Inteligente de Acción de Precios Candle Pattern Algo es un potente Asesor Experto (EA) diseñado para los operadores que confían en las estrategias de acción del precio. Este EA identifica inteligentemente patrones de velas de alta probabilidad y ejecuta operaciones basadas en el comportamiento probado del mercado. Si usted es un scalper, day trader, o swing trader, Candle Pattern Algo se adapta a varios marcos de tiempo y activos para una máxima eficiencia. Característi
Afribold Quantum Opulence
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
AFRIBOLD QUANTUM OPULENCE "Afribold Quantum Opulence, somos pioneros en una nueva era de creación innovadora a través del comercio inteligente" Introducción En el dinámico mundo de los mercados financieros, mantenerse a la vanguardia es esencial para los inversores. Afribold Quantum Opulence emerge como un faro de innovación, revolucionando el panorama del trading automatizado. Este robot de trading de última generación no sólo ha llamado la atención, sino que también se ha ganado la reputació
Afribold Trend Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Afribold Trend Master Presentación del Asesor Experto AfriBold Trend Master El asesor experto AfriBold Trend Master se sitúa en la cúspide de los sistemas de trading automatizados, diseñado para ofrecer un rendimiento sin precedentes en los dinámicos mercados financieros actuales. Desarrollado por un equipo de operadores experimentados y expertos en algoritmos, este EA aprovecha el análisis técnico avanzado para identificar las oportunidades de trading con precisión. Algoritmo de última gener
Terminator X
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
5 (1)
Asesores Expertos
TERMINATOR X HFT (Trading de Alta Frecuencia - Robot de IA) https://www.youtube.com/watch?v=lzNFlRVLmDk   https://www.youtube.com/@terminatorxea Diseño extremo para GBPUSD, EURJPY, EURUSD en gráficos de 1Min/2Min/3Min para obtener el máximo beneficio. Presentamos el Asesor Experto 'Terminator X' El asesor experto Terminator X se encuentra en la cúspide de los sistemas de trading automatizado, diseñado para ofrecer un gran rendimiento en los dinámicos mercados financieros de hoy. Desarro
Telsa Striker
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Tesla Striker Tesla Striker es un asesor experto de vanguardia diseñado para la plataforma de negociación MQL5. Está diseñado para los operadores que quieren aprovechar el poder de seguir la tendencia para lograr resultados consistentes en el mercado. Estas son algunas de sus características y ventajas más destacadas: Características principales 1. Detección avanzada de tendencias: Tesla Striker aprovecha sofisticados algoritmos para identificar y seguir las tendencias del mercado con gran pre
NeuraTrend
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Entendido. Aquí está la descripción actualizada con el énfasis añadido en la facilidad de uso y los amplios resultados de backtesting : Asesor Experto NeuraTrend Maximizar los beneficios con Precision Trading Libere el potencial de una operativa consistente y de bajo riesgo con NeuraTrend, un Asesor Experto (EA) avanzado diseñado para una operativa de alto rendimiento en el gráfico de 1 minuto. Con una estrategia probada que se centra en la precisión, una reducción mínima y una rentabilidad exc
Hyper Frequency Crude Oil
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Presentamos el Asesor Experto en Hiperfrecuencia del Petróleo Crudo ¿Busca elevar su nivel de trading con una herramienta potente y fiable? No busque más, el **Asesor Experto en Hiperfrecuencia de Petróleo Crudo** . Este EA de última generación está diseñado para optimizar su estrategia de trading y maximizar sus beneficios en el volátil mercado del crudo. Estos son algunos de los beneficios clave del uso de este Asesor Experto: 1 . **Alta Precisión y Rentabilidad** El EA Hyper Frequency C
Titan X
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
TITAN X Las ventajas y características del Asesor Experto (EA) TITAN X 1. Operaciones automatizadas Precisión de ejecución: TITAN X sigue meticulosamente sus reglas de negociación predefinidas. Esto elimina el riesgo de error humano, como la vacilación durante las señales de entrada o salida, o decisiones impulsivas impulsadas por el miedo o la codicia. Disponibilidad 24/7: A diferencia de los operadores humanos que necesitan descansar, TITAN X opera continuamente, aprovechando las oportunidad
Candle Sync Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Candle Sync Master Revoluciona tu Trading Excelencia en la operativa automatizada al alcance de su mano ¿Está cansado de pasar incontables horas analizando gráficos, perdiendo operaciones rentables o dejando que las emociones nublen sus decisiones de trading? Le presentamos Candle Sync Master , el revolucionario Asesor Experto diseñado para transformar a los operadores normales en maestros del mercado, independientemente de su nivel de experiencia. Opere como un profesional sin la curva de apre
Edgesync Nexus
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
EDGESYNC NEXUS - ¡La revolución definitiva del trading que está cambiando vidas a diario! ¡DEJA DE PERDER DINERO! Su libertad financiera comienza AQUÍ - ¡Sólo $60 de distancia! ¡ADVERTENCIA: Esta EA se vende rápido - Sólo copias limitadas disponibles a este precio avance! Lo que $ 60 te da frente a lo que estás perdiendo todos los días sin ella: Su Situación Actual: Viendo cómo se te escapan los beneficios con decisiones de trading emocionales Perder oportunidades de oro mientras duerme
Prop Firm Pirate
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
PROP FIRM PIRATE Un Asesor Experto Profesional Robot de Trading ‍️ Breve descripción PROP FIRM PIRATE es un sofisticado Asesor Experto multidivisa diseñado específicamente para los retos de las empresas de props que utilizan estrategias avanzadas de day trading y swing trading con gestión dinámica del riesgo en los mercados USDJPY, USDCAD y EURUSD. ️ Estrategia de negociación PROP FIRM PIRATE emplea un enfoque híbrido revolucionario que combina: Excelencia en Trading Diurno : Captura el impu
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Machiavelli Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
EA MACHIAVELLI PRO - El maestro de las tendencias estratégicas . MACIAVELLI PRO LIBERA EL PODER DEL TRADING ESTRATÉGICO Transforma tu juego de trading con el EA MACHIAVELLI PRO - un Asesor Experto sofisticado pero fácil de usar para principiantes ¡que combina la astucia de la mente estratégica de Maquiavelo con el análisis de tendencias de vanguardia! ¿POR QUÉ ELEGIR MACHIAVELLI PRO? ESTRATEGIA INTELIGENTE DE TENDENCIAS - Detección avanzada de tendencias : identifica opor
Market Surge Dynamo
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MARKET SURGE DYNAMO - Sistema profesional de trading multi-marco de tiempo. ¡Transforma tu trading con el poder de la automatización inteligente! ¿Por qué elegir MARKET SURGE DYNAMO? MARKET SURGE DYNAMO es un asesor experto sofisticado pero fácil de usar diseñado para capturar oportunidades de mercado a través de múltiples pares de divisas y marcos de tiempo. Si usted es un operador experimentado o acaba de empezar su viaje de divisas, este EA ofrece un rendimiento constante con caracterís
Precision Maverick
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
PRECISION MAVERICK - Asesor experto avanzado en tendencias en múltiples marcos temporales Trading de tendencia profesional al alcance de tu mano PRECISIÓN MAVERICK Es un sofisticado Asesor Experto diseñado para capturar movimientos de tendencia rentables a través de los principales pares de divisas con precisión de grado militar. Construido tanto para traders principiantes como experimentados, este EA combina un análisis avanzado de múltiples marcos temporales con una gestión inteligente del
ProShield Dynamics
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
PROSHIELD DYNAMICS Asesor experto premium en seguimiento de tendencias Transforma tus operaciones con protección avanzada y rendimiento dinámico PROSHIELD DYNAMICS es un sofisticado Asesor Experto de seguimiento de tendencias diseñado para ofrecer beneficios consistentes mientras salvaguarda su capital con sistemas de protección de grado militar. No es un EA más, es su fortaleza personal de trading que se adapta a las condiciones del mercado y maximiza las oportunidades en múltiples marcos te
