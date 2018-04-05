PitBull RSI

URGENTE: Precio especial por tiempo limitado - Actúe ahora antes de que sea demasiado tarde

La ventaja de élite que los mejores operadores no quieren que descubra

¿Cansado de ver cómo se escapan los beneficios potenciales mientras otros aprovechan los movimientos del mercado?

PitBull RSI no es sólo otro robot de trading - es la ventaja injusta que los traders serios han estado utilizando para obtener ganancias consistentes.

de los mercados volátiles cuando todos los demás están perdiendo.

Por qué la mayoría de los operadores perderán esta oportunidad

¿La cruda realidad? El 95% de los operadores minoristas fracasan porque confían en indicadores obsoletos y en corazonadas.

Mientras tanto, los operadores profesionales utilizan algoritmos avanzados como el PitBull RSI para identificar puntos de entrada y salida de alta probabilidad.

con precisión militar.

La diferencia de PitBull RSI:

Rendimiento implacable : Al igual que su homónimo, PitBull RSI se aferra a las tendencias rentables y no las abandona hasta obtener el máximo beneficio.

: Al igual que su homónimo, PitBull RSI se aferra a las tendencias rentables y no las abandona hasta obtener el máximo beneficio. Algoritmo probado : Desarrollado tras años de análisis del mercado en múltiples plazos y condiciones

: Desarrollado tras años de análisis del mercado en múltiples plazos y condiciones Configure y olvídese de la operación : Trabaja 24/7 monitorizando los mercados mientras usted se centra en su vida

: Trabaja 24/7 monitorizando los mercados mientras usted se centra en su vida Gestión de riesgos integrada : Sofisticados mecanismos de stop-loss y take-profit protegen su capital

: Sofisticados mecanismos de stop-loss y take-profit protegen su capital Ejecución ultrarrápida: Identifica oportunidades y ejecuta operaciones en milisegundos, antes incluso de que el inversor medio vea la configuración.

Lo que los operadores de élite saben que usted no sabe

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es poderoso, pero sólo cuando se utiliza correctamente. PitBull RSI no se limita a leer el RSI, sino que utiliza fórmulas matemáticas patentadas para predecir los retrocesos del mercado antes de que los indicadores convencionales muestren cualquier señal.

ADVERTENCIA: No es para todos

Este asesor experto NO está diseñado para operadores ocasionales o para aquellos que buscan "hacerse ricos rápidamente".

Se trata de una tecnología de trading profesional que exige respeto. Si usted es serio sobre el comercio,

el PitBull RSI le da la ventaja que los operadores institucionales luchan por mantener en secreto.

Licencias limitadas disponibles

Para mantener la eficacia del mercado, sólo se pondrá a la venta un número estricto de licencias. Una vez que se acaban, se acaban para siempre.

Las versiones anteriores se agotaron en 72 horas: no se quede atrás.

Sólo para los 15 primeros compradores

Los primeros 50 compradores recibirán el EA a un precio de 189 $. A partir de entonces, el precio aumentará.

¿Qué pasa si no actúa ahora?

Mañana, la semana que viene, el mes que viene - usted seguirá enfrentándose a los mismos retos comerciales, mientras que otros que aprovecharon esta oportunidad están acumulando beneficios consistentes. El precio aumentará después de este período introductorio.

¡Asegure su licencia de EA PitBull RSI AHORA!

Haga clic en el botón "Comprar ahora" para unirse al círculo de élite de operadores que se niegan a conformarse con resultados promedio.

Su competencia está leyendo esta misma página ahora mismo - ¿quién actuará primero? ¡Hágalo Ahora!



