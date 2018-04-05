Bollinger Trader Pro



Libere todo el potencial de sus operaciones con Bollinger Trader Pro, el Asesor Experto de vanguardia diseñado para maximizar su éxito en el Mercado MQL5.

Si usted es un trader experimentado o un principiante, Bollinger Trader Pro es su socio definitivo para lograr operaciones consistentes y rentables.

Características principales:



Trading Automatizado: Bollinger Trader Pro aprovecha algoritmos avanzados para ejecutar operaciones automáticamente, eliminando la necesidad de supervisión constante e intervención manual.

Estrategia de Bandas de Bollinger: Utilizando el renombrado indicador de Bandas de Bollinger, este EA identifica puntos óptimos de entrada y salida, asegurando precisión en sus operaciones.

Ajustes personalizables: Adapte el EA a sus preferencias de trading con parámetros ajustables, permitiéndole afinar la gestión del riesgo, la frecuencia de las operaciones y mucho más.

Capacidades de Backtesting: Valide sus estrategias y optimice el rendimiento con completas funciones de backtesting, dándole confianza en sus decisiones de trading.

Seguimiento en tiempo real: Manténgase informado con actualizaciones en tiempo real sobre sus operaciones y el estado de su cuenta, todo dentro de la interfaz intuitiva de Bollinger Trader Pro.

Sólida Gestión de Riesgos: Proteja su capital con las herramientas integradas de gestión de riesgos, incluidas las funciones de stop-loss y take-profit, diseñadas para minimizar las pérdidas potenciales.

Ventajas de contar con un Asesor Experto:



Consistencia: Un EA sigue reglas y estrategias predefinidas, lo que garantiza una ejecución coherente de las operaciones sin influencias emocionales. Eficacia: Ahorra tiempo y esfuerzo con el trading automatizado, permitiéndote centrarte en otros aspectos de tu vida o estrategia de trading. Funcionamiento 24/7: A diferencia de los operadores humanos, los EA pueden operar las 24 horas del día, aprovechando las oportunidades del mercado incluso cuando usted no está operando activamente. Backtesting y optimización: Los EAs pueden ser backtested utilizando datos históricos para optimizar el rendimiento e identificar las mejores estrategias para diferentes condiciones de mercado. Errores minimizados: Reduzca el riesgo de error humano con el trading automatizado, asegurando una ejecución precisa y exacta de las operaciones.





Vamos a destacar cómo el Bollinger Trader Pro puede ser una gran oportunidad de inversión y lo que significan estas impresionantes estadísticas en términos cotidianos:

Ajustes: El Bollinger Trader Pro fue probado en el par de divisas USD/JPY en intervalos de 15 minutos desde el 1 de enero de 2024 hasta el 26 de febrero de 2025. Comenzando con un depósito inicial de 10.000 $ y utilizando un apalancamiento de 1:100, el EA mostró un rendimiento notable.

Calidad de negociación: Con una calidad del historial de operaciones del 99%, puede confiar en que los datos utilizados para evaluar el EA son altamente fiables.

Beneficio Neto Total: El Bollinger Trader Pro logró una ganancia neta total de $10,751.20. Esto significa que su inversión de $10,000 creció a $20,751.20 en poco más de un año. Imagínese poner su dinero en una cuenta de ahorros que casi duplica su capital-suena fantástico, ¿verdad?

Ganancia bruta y pérdida: El EA generó una ganancia bruta de $78,214.10 de todas las operaciones ganadoras. A pesar de que hubo pérdidas por un total de -67.462,90 dólares, el beneficio global sigue siendo fuerte. Es como ganar un premio en una competición donde sus ganancias superan con creces la cuota de inscripción.

Factor de beneficio: Con un factor de beneficio de 1,16, está ganando 1,16 $ por cada 1 $ perdido. Es similar a obtener una bonificación del 16% sobre su inversión original cada vez.

Total de operaciones: Un total de 2.344 operaciones fueron ejecutadas, mostrando la capacidad del EA para trabajar sin descanso para maximizar sus ganancias. Imagínese tener un asistente personal que nunca se toma un descanso y siempre está atento a las mejores ofertas.

Operaciones ganadoras y perdedoras: Del total de operaciones, 1.599 fueron rentables, lo que significa que el 68,22% del tiempo, usted está ganando dinero. Es como si casi 7 de cada 10 inversiones se convirtieran en operaciones exitosas.

Operaciones con mayores ganancias y pérdidas: El mayor beneficio obtenido en una sola operación fue de 932,10 $, mientras que la mayor pérdida fue de -1.259,30 $. Piense en ello como ganar un pequeño premio gordo mientras a veces se enfrenta a pequeños contratiempos.

Drawdown (Riesgo): La reducción máxima del saldo fue de 2.255,80 $ (9,99% del depósito inicial), y la reducción máxima del capital fue de 3.397,10 $ (19,74% del depósito inicial). El EA gestionó eficazmente los riesgos, garantizando que su inversión permaneciera segura. Es como una red de seguridad que te atrapa cuando caes, minimizando el impacto.

Rentabilidad esperada: De media, cada operación generó un beneficio de 4,59 $. Es como ganar un poco de dinero extra con cada decisión que tomas, una forma fiable de acumular riqueza con el tiempo.

Ratio de Sharpe: Con un ratio de Sharpe de 2,30, el EA proporciona buenos beneficios en relación con el riesgo asumido. Un ratio de Sharpe más alto indica una estrategia de inversión inteligente y rentable.

Puntuación Z: La puntuación Z de 13,49 sugiere resultados de trading consistentes y no aleatorios. Piense en ello como tener un plan bien organizado que repetidamente ofrece resultados positivos.

AHPR (Rentabilidad media del periodo de tenencia): El AHPR del 0,03% indica la rentabilidad media por operación durante el periodo de tenencia, lo que refleja un crecimiento constante.

Factor de recuperación: El factor de recuperación de 3,16 muestra la eficacia con la que el EA se recupera de las pérdidas. Es como recuperarse con más fuerza cada vez que se enfrenta a un contratiempo.

Beneficios en la vida real: Usando el Bollinger Trader Pro, usted podría potencialmente ahorrar para compras significativas o metas financieras.

Por ejemplo, su ganancia neta de $10,751.20 podría cubrir:

Unas vacaciones familiares: Disfrutar de un viaje memorable a un destino exótico.

Mejoras en el hogar: Mejore su vivienda con muebles nuevos o un proyecto de renovación.

Fondo de emergencia: Cree un colchón de seguridad para gastos inesperados.

Educación: Contribuya a su fondo de educación o al de sus hijos.

Al invertir en el Bollinger Trader Pro, no sólo está operando, está asegurando un futuro de estabilidad financiera y oportunidades.

Imagine la tranquilidad y la libertad de disfrutar de los lujos de la vida, todo ello gracias a una decisión de inversión inteligente.



