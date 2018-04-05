🏴‍☠️ Breve descripción

PROP FIRM PIRATE es un sofisticado Asesor Experto multidivisa diseñado específicamente para los retos de las empresas de props que utilizan estrategias avanzadas de day trading y swing trading con gestión dinámica del riesgo en los mercados USDJPY, USDCAD y EURUSD.

⚔️ Estrategia de negociación

PROP FIRM PIRATE emplea un enfoque híbrido revolucionario que combina:

Excelencia en Trading Diurno : Captura el impulso intradía en plazos de 4 horas para USDJPY, USDCAD y EURUSD.

: Captura el impulso intradía en plazos de 4 horas para USDJPY, USDCAD y EURUSD. Scalping de precisión : Scalping de EUR en plazos de 15 minutos para una máxima captura de oportunidades

: Scalping de EUR en plazos de 15 minutos para una máxima captura de oportunidades Algoritmo dinámico : Se adapta a las condiciones del mercado en tiempo real utilizando filtros de volatilidad propios.

: Se adapta a las condiciones del mercado en tiempo real utilizando filtros de volatilidad propios. Análisis Multi-Tiempo: Sincroniza las señales en varios marcos temporales para mejorar la precisión

El EA utiliza sofisticados algoritmos de entrada que analizan los patrones de acción del precio, los indicadores de impulso y la estructura del mercado para identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad.

Cada operación se ejecuta con precisión militar, asegurando puntos óptimos de entrada y salida, manteniendo un estricto cumplimiento de las normas y reglamentos de la empresa de puntales.

¿Qué lo hace DINÁMICO?

PROP FIRM PIRATE destaca por sus características innovadoras:

Motor de Riesgo Adaptativo : Ajusta automáticamente el tamaño de la posición en función del patrimonio de la cuenta y la volatilidad del mercado

: Ajusta automáticamente el tamaño de la posición en función del patrimonio de la cuenta y la volatilidad del mercado Inteligencia multidivisa : Supervisa y negocia simultáneamente múltiples pares de divisas con filtros de correlación optimizados.

: Supervisa y negocia simultáneamente múltiples pares de divisas con filtros de correlación optimizados. Adaptación al mercado en tiempo real : Algoritmos dinámicos que evolucionan con las condiciones cambiantes del mercado

: Algoritmos dinámicos que evolucionan con las condiciones cambiantes del mercado Procesamiento avanzado de señales : Indicadores propios que filtran las señales falsas y se centran en las configuraciones de alta probabilidad

: Indicadores propios que filtran las señales falsas y se centran en las configuraciones de alta probabilidad Optimizado paraempresas de capital riesgo: Específicamente diseñado para cumplir los requisitos y las normas de negociación de las empresas de capital riesgo.

🛡️ Gestión avanzada del riesgo

La protección de su capital es nuestra prioridad:

Stop Loss fijo : Cada operación protegida con niveles de riesgo predeterminados

: Cada operación protegida con niveles de riesgo predeterminados Toma de beneficios dinámica : Toma de beneficios inteligente basada en la volatilidad del mercado

: Toma de beneficios inteligente basada en la volatilidad del mercado Protección contra caídas : Protección integrada para evitar pérdidas excesivas

: Protección integrada para evitar pérdidas excesivas Máximo control del riesgo : Nunca arriesga más que el stop loss especificado por operación

: Nunca arriesga más que el stop loss especificado por operación Cumplimiento de lasempresas de apoyo: Garantiza que la mayoría de las operaciones se ajusten a los parámetros de riesgo de la empresa promotora.

Puntos fuertes exclusivos

¿Por qué elegir PROP FIRM PIRATE?

✅ Estrategia innovadora: Combina metodologías de trading probadas con tecnología de vanguardia

✅ Probado por Prop Firm: Específicamente diseñado y probado para los retos de prop firm

Enfoque multimercado: Negociación diversificada en los principales pares de divisas

✅ Gestión avanzada del riesgo: Controles de riesgo de nivel profesional

✅ Plug-and-Play: Listo para usar con una configuración predeterminada optimizada

✅ Rendimiento continuo: Resultados constantes en diferentes condiciones de mercado

📊 Configuración óptima de las operaciones

Pares de divisas: USDJPY USDCAD, EURUSD, EURPlazos:

4 horas para USD JPY, USDCAD, EURUSD

JPY, USDCAD, EURUSD 15 minutos para EUR

Requisitos de la cuenta:

Cuenta mínima: $500 no prop firm 0.1 tamaño de lote / $1,000 para prop firms

Apalancamiento recomendado: 1:100 o superior

Tipo de broker: Prop Firm

Perfecto para

Principiantes:

Los ajustes preconfigurados eliminan la necesidad de una optimización compleja

Se incluyen claras instrucciones de configuración

Negociación automatizada 24/7

Operadores con experiencia:

Opciones de personalización avanzadas

Análisis detallados del rendimiento

Herramientas profesionales de gestión de riesgos

Puede optimizar y personalizar el asesor experto

Operadores de Prop Firm:

Cumplimiento de la mayoría de las normas de las empresas de apoyo

Optimizado para las fases de desafío

Patrones de crecimiento consistentes y sostenibles

Rendimiento destacado

Los resultados detallados de backtesting y las métricas de rendimiento están disponibles en la sección Capturas de pantalla

El EA ha sido ampliamente probado a través de múltiples condiciones de mercado, demostrando:

Rentabilidad consistente a través de varios pares de divisas soportados

Características de baja caída adecuadas para los retos de las empresas de apoyo

Rendimiento sólido durante periodos de alta volatilidad

Excelente relación riesgo-recompensa (USDJPY)

Características principales

Configuración con un solo clic : Instale y comience a operar inmediatamente

: Instale y comience a operar inmediatamente Gestión inteligente del dinero : Dimensionamiento de posiciones ajustable y control del riesgo

: Dimensionamiento de posiciones ajustable y control del riesgo Escáner de mercado : Análisis continuo de los mercados seleccionados

: Análisis continuo de los mercados seleccionados Diario de operaciones : Registro detallado de todas las actividades de negociación en MT

: Registro detallado de todas las actividades de negociación en MT Panel de rendimiento: Control en tiempo real de las métricas clave

Especificaciones técnicas

Plataforma : MetaTrader 5

: MetaTrader 5 Tipo de EA : Totalmente automatizado

: Totalmente automatizado Velocidad de ejecución : Procesamiento de órdenes ultrarrápido

: Procesamiento de órdenes ultrarrápido Compatibilidad : Todos los principales brokers

: Todos los principales brokers Requisitos del sistema: Se recomienda MT5 VPS estándar

Acerca del desarrollador

Creado por experimentados traders y especialistas en trading algorítmico con más de 16 años de experiencia combinada en los mercados de divisas y el desarrollo de EA.

Nuestro equipo ha superado con éxito múltiples retos de prop firm y entiende los requisitos únicos de los entornos de prop trading.

Comience su viaje hacia el éxito con PROP FIRM PIRATE

donde la innovación se une a la rentabilidad

