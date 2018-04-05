Prop Firm Pirate
- Asesores Expertos
- Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
🏴☠️ Breve descripción
PROP FIRM PIRATE es un sofisticado Asesor Experto multidivisa diseñado específicamente para los retos de las empresas de props que utilizan estrategias avanzadas de day trading y swing trading con gestión dinámica del riesgo en los mercados USDJPY, USDCAD y EURUSD.
⚔️ Estrategia de negociación
PROP FIRM PIRATE emplea un enfoque híbrido revolucionario que combina:
- Excelencia en Trading Diurno: Captura el impulso intradía en plazos de 4 horas para USDJPY, USDCAD y EURUSD.
- Scalping de precisión: Scalping de EUR en plazos de 15 minutos para una máxima captura de oportunidades
- Algoritmo dinámico: Se adapta a las condiciones del mercado en tiempo real utilizando filtros de volatilidad propios.
- Análisis Multi-Tiempo: Sincroniza las señales en varios marcos temporales para mejorar la precisión
El EA utiliza sofisticados algoritmos de entrada que analizan los patrones de acción del precio, los indicadores de impulso y la estructura del mercado para identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad.
Cada operación se ejecuta con precisión militar, asegurando puntos óptimos de entrada y salida, manteniendo un estricto cumplimiento de las normas y reglamentos de la empresa de puntales.
¿Qué lo hace DINÁMICO?
PROP FIRM PIRATE destaca por sus características innovadoras:
- Motor de Riesgo Adaptativo: Ajusta automáticamente el tamaño de la posición en función del patrimonio de la cuenta y la volatilidad del mercado
- Inteligencia multidivisa: Supervisa y negocia simultáneamente múltiples pares de divisas con filtros de correlación optimizados.
- Adaptación al mercado en tiempo real: Algoritmos dinámicos que evolucionan con las condiciones cambiantes del mercado
- Procesamiento avanzado de señales: Indicadores propios que filtran las señales falsas y se centran en las configuraciones de alta probabilidad
- Optimizado paraempresas de capital riesgo: Específicamente diseñado para cumplir los requisitos y las normas de negociación de las empresas de capital riesgo.
🛡️ Gestión avanzada del riesgo
La protección de su capital es nuestra prioridad:
- Stop Loss fijo: Cada operación protegida con niveles de riesgo predeterminados
- Toma de beneficios dinámica: Toma de beneficios inteligente basada en la volatilidad del mercado
- Protección contra caídas: Protección integrada para evitar pérdidas excesivas
- Máximo control del riesgo: Nunca arriesga más que el stop loss especificado por operación
- Cumplimiento de lasempresas de apoyo: Garantiza que la mayoría de las operaciones se ajusten a los parámetros de riesgo de la empresa promotora.
Puntos fuertes exclusivos
¿Por qué elegir PROP FIRM PIRATE?
✅ Estrategia innovadora: Combina metodologías de trading probadas con tecnología de vanguardia
✅ Probado por Prop Firm: Específicamente diseñado y probado para los retos de prop firm
Enfoque multimercado: Negociación diversificada en los principales pares de divisas
✅ Gestión avanzada del riesgo: Controles de riesgo de nivel profesional
✅ Plug-and-Play: Listo para usar con una configuración predeterminada optimizada
✅ Rendimiento continuo: Resultados constantes en diferentes condiciones de mercado
📊 Configuración óptima de las operaciones
Pares de divisas: USDJPY USDCAD, EURUSD, EURPlazos:
- 4 horas para USD JPY, USDCAD, EURUSD
- 15 minutos para EUR
Requisitos de la cuenta:
- Cuenta mínima: $500 no prop firm 0.1 tamaño de lote / $1,000 para prop firms
- Apalancamiento recomendado: 1:100 o superior
- Tipo de broker: Prop Firm
Perfecto para
Principiantes:
- Los ajustes preconfigurados eliminan la necesidad de una optimización compleja
- Se incluyen claras instrucciones de configuración
- Negociación automatizada 24/7
Operadores con experiencia:
- Opciones de personalización avanzadas
- Análisis detallados del rendimiento
- Herramientas profesionales de gestión de riesgos
- Puede optimizar y personalizar el asesor experto
Operadores de Prop Firm:
- Cumplimiento de la mayoría de las normas de las empresas de apoyo
- Optimizado para las fases de desafío
- Patrones de crecimiento consistentes y sostenibles
Rendimiento destacado
Los resultados detallados de backtesting y las métricas de rendimiento están disponibles en la sección Capturas de pantalla
El EA ha sido ampliamente probado a través de múltiples condiciones de mercado, demostrando:
- Rentabilidad consistente a través de varios pares de divisas soportados
- Características de baja caída adecuadas para los retos de las empresas de apoyo
- Rendimiento sólido durante periodos de alta volatilidad
- Excelente relación riesgo-recompensa (USDJPY)
Características principales
- Configuración con un solo clic: Instale y comience a operar inmediatamente
- Gestión inteligente del dinero: Dimensionamiento de posiciones ajustable y control del riesgo
- Escáner de mercado: Análisis continuo de los mercados seleccionados
- Diario de operaciones: Registro detallado de todas las actividades de negociación en MT
- Panel de rendimiento: Control en tiempo real de las métricas clave
Especificaciones técnicas
- Plataforma: MetaTrader 5
- Tipo de EA: Totalmente automatizado
- Velocidad de ejecución: Procesamiento de órdenes ultrarrápido
- Compatibilidad: Todos los principales brokers
- Requisitos del sistema: Se recomienda MT5 VPS estándar
Acerca del desarrollador
Creado por experimentados traders y especialistas en trading algorítmico con más de 16 años de experiencia combinada en los mercados de divisas y el desarrollo de EA.
Nuestro equipo ha superado con éxito múltiples retos de prop firm y entiende los requisitos únicos de los entornos de prop trading.
Comience su viaje hacia el éxito con PROP FIRM PIRATE
donde la innovación se une a la rentabilidad