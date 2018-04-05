Market Surge Dynamo
- Asesores Expertos
- Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
¡Transforma tu trading con el poder de la automatización inteligente!
💎 ¿Por qué elegir MARKET SURGE DYNAMO?
MARKET SURGE DYNAMO es un asesor experto sofisticado pero fácil de usar diseñado para capturar oportunidades de mercado a través de múltiples pares de divisas y marcos de tiempo. Si usted es un operador experimentado o acaba de empezar su viaje de divisas, este EA ofrece un rendimiento constante con características de nivel profesional.
Características principales
✅ So porte multidivisa - Funciona sin problemas en los principales pares de divisas
✅ Compatibilidad con múltiples marcos temporales - Optimizado para los marcos temporales M5, M15, H1 y H4
✅ Gestión avanzada del riesgo - Dimensionamiento de la posición y protección contra el drawdown incorporados.
✅ Tope dinámico inteligente - Bloquea los beneficios mientras deja correr a los ganadores
✅ Para principiantes y expertos - Fácil configuración con resultados profesionales
✅ Excelencia asequible - Funciones premium a un precio accesible
Excelencia en el rendimiento
✨ Resultados probados - Resultados exhaustivos de backtesting disponibles en capturas de pantalla
✨ Rendimientoconsistente - Diseñado para obtener rendimientos constantes y fiables.
✨ Drawdown bajo - La gestión del riesgo da prioridad a la preservación del capital
🛠️ Especificaciones técnicas
- Plazos: Soporta todos los marcos temporales (M5, M15, H1, H4 recomendados)
- Pares de divisas: Todos los pares principales y secundarios
- Plataforma: Compatible con MetaTrader 5
- VPS recomendado para un rendimiento óptimo 24/7
💰 Opciones de precios flexibles
🔥 Compra: $75 (El precio aumentará en función de la demanda - ¡asegura el tuyo ahora!)
🔥 Alquiler por 6 meses: $35 (Perfecto para pruebas y evaluación)
🎯 Perfecto para:
- Traders que buscan ganancias automatizadas consistentes
- Profesionales ocupados que no pueden monitorear los gráficos 24/7
- Principiantes que desean una automatización de nivel profesional
- Traders con experiencia que buscan una diversificación fiable
- Cualquiera que busque soluciones de negociación asequibles y de alta calidad
⚡ ¡Comience hoy mismo!
No pierda esta oportunidad de unirse a los traders de éxito que ya utilizan MARKET SURGE DYNAMO. Con su combinación de características avanzadas, rendimiento probado, y precios asequibles, esta EA es su puerta de entrada al éxito de comercio automatizado.
¿Listo para avanzar en los mercados? ¡Su viaje de trading rentable comienza aquí!