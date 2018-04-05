🚀 MARKET SURGE DYNAMO - Sistema profesional de trading multi-marco de tiempo.

¡Transforma tu trading con el poder de la automatización inteligente!

💎 ¿Por qué elegir MARKET SURGE DYNAMO?

MARKET SURGE DYNAMO es un asesor experto sofisticado pero fácil de usar diseñado para capturar oportunidades de mercado a través de múltiples pares de divisas y marcos de tiempo. Si usted es un operador experimentado o acaba de empezar su viaje de divisas, este EA ofrece un rendimiento constante con características de nivel profesional.

Características principales

✅ So porte multidivisa - Funciona sin problemas en los principales pares de divisas

✅ Compatibilidad con múltiples marcos temporales - Optimizado para los marcos temporales M5, M15, H1 y H4

✅ Gestión avanzada del riesgo - Dimensionamiento de la posición y protección contra el drawdown incorporados.

✅ Tope dinámico inteligente - Bloquea los beneficios mientras deja correr a los ganadores

✅ Para principiantes y expertos - Fácil configuración con resultados profesionales

✅ Excelencia asequible - Funciones premium a un precio accesible

Excelencia en el rendimiento

✨ Resultados probados - Resultados exhaustivos de backtesting disponibles en capturas de pantalla

✨ Rendimientoconsistente - Diseñado para obtener rendimientos constantes y fiables.

✨ Drawdown bajo - La gestión del riesgo da prioridad a la preservación del capital

🛠️ Especificaciones técnicas

Plazos : Soporta todos los marcos temporales (M5, M15, H1, H4 recomendados)

: Soporta todos los marcos temporales (M5, M15, H1, H4 recomendados) Pares de divisas : Todos los pares principales y secundarios

: Todos los pares principales y secundarios Plataforma : Compatible con MetaTrader 5

: Compatible con MetaTrader 5 VPS recomendado para un rendimiento óptimo 24/7

💰 Opciones de precios flexibles

🔥 Compra: $75 (El precio aumentará en función de la demanda - ¡asegura el tuyo ahora!)

🔥 Alquiler por 6 meses: $35 (Perfecto para pruebas y evaluación)

🎯 Perfecto para:

Traders que buscan ganancias automatizadas consistentes

Profesionales ocupados que no pueden monitorear los gráficos 24/7

Principiantes que desean una automatización de nivel profesional

Traders con experiencia que buscan una diversificación fiable

Cualquiera que busque soluciones de negociación asequibles y de alta calidad

⚡ ¡Comience hoy mismo!

No pierda esta oportunidad de unirse a los traders de éxito que ya utilizan MARKET SURGE DYNAMO. Con su combinación de características avanzadas, rendimiento probado, y precios asequibles, esta EA es su puerta de entrada al éxito de comercio automatizado.

¿Listo para avanzar en los mercados? ¡Su viaje de trading rentable comienza aquí!



