PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: (El EA incluye 23 estrategias distintas integradas en un potente sistema, algo que la mayoría de los vendedores dividirían en varios EAs).

  • ¡Sólo quedan 3 copias al precio actual! Próximo precio: $799 - ¡muy pronto!
  • Precio final: $999
  • NUEVO (desde $499) → Obtenga 2 Asesores Expertos GRATIS para 2 números de cuenta de trading.
  • Compra no sólo un backtest, sino un sistema de trading real - desarrollado por un trader con 18 años de experiencia.
  • Sin Cuadrícula. Sin Martingala. Sólo Estrategias Reales con Stop Losses ajustados, y los tiempos de retención más cortos.
  • El Backtesting debe hacerse SOLO en TICKS REALES, o al menos CADA TICK, no en OHLC de 1 minuto, de lo contrario será incorrecto.


Por qué construí DAX EA - Una nota personal a los compañeros de índice de los comerciantes

Hola traders,

Después de meses de investigación, pruebas en vivo, y la excavación en la mecánica interna del mercado, finalmente encontré un nuevo ángulo. No es un método típico de scalping - este es diferente. Descubrí una poderosa conexión entre ciertas direcciones del mercado y fechas específicas del calendario. Estas fechas no son aleatorias, sino que coinciden con los ciclos de vencimiento de los contratos de futuros y su influencia en el mercado al contado.

Esta confirmación basada en el calendario ha cambiado las reglas del juego y es lo que diferencia a DAX EA.

Por supuesto, no puedo revelar todos los detalles (algunas cosas es mejor mantenerlas como secretos comerciales), pero los resultados hablan por sí mismos. DAX EA nació de la necesidad, construido con cuidado, y diseñado para trabajar con el mercado de índices de hoy - no en contra de ella.

Si usted ha estado luchando con sus viejos bots, tal vez es hora de probar algo nuevo.

Volvamos a sincronizarnos con el mercado.

¿Por qué la mayoría de los EA fracasan a largo plazo?

Simple - se basan en parámetros estáticos. Stop losses fijos, take profits y configuraciones obsoletas pueden funcionar por un tiempo, pero a medida que el valor del índice cambia, esas reglas estáticas se desmoronan.

DAX EA es diferente.

Todos los parámetros clave son dinámicos y se ajustan automáticamente en función de las condiciones del mercado y del valor del índice. Esta adaptabilidad incorporada ayuda a que el EA siga siendo eficaz a lo largo del tiempo, sin necesidad de actualizaciones constantes.

Ventajas Clave

  1. Compatible con la mayoría de los brokers, no requiere condiciones especiales
  2. Estructura optimizada de riesgo-recompensa para un trading sostenible
  3. Configuración totalmente integrada, sin necesidad de archivos externos ni ajustes
  4. Configuración sencilla apta tanto para principiantes como para operadores experimentados
  5. Diseñado para cumplir los requisitos de las empresas de capital riesgo y las condiciones de los retos
  6. Evita conceptos minoristas obsoletos y se basa en un análisis avanzado del comportamiento del mercado.
  7. Incluye múltiples estrategias independientes centradas en movimientos institucionales, no en zonas básicas de soporte y resistencia


Aspectos destacados:

  • Simple y fácil de usar :Adjunte el EA con cualquier marco temporal al gráfico de símbolos de los pares DAX (DAX, DE30, GER30, DE40, GER40, DAX40, Germany30, Germany40, etc.)
  • Sin rejilla/Sin Martingala/Sin gestión arriesgada del dinero
  • Saldo mínimo de la cuenta: 50 $ ( El EA incluye 23 estrategias separadas, cada una con un stop loss máximo de alrededor de 3 $ por 0,1 lote. Para depósitos pequeños, se recomienda ejecutar sólo un grupo de estrategias a la vez - similar a cómo yo manejo diferentes señales en vivo).
  • Compatible con FIFO: Este producto altamente fiable cumple con todas las reglas y normas de trading, además de ser apto para principiantes, profesionales e inversores
  • El EA es adecuado tanto para cuentas personales como para las gestionadas por Prop Firms o Funded Accounts.
    El EA incluye 23 estrategias independientes, cada una con comentarios únicos y números mágicos para facilitar su identificación y backtesting, ya sea en grupos o por separado.Riesgo por defecto: 0,01 lote por 25 $ (~1-1,5% de riesgo por estrategia).Para limitar la exposición, un máximo de 10 estrategias se pueden activar simultáneamente (ajustable en la configuración). Para empresas de utilería: Puede reducir el riesgo aumentando el cálculo del lote (por ejemplo, 0,01 por 50, 75 o 100 dólares) o reduciendo el máximo de estrategias activas (por ejemplo, de 10 a 5).
  • Para reducir la correlación con otros usuarios en las mismas empresas de utilería, las 23 estrategias separadas le permiten mezclar y rotar configuraciones - haciendo su cuenta más única y difícil de rastrear. Si lo utiliza en cuentas de inversión personales, esto no importa.


Backtesting Destacado:

¿Por qué el Backtest OHLC falla en el DAX?

DAX (y la mayoria de los indices) son altamente volatiles con muchos saltos de precios.

OHLC solo usa 4 puntos de precio por vela: Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre.

Muchas estrategias de scalping (especialmente con SL/TP ajustados) se distorsionan porque el movimiento del precio dentro de la vela no se simula con precisión.

Real Tick backtest refleja precios reales, spreads, deslizamientos, por lo que es más fiable, pero lento.


Sobre nosotros:

Como traders bancarios, estábamos felices de ayudar a amigos y colegas a promover sus habilidades de trading, ¡pero no podíamos lanzar un sistema automático oficial debido a conflictos de intereses! Las cosas cambiaron, ¡y finalmente lo hicimos realidad!


Comentarios 4
Nice Trader
2745
Aller Uja 2025.07.15 14:10 
 

This EA makes a very strong first impression! I’ve been using this developer’s work for quite some time and own most of his EAs — they have always been high-quality and reliable products.

What I especially appreciate is that the developer isn’t just someone producing pretty backtest charts but a genuine developer who works with real markets and shows results from live accounts.

Even with this EA, trust is boosted by the fact that he uses it himself in live signals with different strategies — this level of transparency is a huge plus and really sets him apart from many others.

Since I haven’t had a good EA for trading the DAX index in my portfolio until now, I believe this EA might secure a very strong position among my “serious EAs.” I’m now starting at least a 3-month testing period to see how the EA performs under various market conditions.

My initial impression is very promising, and my previous experience with this developer gives me solid reason to recommend this EA to others as well.

Torsten
358
Torsten 2025.09.11 07:42 
 

Babak has disabled the signal after the recent series of losses. This is not what I was expecting. If an EA has a "bad period" - the signal has to stay, even if it's hurting sales. As with all EA's, this is on a demo account for the first months - but since release it mainly produced losses sadly. if this is turning around I am happy to edit the review. In General these optimized EA's where the "potential" RR is good but the trail is always resulting in tiny wins vs. larger losses which then will need a dozend of winning trades or more to recover are problematic.THis is nice in providing backtest results but forward is.....you see it in the results.

Babak Alamdar
5601
Respuesta del desarrollador Babak Alamdar 2025.09.14 17:39
Hello Torsten, thank you for taking the time to share your feedback. I’d like to clarify one important point: I did not disable the signal to hide results. As I explained before, I switched to a single default signal with Fast Closing = True to avoid confusion for new users. All of the older signals are still openly available on MyFXbook, so nothing has been hidden (this has also been mentioned in the public MQL5 chat). The recent difficult period is mainly due to the choppy conditions around all-time highs. That’s exactly why the Fast Closing option was introduced — to reduce the impact of false breakouts. This wasn’t about protecting sales; it was about providing a clearer picture of how the system adapts. On your point about RR: scalping strategies naturally produce many smaller wins versus fewer, larger losses. The idea behind trailing and Fast Closing is to minimize damage in tough conditions, often closing trades at breakeven or with small gains instead of letting them hit full SL. Recently, during the EU first hour (the main working time of the EA), the market has been in a narrow range, which is why you’ve seen many small profits. As I’ve shown in the screenshots in the comments thread and the Public Index group, once the accumulation phase ends and strong moves begin, the TP levels hit are much larger than the stop losses — even with trailing enabled. In such phases, recovery doesn’t take dozens of trades; sometimes just a few strong trades or a couple of good days are enough to offset prior drawdowns. (For reference: Comment #24
) I really appreciate that you’re open to re-evaluating your review when conditions improve. I’ll continue to provide full transparency and fast support so you can see the long-term value of the system.
EasyForexAutoTrading
89
EasyForexAutoTrading 2025.09.10 11:36 
 

Hello Babadak! The ea performs very bad first two months. If the things gone well next months, i´ll come back and update my review.

Babak Alamdar
5601
Respuesta del desarrollador Babak Alamdar 2025.09.14 17:43
Hello, thank you for your feedback. The EA has indeed gone through a tough first couple of months — mainly due to the very choppy conditions we’ve had recently. This is part of trading, and short losing periods can happen, especially at all-time highs when liquidity is thinner. The important point is that the EA is designed for long-term stability. When conditions align, it recovers quickly, and a few strong trades or good weeks are often enough to offset earlier drawdowns. That’s why I encourage patience and proper risk settings. I truly appreciate your openness to update the review if results improve, and I’ll continue providing full transparency so you can see the system’s performance over time.
Tomasz W
742
Tomasz W 2025.09.10 07:53 
 

This is scamm ea, from the first day on the market it cannot make any profits, signals are falling down as well, all loosing strategies were removed from market

Babak Alamdar
5601
Respuesta del desarrollador Babak Alamdar 2025.09.14 17:37
Let’s be clear: a temporary losing period is not the same as a scam. We’ve discussed this many times in the group — when indices are at all-time highs, liquidity becomes thinner and slippage increases. This impacts results across all strategies, not just mine. To reduce confusion, I consolidated everything into one default signal with Fast Closing = True, which I also personally switched to. This wasn’t about “removing losing strategies”; all the older signals remain transparently available on MyFXbook, exactly as before. From the very beginning, I’ve answered every question you raised, sometimes in detail within minutes. That’s why it feels unfair to drop a 1★ across every category, including Support, when you’ve had full and immediate assistance. This EA is designed for long-term stability, and short periods of drawdown are part of trading. When market conditions normalize, the strength of the strategy becomes clear again.
Nice Trader
2745
Aller Uja 2025.07.15 14:10 
 

This EA makes a very strong first impression! I’ve been using this developer’s work for quite some time and own most of his EAs — they have always been high-quality and reliable products.

What I especially appreciate is that the developer isn’t just someone producing pretty backtest charts but a genuine developer who works with real markets and shows results from live accounts.

Even with this EA, trust is boosted by the fact that he uses it himself in live signals with different strategies — this level of transparency is a huge plus and really sets him apart from many others.

Since I haven’t had a good EA for trading the DAX index in my portfolio until now, I believe this EA might secure a very strong position among my “serious EAs.” I’m now starting at least a 3-month testing period to see how the EA performs under various market conditions.

My initial impression is very promising, and my previous experience with this developer gives me solid reason to recommend this EA to others as well.

Babak Alamdar
5601
Respuesta del desarrollador Babak Alamdar 2025.07.15 14:40
Thank you so much, Aller, for the thoughtful review. I truly appreciate your continued trust in my work. It means a lot to hear such feedback from someone who has followed my EAs over time. I’ll keep doing my best to deliver transparent, high-quality products. Wishing you great results with the DAX EA!
Respuesta al comentario