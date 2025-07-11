PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: (El EA incluye 23 estrategias distintas integradas en un potente sistema, algo que la mayoría de los vendedores dividirían en varios EAs). ¡Sólo quedan 3 copias al precio actual! Próximo precio: $799 - ¡muy pronto!

Precio final: $999

NUEVO (desde $499) → Obtenga 2 Asesores Expertos GRATIS para 2 números de cuenta de trading. Compra no sólo un backtest, sino un sistema de trading real - desarrollado por un trader con 18 años de experiencia. Sin Cuadrícula. Sin Martingala. Sólo Estrategias Reales con Stop Losses ajustados, y los tiempos de retención más cortos. El Backtesting debe hacerse SOLO en TICKS REALES, o al menos CADA TICK, no en OHLC de 1 minuto, de lo contrario será incorrecto. Únase al grupo de chat público: Haga clic aquí





Únete al canal público: Haga clic aquí Señales en vivo : Haga clic aquí Revisión (3ª parte): Haga clic aquí





Por qué construí DAX EA - Una nota personal a los compañeros de índice de los comerciantes

Hola traders,

Después de meses de investigación, pruebas en vivo, y la excavación en la mecánica interna del mercado, finalmente encontré un nuevo ángulo. No es un método típico de scalping - este es diferente. Descubrí una poderosa conexión entre ciertas direcciones del mercado y fechas específicas del calendario. Estas fechas no son aleatorias, sino que coinciden con los ciclos de vencimiento de los contratos de futuros y su influencia en el mercado al contado.

Esta confirmación basada en el calendario ha cambiado las reglas del juego y es lo que diferencia a DAX EA.

Por supuesto, no puedo revelar todos los detalles (algunas cosas es mejor mantenerlas como secretos comerciales), pero los resultados hablan por sí mismos. DAX EA nació de la necesidad, construido con cuidado, y diseñado para trabajar con el mercado de índices de hoy - no en contra de ella.

Si usted ha estado luchando con sus viejos bots, tal vez es hora de probar algo nuevo.

Volvamos a sincronizarnos con el mercado.





¿Por qué la mayoría de los EA fracasan a largo plazo?

Simple - se basan en parámetros estáticos. Stop losses fijos, take profits y configuraciones obsoletas pueden funcionar por un tiempo, pero a medida que el valor del índice cambia, esas reglas estáticas se desmoronan.

DAX EA es diferente.

Todos los parámetros clave son dinámicos y se ajustan automáticamente en función de las condiciones del mercado y del valor del índice. Esta adaptabilidad incorporada ayuda a que el EA siga siendo eficaz a lo largo del tiempo, sin necesidad de actualizaciones constantes.





Ventajas Clave

Compatible con la mayoría de los brokers, no requiere condiciones especiales Estructura optimizada de riesgo-recompensa para un trading sostenible Configuración totalmente integrada, sin necesidad de archivos externos ni ajustes Configuración sencilla apta tanto para principiantes como para operadores experimentados Diseñado para cumplir los requisitos de las empresas de capital riesgo y las condiciones de los retos Evita conceptos minoristas obsoletos y se basa en un análisis avanzado del comportamiento del mercado. Incluye múltiples estrategias independientes centradas en movimientos institucionales, no en zonas básicas de soporte y resistencia





Aspectos destacados:

Simple y fácil de usar : Adjunte el EA con cualquier marco temporal al gráfico de símbolos de los pares DAX (DAX, DE30, GER30, DE40, GER40, DAX40, Germany30, Germany40, etc.)

Sin rejilla/Sin Martingala/Sin gestión arriesgada del dinero

Saldo mínimo de la cuenta: 50 $ ( El EA incluye 23 estrategias separadas, cada una con un stop loss máximo de alrededor de 3 $ por 0,1 lote. Para depósitos pequeños, se recomienda ejecutar sólo un grupo de estrategias a la vez - similar a cómo yo manejo diferentes señales en vivo).

Compatible con FIFO: Este producto altamente fiable cumple con todas las reglas y normas de trading, además de ser apto para principiantes, profesionales e inversores

El EA es adecuado tanto para cuentas personales como para las gestionadas por Prop Firms o Funded Accounts.

El EA incluye 23 estrategias independientes, cada una con comentarios únicos y números mágicos para facilitar su identificación y backtesting, ya sea en grupos o por separado.Riesgo por defecto: 0,01 lote por 25 $ (~1-1,5% de riesgo por estrategia).Para limitar la exposición, un máximo de 10 estrategias se pueden activar simultáneamente (ajustable en la configuración). Para empresas de utilería: Puede reducir el riesgo aumentando el cálculo del lote (por ejemplo, 0,01 por 50, 75 o 100 dólares) o reduciendo el máximo de estrategias activas (por ejemplo, de 10 a 5).

Para reducir la correlación con otros usuarios en las mismas empresas de utilería, las 23 estrategias separadas le permiten mezclar y rotar configuraciones - haciendo su cuenta más única y difícil de rastrear. Si lo utiliza en cuentas de inversión personales, esto no importa.



Backtesting Destacado: ¿Por qué el Backtest OHLC falla en el DAX? DAX (y la mayoria de los indices) son altamente volatiles con muchos saltos de precios. OHLC solo usa 4 puntos de precio por vela: Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre. Muchas estrategias de scalping (especialmente con SL/TP ajustados) se distorsionan porque el movimiento del precio dentro de la vela no se simula con precisión. Real Tick backtest refleja precios reales, spreads, deslizamientos, por lo que es más fiable, pero lento.





Sobre nosotros: Como traders bancarios, estábamos felices de ayudar a amigos y colegas a promover sus habilidades de trading, ¡pero no podíamos lanzar un sistema automático oficial debido a conflictos de intereses! Las cosas cambiaron, ¡y finalmente lo hicimos realidad!



