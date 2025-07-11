Dax EA

3

LAUNCH PROMO: (Der EA enthält 23 verschiedene Strategien, die in ein einziges leistungsstarkes System integriert sind - etwas, das die meisten Verkäufer in mehrere EAs aufteilen würden).

  • Nur noch 3 Exemplare zum aktuellen Preis! Nächster Preis: $799 - sehr bald verfügbar!
  • Endgültiger Preis: $999
  • NEU (ab $499) → Erhalten Sie 2 Expert Advisors GRATIS für 2 Handelskontonummern.
  • Kaufen Sie nicht nur einen Backtest, sondern ein echtes Handelssystem - entwickelt von einem Trader mit 18 Jahren Erfahrung.
  • Kein Raster. Kein Martingal. Nur echte Strategien mit engen Stop-Losses und kürzesten Haltezeiten.
  • Backtesting sollte NUR auf ECHTEN TICKS oder zumindest auf JEDEM TICK durchgeführt werden, nicht auf 1-Minuten-OHLC, sonst ist es falsch.


Warum ich den DAX EA gebaut habe - eine persönliche Anmerkung an andere Index-Trader

Hallo Trader,

Nach monatelanger Forschung, Live-Tests und dem Erforschen der inneren Mechanismen des Marktes habe ich endlich einen neuen Ansatz gefunden. Keine typische Scalping-Methode - diese ist anders. Ich habe eine starke Verbindung zwischen bestimmten Marktrichtungen und bestimmten Kalenderdaten entdeckt. Diese Daten sind nicht zufällig; sie stimmen mit den Verfallszyklen von Futures-Kontrakten und deren Einfluss auf den Kassamarkt überein.

Diese auf Timing basierende Bestätigung hat das Spiel verändert - und das ist es, was DAX EA auszeichnet.

Natürlich kann ich nicht alle Details verraten (manche Dinge sind am besten als Geschäftsgeheimnis zu wahren), aber die Ergebnisse sprechen für sich selbst. DAX EA wurde aus der Notwendigkeit heraus geboren, mit Sorgfalt entwickelt und so konzipiert, dass er mit dem heutigen Indexmarkt zusammenarbeitet - und nicht gegen ihn.

Wenn Sie mit Ihren alten Bots zu kämpfen haben, ist es vielleicht an der Zeit, etwas Neues auszuprobieren.

Lassen Sie uns wieder im Einklang mit dem Markt handeln.

Warum scheitern die meisten EAs auf lange Sicht?

Ganz einfach - sie verlassen sich auf statische Parameter. Feste Stop Losses, Take Profits und veraltete Einstellungen mögen eine Zeit lang funktionieren, aber wenn sich der Wert des Index ändert, fallen diese statischen Regeln auseinander.

DAX EA ist anders.

Alle wichtigen Parameter sind dynamisch und passen sich automatisch an die Marktbedingungen und den Indexwert an. Diese eingebaute Anpassungsfähigkeit trägt dazu bei, dass der EA im Laufe der Zeit effektiv bleibt - es sind keine ständigen Aktualisierungen erforderlich.

Die wichtigsten Vorteile

  1. Kompatibel mit den meisten Brokern, keine besonderen Bedingungen erforderlich
  2. Optimierte Risiko-Ertrags-Struktur für nachhaltigen Handel
  3. Vollständig integriertes Setup, keine externen Dateien oder Anpassungen erforderlich
  4. Einfache Konfiguration, sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet
  5. Entwickelt, um die Anforderungen von Prop-Firmen und die Bedingungen von Herausforderungen zu erfüllen
  6. Vermeidet veraltete Handelskonzepte und baut auf einer fortschrittlichen Analyse des Marktverhaltens auf
  7. Enthält mehrere unabhängige Strategien, die sich auf institutionelle Bewegungen konzentrieren, nicht auf grundlegende Unterstützungs- und Widerstandszonen


Höhepunkte:

  • Einfach und leicht zu bedienen:Hängen Sie den EA mit einem beliebigen Zeitrahmen an den Symbolchart der DAX-Paare (DAX, DE30, GER30, DE40, GER40, DAX40, Germany30, Germany40, usw.)
  • Kein Grid/Kein Martingal/kein riskantes Money Management
  • Minimaler Kontostand: 50 $ ( Der EA enthält 23 separate Strategien, jede mit einem maximalen Stop-Loss von etwa 3 $ pro 0,1 Lot. Bei kleinen Einlagen empfiehlt es sich, jeweils nur eine Gruppe von Strategien laufen zu lassen - ähnlich wie ich verschiedene Live-Signale verwalte).
  • FIFO-kompatibel: Dieses äußerst zuverlässige Produkt erfüllt alle Handelsregeln und -standards und ist für Anfänger, Profis und Investoren geeignet.
  • Der EA eignet sich sowohl für persönliche Konten als auch für Konten, die von Prop-Firmen oder Fonds verwaltet werden.
    Der EA enthält 23 unabhängige Strategien, jede mit eindeutigen Kommentaren und magischen Zahlen zur einfachen Identifizierung und zum Backtesting - entweder in Gruppen oder einzeln.Standardrisiko: 0,01 Lot pro $25 (~1-1,5% Risiko pro Strategie).Um das Risiko zu begrenzen, können maximal 10 Strategien gleichzeitig ausgelöst werden (einstellbar in den Einstellungen). Für Prop-Firmen: Sie können das Risiko senken, indem Sie die Lotberechnung erhöhen (z.B. 0,01 pro $50, $75 oder $100) oder die Anzahl der aktiven Strategien reduzieren (z.B. von 10 auf 5).
  • Um die Korrelation mit anderen Nutzern bei denselben Prop-Firmen zu verringern, können Sie mit den 23 separaten Strategien Setups mischen und rotieren, wodurch Ihr Konto einzigartiger und schwerer zu verfolgen ist. Wenn Sie das Programm für persönliche Anlagekonten verwenden, spielt dies keine Rolle.


Backtesting-Highlight:

Warum scheitert der OHLC-Backtest beim DAX?

Der DAX (und die meisten Indizes) sind sehr volatil mit vielen Kurssprüngen.

OHLC verwendet nur 4 Preispunkte pro Kerze: Open, High, Low, Close.

Viele Scalping-Strategien (insbesondere mit engen SL/TP) werden verzerrt, da die Preisbewegung innerhalb der Kerze nicht präzise simuliert wird.

Der Real-Tick-Backtest spiegelt echte Preis-Ticks, Spreads und Slippage wider - er ist also zuverlässiger, aber langsam.


Über uns:

Als Bankhändler haben wir gerne Freunden und Kollegen geholfen, ihre Handelsfähigkeiten zu verbessern, aber wir konnten aufgrund von Interessenkonflikten kein offizielles automatisches System veröffentlichen! Die Dinge haben sich geändert, und wir haben es endlich geschafft!


Bewertungen 4
Nice Trader
2763
Aller Uja 2025.07.15 14:10 
 

This EA makes a very strong first impression! I’ve been using this developer’s work for quite some time and own most of his EAs — they have always been high-quality and reliable products.

What I especially appreciate is that the developer isn’t just someone producing pretty backtest charts but a genuine developer who works with real markets and shows results from live accounts.

Even with this EA, trust is boosted by the fact that he uses it himself in live signals with different strategies — this level of transparency is a huge plus and really sets him apart from many others.

Since I haven’t had a good EA for trading the DAX index in my portfolio until now, I believe this EA might secure a very strong position among my “serious EAs.” I’m now starting at least a 3-month testing period to see how the EA performs under various market conditions.

My initial impression is very promising, and my previous experience with this developer gives me solid reason to recommend this EA to others as well.

Auswahl:
Torsten
364
Torsten 2025.09.11 07:42 
 

Babak has disabled the signal after the recent series of losses. This is not what I was expecting. If an EA has a "bad period" - the signal has to stay, even if it's hurting sales. As with all EA's, this is on a demo account for the first months - but since release it mainly produced losses sadly. if this is turning around I am happy to edit the review. In General these optimized EA's where the "potential" RR is good but the trail is always resulting in tiny wins vs. larger losses which then will need a dozend of winning trades or more to recover are problematic.THis is nice in providing backtest results but forward is.....you see it in the results.

Babak Alamdar
5602
Antwort vom Entwickler Babak Alamdar 2025.09.14 17:39
Hello Torsten, thank you for taking the time to share your feedback. I’d like to clarify one important point: I did not disable the signal to hide results. As I explained before, I switched to a single default signal with Fast Closing = True to avoid confusion for new users. All of the older signals are still openly available on MyFXbook, so nothing has been hidden (this has also been mentioned in the public MQL5 chat). The recent difficult period is mainly due to the choppy conditions around all-time highs. That’s exactly why the Fast Closing option was introduced — to reduce the impact of false breakouts. This wasn’t about protecting sales; it was about providing a clearer picture of how the system adapts. On your point about RR: scalping strategies naturally produce many smaller wins versus fewer, larger losses. The idea behind trailing and Fast Closing is to minimize damage in tough conditions, often closing trades at breakeven or with small gains instead of letting them hit full SL. Recently, during the EU first hour (the main working time of the EA), the market has been in a narrow range, which is why you’ve seen many small profits. As I’ve shown in the screenshots in the comments thread and the Public Index group, once the accumulation phase ends and strong moves begin, the TP levels hit are much larger than the stop losses — even with trailing enabled. In such phases, recovery doesn’t take dozens of trades; sometimes just a few strong trades or a couple of good days are enough to offset prior drawdowns. (For reference: Comment #24
) I really appreciate that you’re open to re-evaluating your review when conditions improve. I’ll continue to provide full transparency and fast support so you can see the long-term value of the system.
EasyForexAutoTrading
89
EasyForexAutoTrading 2025.09.10 11:36 
 

Hello Babadak! The ea performs very bad first two months. If the things gone well next months, i´ll come back and update my review.

Babak Alamdar
5602
Antwort vom Entwickler Babak Alamdar 2025.09.14 17:43
Hello, thank you for your feedback. The EA has indeed gone through a tough first couple of months — mainly due to the very choppy conditions we’ve had recently. This is part of trading, and short losing periods can happen, especially at all-time highs when liquidity is thinner. The important point is that the EA is designed for long-term stability. When conditions align, it recovers quickly, and a few strong trades or good weeks are often enough to offset earlier drawdowns. That’s why I encourage patience and proper risk settings. I truly appreciate your openness to update the review if results improve, and I’ll continue providing full transparency so you can see the system’s performance over time.
Tomasz W
742
Tomasz W 2025.09.10 07:53 
 

This is scamm ea, from the first day on the market it cannot make any profits, signals are falling down as well, all loosing strategies were removed from market

Babak Alamdar
5602
Antwort vom Entwickler Babak Alamdar 2025.09.14 17:37
Let’s be clear: a temporary losing period is not the same as a scam. We’ve discussed this many times in the group — when indices are at all-time highs, liquidity becomes thinner and slippage increases. This impacts results across all strategies, not just mine. To reduce confusion, I consolidated everything into one default signal with Fast Closing = True, which I also personally switched to. This wasn’t about “removing losing strategies”; all the older signals remain transparently available on MyFXbook, exactly as before. From the very beginning, I’ve answered every question you raised, sometimes in detail within minutes. That’s why it feels unfair to drop a 1★ across every category, including Support, when you’ve had full and immediate assistance. This EA is designed for long-term stability, and short periods of drawdown are part of trading. When market conditions normalize, the strength of the strategy becomes clear again.
Nice Trader
2763
Babak Alamdar
5602
Antwort vom Entwickler Babak Alamdar 2025.07.15 14:40
Thank you so much, Aller, for the thoughtful review. I truly appreciate your continued trust in my work. It means a lot to hear such feedback from someone who has followed my EAs over time. I’ll keep doing my best to deliver transparent, high-quality products. Wishing you great results with the DAX EA!
