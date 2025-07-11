LAUNCH PROMO: (Der EA enthält 23 verschiedene Strategien, die in ein einziges leistungsstarkes System integriert sind - etwas, das die meisten Verkäufer in mehrere EAs aufteilen würden). Nur noch 3 Exemplare zum aktuellen Preis! Nächster Preis: $799 - sehr bald verfügbar!

Warum ich den DAX EA gebaut habe - eine persönliche Anmerkung an andere Index-Trader

Hallo Trader,

Nach monatelanger Forschung, Live-Tests und dem Erforschen der inneren Mechanismen des Marktes habe ich endlich einen neuen Ansatz gefunden. Keine typische Scalping-Methode - diese ist anders. Ich habe eine starke Verbindung zwischen bestimmten Marktrichtungen und bestimmten Kalenderdaten entdeckt. Diese Daten sind nicht zufällig; sie stimmen mit den Verfallszyklen von Futures-Kontrakten und deren Einfluss auf den Kassamarkt überein.

Diese auf Timing basierende Bestätigung hat das Spiel verändert - und das ist es, was DAX EA auszeichnet.

Natürlich kann ich nicht alle Details verraten (manche Dinge sind am besten als Geschäftsgeheimnis zu wahren), aber die Ergebnisse sprechen für sich selbst. DAX EA wurde aus der Notwendigkeit heraus geboren, mit Sorgfalt entwickelt und so konzipiert, dass er mit dem heutigen Indexmarkt zusammenarbeitet - und nicht gegen ihn.

Wenn Sie mit Ihren alten Bots zu kämpfen haben, ist es vielleicht an der Zeit, etwas Neues auszuprobieren.

Lassen Sie uns wieder im Einklang mit dem Markt handeln.





Warum scheitern die meisten EAs auf lange Sicht?

Ganz einfach - sie verlassen sich auf statische Parameter. Feste Stop Losses, Take Profits und veraltete Einstellungen mögen eine Zeit lang funktionieren, aber wenn sich der Wert des Index ändert, fallen diese statischen Regeln auseinander.

DAX EA ist anders.

Alle wichtigen Parameter sind dynamisch und passen sich automatisch an die Marktbedingungen und den Indexwert an. Diese eingebaute Anpassungsfähigkeit trägt dazu bei, dass der EA im Laufe der Zeit effektiv bleibt - es sind keine ständigen Aktualisierungen erforderlich.





Die wichtigsten Vorteile

Kompatibel mit den meisten Brokern, keine besonderen Bedingungen erforderlich Optimierte Risiko-Ertrags-Struktur für nachhaltigen Handel Vollständig integriertes Setup, keine externen Dateien oder Anpassungen erforderlich Einfache Konfiguration, sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet Entwickelt, um die Anforderungen von Prop-Firmen und die Bedingungen von Herausforderungen zu erfüllen Vermeidet veraltete Handelskonzepte und baut auf einer fortschrittlichen Analyse des Marktverhaltens auf Enthält mehrere unabhängige Strategien, die sich auf institutionelle Bewegungen konzentrieren, nicht auf grundlegende Unterstützungs- und Widerstandszonen





Höhepunkte:

Einfach und leicht zu bedienen: Hängen Sie den EA mit einem beliebigen Zeitrahmen an den Symbolchart der DAX-Paare (DAX, DE30, GER30, DE40, GER40, DAX40, Germany30, Germany40, usw.)

Kein Grid/Kein Martingal/kein riskantes Money Management

Minimaler Kontostand: 50 $ ( Der EA enthält 23 separate Strategien, jede mit einem maximalen Stop-Loss von etwa 3 $ pro 0,1 Lot. Bei kleinen Einlagen empfiehlt es sich, jeweils nur eine Gruppe von Strategien laufen zu lassen - ähnlich wie ich verschiedene Live-Signale verwalte).

FIFO-kompatibel: Dieses äußerst zuverlässige Produkt erfüllt alle Handelsregeln und -standards und ist für Anfänger, Profis und Investoren geeignet.

Der EA eignet sich sowohl für persönliche Konten als auch für Konten, die von Prop-Firmen oder Fonds verwaltet werden.

Der EA enthält 23 unabhängige Strategien, jede mit eindeutigen Kommentaren und magischen Zahlen zur einfachen Identifizierung und zum Backtesting - entweder in Gruppen oder einzeln.Standardrisiko: 0,01 Lot pro $25 (~1-1,5% Risiko pro Strategie).Um das Risiko zu begrenzen, können maximal 10 Strategien gleichzeitig ausgelöst werden (einstellbar in den Einstellungen). Für Prop-Firmen: Sie können das Risiko senken, indem Sie die Lotberechnung erhöhen (z.B. 0,01 pro $50, $75 oder $100) oder die Anzahl der aktiven Strategien reduzieren (z.B. von 10 auf 5).

Um die Korrelation mit anderen Nutzern bei denselben Prop-Firmen zu verringern, können Sie mit den 23 separaten Strategien Setups mischen und rotieren, wodurch Ihr Konto einzigartiger und schwerer zu verfolgen ist. Wenn Sie das Programm für persönliche Anlagekonten verwenden, spielt dies keine Rolle.



Backtesting-Highlight: Warum scheitert der OHLC-Backtest beim DAX? Der DAX (und die meisten Indizes) sind sehr volatil mit vielen Kurssprüngen. OHLC verwendet nur 4 Preispunkte pro Kerze: Open, High, Low, Close. Viele Scalping-Strategien (insbesondere mit engen SL/TP) werden verzerrt, da die Preisbewegung innerhalb der Kerze nicht präzise simuliert wird. Der Real-Tick-Backtest spiegelt echte Preis-Ticks, Spreads und Slippage wider - er ist also zuverlässiger, aber langsam.





Über uns: Als Bankhändler haben wir gerne Freunden und Kollegen geholfen, ihre Handelsfähigkeiten zu verbessern, aber wir konnten aufgrund von Interessenkonflikten kein offizielles automatisches System veröffentlichen! Die Dinge haben sich geändert, und wir haben es endlich geschafft!




