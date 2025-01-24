Tom Scalper MT5

5

Tom Scalper - Der Trendline Breakout Expert Advisor

Überblick:
Tom ist ein Expert Advisor, der für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er verwendet eine einzelne Trendlinie, um den Trend zu bestimmen, und nutzt die Mustererkennung, um Ausbruchsbedingungen zu erkennen. Tom wurde für Händler entwickelt, die einen strukturierten Ansatz suchen, und folgt vordefinierten Kriterien, um Trades auf der Grundlage von Marktbewegungen auszuführen.

Treten Sie meinem MQL5-Kanal für die neuesten Updates bei!

Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2335544

Pricing

  • Launch Price: $199
  • Incremental Price Increase: The price will increase by $100 after every 10 purchases.
  • Final Price: $999

Kern-Strategie

  • Einzelne Trendlinien-Analyse: Tom verwendet eine einzelne Trendlinie, um die Marktrichtung zu beurteilen.
  • Erkennung von Mustern: Identifiziert Ausbruchs-Setups durch die Analyse spezifischer Marktmuster.
  • Ausführung von Ausbrüchen: Trades werden nur nach bestätigten Ausbrüchen ausgelöst, wobei vordefinierte Bedingungen eingehalten werden, um falsche Signale herauszufiltern.

Warum Tom wählen?

  • Keine riskanten Strategien:

    • Verwendet KEINE Grid-, Martingale- oder andere hochriskante Methoden.
    • Jeder Handel beinhaltet einen Stop-Loss für das Risikomanagement.

  • Transparent und ehrlich:

    • Kein Auslesen der Historie, keine Filterung schlechter Trades oder unrealistische Backtest-Optimierungen.
    • Die Leistung basiert auf der vordefinierten Strategie, nicht auf künstlichen Ergebnissen.

  • Einfach und wirkungsvoll:

    • Konzentriert sich auf Trendlinienausbrüche, die auf vordefinierten Bedingungen für strukturierten Handel basieren.

Hauptmerkmale

  • Goldspezifisch: Speziell für den Handel mit XAUUSD entwickelt.
  • Zeitrahmen: Entwickelt für den M15-Zeitrahmen.
  • Benutzerfreundlich: Einfach einzurichten mit Standardeinstellungen für die meisten Broker.
  • Flexible Kompatibilität: Funktioniert mit jedem Broker und Kontotyp.

Empfehlungen

  • Währungspaar: XAUUSD (Gold).
  • Mindesteinlage: $500 (empfohlen: $650 für optimale Ergebnisse).
  • Hebelwirkung: Jede von Ihrem Broker unterstützte Hebelwirkung.
  • VPS: Empfohlen für 24/7 ununterbrochenen Handel.

    Risiko-Warnung

    Der Handel birgt inhärente Risiken. Wenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement an und handeln Sie nur mit Mitteln, die Sie sich leisten können, zu verlieren. Es wird dringend empfohlen, sowohl die Backtest- als auch die Live-Performance zu bewerten, bevor Sie Entscheidungen treffen.


    Bewertungen 3
    Chris G
    176
    Chris G 2025.02.18 14:12 
     

    First of all, I must praise the creator. He took a lot of time to answer my questions and explain the functionalities to me. Tom Scalper is a really cool expert. The strategy is very sophisticated and very risk-minimised. I am very happy to have this tool and can highly recommend it

    Wilatikto
    151
    Wilatikto 2025.02.09 02:46 
     

    I recently purchased this EA, and I must say it delivers exactly as promised. The backtest results are realistic, and the live signal performance aligns perfectly with my own experience. Additionally, the support from the seller is outstanding—definitely a 10/10. They are responsive, professional, and genuinely helpful. Overall, this EA is a reliable and transparent tool that I highly recommend.

