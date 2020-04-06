Ichimoku Multi Currency EA MT4

Ichimoku Multi-Currency EA MT4는 여러 통화쌍과 시간 프레임에 걸쳐 광범위하게 백테스트된 견고한 이치모쿠 전략을 구현합니다. 이 전문가 조언자(EA)는 그리드 복구, 헤징 옵션, 마틴게일 전략(모두 사용자가 설정 가능하며 기본값으로는 비활성화됨) 등 포괄적인 거래 기능을 제공합니다. 돌파, 반전, 추세 추종 등 정밀한 진입 방식과 함께, 지표 기반, 시간 기반, 수익 기반 등의 유연한 청산 규칙을 제공하며, 손실 제한 기능, 스프레드/슬리피지 필터, 시스템 리소스를 적게 사용하면서도 지연 없는 거래 실행이 가능한 고성능 인디케이터도 포함됩니다.

이 시스템은 거래 시간 제어를 위한 요일/시간 필터를 제공하며, 백테스트를 통해 성능을 검증할 수 있습니다. 실시간 대시보드를 통해 현재 포지션, 계좌 자산, 시스템 지표를 확인할 수 있으며, 직관적인 입력 메뉴를 통해 손쉽게 설정할 수 있습니다. 모든 설정 항목에 대한 상세 설명서가 제공됩니다.

자세한 설명서: 일반 설정 | 지표 설정 | 백테스트 및 설정 파일

여기에서 MT5 버전을 다운로드할 수 있습니다

주요 기능

  • 완전히 사용자 지정 가능한 주기를 가진 이치모쿠 지표 전략 거래 시스템

  • 모든 주요 통화쌍에 대한 멀티 통화 거래

  • 손절매, 이익 실현, 추적 손절 등의 다양한 리스크 관리 옵션

  • 고급 포지션 크기 조정 및 손실 제한 보호 기능

  • 요일 및 시간 필터를 통한 거래 세션 제어

  • 실시간 모니터링 대시보드

  • 팝업, 이메일 및 푸시 알림 기능

  • 24시간 운영을 위한 MQL5 VPS 호환

※ 모든 위험 전략(마틴게일/그리드)은 선택 사항이며 기본적으로 비활성화되어 있습니다.

중요한 조언

이 EA는 전문적인 거래 도구이며, 수익을 보장하는 시스템이 아닙니다. 일반적인 시장 변동은 항상 발생할 수 있습니다:

  1. 먼저 데모 계정에서 충분히 테스트하세요

  2. 거래당 0.5~1%의 낮은 리스크부터 시작하세요

  3. 감당할 수 있는 자금만 사용하세요

최적화된 설정 파일 및 정기 업데이트는 분기별로 제공됩니다. 최신 권장 사항은 위 문서 섹션에 있는 MQL5 블로그를 참조하세요.

모든 제품 보기:
https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

지원이 필요하신 경우 다음 링크를 통해 문의해 주세요:
https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7일간 무료 체험 버전을 원하시면, 프로필 섹션을 통해 편하게 연락주세요.



