Mikhail Sergeev

GoldBaron EA MT5 High risk

Mikhail Sergeev
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 426%
RoboForex-Pro
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
32
Transacciones Rentables:
21 (65.62%)
Transacciones Irrentables:
11 (34.38%)
Mejor transacción:
125.01 USD
Peor transacción:
-65.96 USD
Beneficio Bruto:
649.56 USD (65 392 pips)
Pérdidas Brutas:
-240.88 USD (24 085 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (257.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
257.13 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.48
Actividad comercial:
20.42%
Carga máxima del depósito:
35.48%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
4.81
Transacciones Largas:
21 (65.63%)
Transacciones Cortas:
11 (34.38%)
Factor de Beneficio:
2.70
Beneficio Esperado:
12.77 USD
Beneficio medio:
30.93 USD
Pérdidas medias:
-21.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-70.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-70.70 USD (2)
Crecimiento al mes:
50.23%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
84.93 USD (14.40%)
Reducción relativa:
De balance:
22.82% (39.97 USD)
De fondos:
79.92% (90.76 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 409
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 41K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +125.01 USD
Peor transacción: -66 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +257.13 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -70.70 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
otros 28...
Aceleración extrema del depósito por un experto: GoldBaron EA 

Una gran retirada en el primer mes es una inevitabilidad para un inicio espectacular. ¡Hay una aceleración del depósito!!! Estamos invirtiendo en otros lugares.

Empezar con $100 es un riesgo grande. Se requiere un mínimo de $300 para un trabajo cómodo.


  • Fecha de inicio: 2025.10.20
  • Depósito inicial: 95$
  • Objetivo: 1000% para marzo de 2026

El Experto genera sus señales basadas en el indicador "AceTrend": https://www.mql5.com/en/market/product/139259

¡El secreto está en el indicador! Se ha realizado un avance tecnológico que nos permite mostrar tales excelentes resultados.


2025.12.31 14:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.31 14:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.23 15:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 05:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 01:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.10 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 04:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 00:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 13:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.24 10:07
Share of trading days is too low
2025.10.24 09:07
Share of trading days is too low
2025.10.22 12:53
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 14.29% of days out of the 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 12:53
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.22 12:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GoldBaron EA MT5 High risk
155 USD al mes
426%
0
0
USD
505
USD
11
100%
32
65%
20%
2.69
12.77
USD
80%
1:500
