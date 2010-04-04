Trade Copier Pro for MT5
- Utilidades
- Kuldeep Krishnat Konde
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
🚀 Copiador de operaciones MT5 - Solución ultrarrápida y fácil de usar
El copiador de operaciones MT5 es una herramienta potente y fiable diseñada para copiar operaciones sin problemas de MT5 a MT5 con una latencia mínima y la máxima precisión.
Construido para la velocidad, flexibilidad y facilidad de uso, este copiador funciona sin problemas a través de diferentes corredores, incluso cuando los símbolos utilizan diferentes prefijos o sufijos.
Si usted es un trader profesional, proveedor de señales, o administrador de dinero, este EA ofrece todo lo que necesita en una solución simple, todo en uno.
🔑 Características principales
✅ MT5 → MT5 Trade Copying
Copia instantáneamente operaciones entre cuentas MetaTrader 5 en cuestión de segundos.
✅ Un solo EA para Maestro y Esclavo
No hay necesidad de múltiples EAs. Simplemente seleccione el modo Maestro o Esclavo desde las entradas.
✅ Ejecución Ultra-rápida
Optimizado para un lag mínimo, asegurando que las operaciones se copien casi instantáneamente.
✅ Broker Independent
Totalmente compatible con diferentes brokers, incluso si los nombres de los símbolos contienen prefijos o sufijos (por ejemplo, EURUSDm , EURUSD.pro , etc.).
✅ O pciones flexibles de tamaño de lote
-
Lote automático (basado en el saldo o en la equidad)
-
Tamaño de lote fijo
-
Multiplicador de lote personalizado
El usuario puede elegir el método que se adapte a su estilo de negociación.
✅ Interfaz fácil de usar
Entradas y configuración fáciles de entender - no se requieren conocimientos técnicos avanzados.
✅ Replicación precisa de operaciones
Copias:
-
Órdenes de mercado
-
Stop Loss y Take Profit
-
Modificaciones de órdenes
-
Cierre de operaciones
✅ Rendimiento Estable y Fiable
Diseñado para operar 24/7 con fuerte estabilidad en VPS y sistemas locales.
Ideal para
✔ Proveedores de señales
✔ Gestores de fondos
✔ Servicios de copy trading
✔ Traders que gestionan múltiples cuentas
✔ Cualquiera que busque un copiador de operaciones MT5 rápido y fiable.
📌 ¿Por qué elegir este copiador?
-
Un EA, múltiples usos
-
Velocidad de nivel profesional
-
Funciona a través de corredores
-
Configuración simple, rendimiento de gran alcance
-
Construido para entornos de trading reales