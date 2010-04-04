Trade Copier Pro for MT5

🚀 Copiador de operaciones MT5 - Solución ultrarrápida y fácil de usar

El copiador de operaciones MT5 es una herramienta potente y fiable diseñada para copiar operaciones sin problemas de MT5 a MT5 con una latencia mínima y la máxima precisión.

Construido para la velocidad, flexibilidad y facilidad de uso, este copiador funciona sin problemas a través de diferentes corredores, incluso cuando los símbolos utilizan diferentes prefijos o sufijos.

Si usted es un trader profesional, proveedor de señales, o administrador de dinero, este EA ofrece todo lo que necesita en una solución simple, todo en uno.

🔑 Características principales

MT5 → MT5 Trade Copying
Copia instantáneamente operaciones entre cuentas MetaTrader 5 en cuestión de segundos.

✅ Un solo EA para Maestro y Esclavo
No hay necesidad de múltiples EAs. Simplemente seleccione el modo Maestro o Esclavo desde las entradas.

Ejecución Ultra-rápida
Optimizado para un lag mínimo, asegurando que las operaciones se copien casi instantáneamente.

Broker Independent
Totalmente compatible con diferentes brokers, incluso si los nombres de los símbolos contienen prefijos o sufijos (por ejemplo, EURUSDm , EURUSD.pro , etc.).

✅ O pciones flexibles de tamaño de lote

  • Lote automático (basado en el saldo o en la equidad)

  • Tamaño de lote fijo

  • Multiplicador de lote personalizado
    El usuario puede elegir el método que se adapte a su estilo de negociación.

Interfaz fácil de usar
Entradas y configuración fáciles de entender - no se requieren conocimientos técnicos avanzados.

Replicación precisa de operaciones
Copias:

  • Órdenes de mercado

  • Stop Loss y Take Profit

  • Modificaciones de órdenes

  • Cierre de operaciones

✅ Rendimiento Estable y Fiable
Diseñado para operar 24/7 con fuerte estabilidad en VPS y sistemas locales.

Ideal para

✔ Proveedores de señales
✔ Gestores de fondos
✔ Servicios de copy trading
✔ Traders que gestionan múltiples cuentas
✔ Cualquiera que busque un copiador de operaciones MT5 rápido y fiable.

📌 ¿Por qué elegir este copiador?

  • Un EA, múltiples usos

  • Velocidad de nivel profesional

  • Funciona a través de corredores

  • Configuración simple, rendimiento de gran alcance

  • Construido para entornos de trading reales


