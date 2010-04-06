Sentinel Arrow





Características principales:





⊗ Algoritmo exclusivo para identificar tendencias, reversiones y cambios de impulso de forma rápida y precisa.





⊗ Diseñado para uso profesional, cuenta con una lógica de señales robusta que elimina retrasos y actualizaciones falsas.





⊗ Adecuado para diversos marcos temporales.





⊗ No redibuja, elimina ni modifica señales pasadas.





⊗ Todas las señales de COMPRA y VENTA se generan directamente en la vela y permanecen fijas.





⊗ En operaciones reales, no hay redibujado: las señales aparecen instantáneamente en la vela.





⊗ Garantiza estabilidad, precisión y flexibilidad.





⊗ Proporciona señales con un alto porcentaje de operaciones ganadoras.





⊗ Cada señal se activa una sola vez, sin repeticiones.





⊗ Adecuado para todos los pares de divisas, índices, acciones, forex, metales y criptomonedas. ⊗Trading de tendencias, swing trading, confirmación de reversiones.





⊗Para traders que buscan señales profesionales, claras y fiables.



