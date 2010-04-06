Sentinel Arrow
- Indicadores
- Dmytro Kasianov
- Versión: 1.0
Sentinel Arrow
Características principales:
⊗ Algoritmo exclusivo para identificar tendencias, reversiones y cambios de impulso de forma rápida y precisa.
⊗ Diseñado para uso profesional, cuenta con una lógica de señales robusta que elimina retrasos y actualizaciones falsas.
⊗ Adecuado para diversos marcos temporales.
⊗ No redibuja, elimina ni modifica señales pasadas.
⊗ Todas las señales de COMPRA y VENTA se generan directamente en la vela y permanecen fijas.
⊗ En operaciones reales, no hay redibujado: las señales aparecen instantáneamente en la vela.
⊗ Garantiza estabilidad, precisión y flexibilidad.
⊗ Proporciona señales con un alto porcentaje de operaciones ganadoras.
⊗ Cada señal se activa una sola vez, sin repeticiones.
⊗ Adecuado para todos los pares de divisas, índices, acciones, forex, metales y criptomonedas. ⊗Trading de tendencias, swing trading, confirmación de reversiones.
⊗Para traders que buscan señales profesionales, claras y fiables.
⊗Totalmente personalizable.