Quantum Momentum Guard
- Indicadores
- Ashraful Alam
- Versión: 2.0
- Activaciones: 10
Indicador avanzado de ruptura y momento para MetaTrader 5
Quantum Momentum Guard (QMG) es un indicador de trading de última generación para MetaTrader 5 diseñado para identificar oportunidades de ruptura de alta probabilidad utilizando una potente combinación de análisis de momentum avanzado y cálculos matemáticos de alto nivel.
A diferencia de los indicadores ordinarios que generan señales basadas en una única condición, QMG confirma cada ruptura con la fuerza del impulso y la validación matemática, garantizando señales de trading más seguras, limpias y fiables.
Este indicador está especialmente optimizado para operar con XAUUSD (ORO), aunque también ofrece un excelente rendimiento en pares de divisas, índices, criptomonedas y otros instrumentos.
¿Por qué elegir Quantum Momentum Guard (QMG)?
En los mercados de rápido movimiento, las falsas rupturas pueden ser costosas.
QMG está construido para proteger a los operadores de las señales de baja calidad mediante la generación de entradas sólo cuando todas las condiciones críticas se alinean:
✔ Breakout Confirmado
✔ Fuerte Momentum
✔ Validación Matemática Avanzada
El resultado es un sistema de señales de alta confianza y consciente del riesgo, adecuado tanto para principiantes como para operadores profesionales.
El mejor rendimiento del mercado
✅ XAUUSD / GOLD (Altamente Recomendado)
✅ Forex (Pares Mayores, Menores y Cruzados)
✅ Índices
✅ Criptodivisas
✅ Otros Instrumentos de Negociación
QMG se desempeña excepcionalmente bien en el comercio de oro, por lo que es una opción ideal para los comerciantes XAUUSD.
⏱️ Plazos soportados
Quantum Momentum Guard funciona a la perfección en los principales marcos temporales:
-
M1 (1 minuto)
-
M5
-
M15
-
M30
-
H1
-
H4
-
D1 (Diario)
👉 Perfecto para Scalping, Intraday Trading, y Swing Trading.
📊 Sistema de Señal Inteligente
🔹 Señales de Entrada
-
Señales de flecha clara en el gráfico
-
⬆ Flecha de Compra = Entrada de Compra
-
⬇ Flecha de venta = Entrada de venta
-
-
Las señales aparecen sólo después de la confirmación completa, lo que reduce las entradas falsas
🔹 Stop Loss (SL)
-
Marcador de puntos que se muestra directamente en el gráfico
-
Nivel lógico de Stop Loss calculado automáticamente
-
Ayuda a mantener una gestión disciplinada del riesgo
Niveles de Take Profit (TP-1 a TP-5)
-
Cinco objetivos predefinidos de Take Profit:
TP-1 | TP-2 | TP-3 | TP-4 | TP-5
-
Todos los niveles TP se dibujan automáticamente en el gráfico principal
-
Ideal para la reserva parcial de beneficios y la gestión avanzada de operaciones
Tecnología avanzada detrás de QMG
✔ Algoritmo de Momento Avanzado
✔ Cálculos Matemáticos de Alta Precisión
✔ Motor de Validación de Breakout
✔ Sistema de Filtrado de Ruido de Mercado
✔ Lógica Inteligente Consciente del Riesgo
Juntos, estos componentes crean un indicador de negociación de nivel institucional centrado en la precisión, la estabilidad y el rendimiento.
Características principales
✔ Indicador sin repintado
✔ Señales de ruptura de alta precisión
✔ Sistema de entrada basado en flechas
✔ Punto de Stop Loss automático
✔ TP-1 a TP-5 mostrados en el gráfico
✔ Funciona en todos los mercados &
✔ Optimizado para el Oro (XAUUSD)
✔ Fácil de usar para principiantes y de nivel profesional
✔ Gráfico limpio y rendimiento ligero
✔ Totalmente optimizado para MetaTrader 5
🎯 ¿Para quién es este indicador?
✔ Gold (XAUUSD) Traders
✔ Forex Traders
✔ Scalpers
✔ Day Traders
✔ Swing Traders
✔ Principiantes en busca de señales más seguras
✔ Profesionales en busca de precisión
⚠️ Descargo de responsabilidad
Operar implica riesgos. Para obtener los mejores resultados:
-
Utilice una gestión adecuada del riesgo
-
Evite un apalancamiento excesivo
-
Sea prudente cuando se produzcan noticias de gran repercusión
Este indicador es una herramienta de ayuda a la toma de decisiones, no una garantía de beneficios.
🔐 Declaración final
Quantum Momentum Guard (QMG) no es sólo un indicador -
es un sistema de protección de mercado diseñado para:
✔ Filtrar falsas rupturas
✔ Confirmar el verdadero momentum
✔ Mejorar la precisión de las operaciones
✔ Apoyar la gestión estructurada del riesgo.
Si está buscando un indicador MT5 potente, preciso y fiable, especialmente para operar con Oro,
Quantum Momentum Guard (QMG) es la elección perfecta.