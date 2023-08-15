Presentamos Algo Gold EA, un asesor experto sofisticado y de bajo riesgo meticulosamente diseñado para operadores que buscan una poderosa estrategia de especulación.





Con un enfoque en minimizar la reducción e implementar una sólida gestión de riesgos, este sistema de comercio automatizado está diseñado para ofrecer resultados consistentes tanto en cuentas reales como de demostración.













Una de las características destacadas de Algo Gold EA es su capacidad para detener la actividad comercial al alcanzar objetivos de ganancias.





Esto garantiza que las ganancias se puedan retirar de las cuentas reales o que se puedan realizar ajustes en los archivos de configuración de las cuentas de demostración.





Una vez que se completan estas acciones, el EA reanuda las operaciones desde su etapa inicial, lo que permite a los operadores mantener el control sobre su inversión.













Ya sea que sea un operador profesional o un operador nuevo, Algo Gold EA ofrece una solución confiable y eficiente para maximizar la rentabilidad y al mismo tiempo mitigar el riesgo.





Lleve sus operaciones al siguiente nivel con este innovador asesor experto.









































Para los operadores con saldos de cuenta que oscilan entre 1000 y 9000, optimizar la configuración de los parámetros en Algo Gold EA es esencial para maximizar el rendimiento. Ajustar esta configuración garantiza que el EA funcione de manera efectiva dentro del tamaño de cuenta especificado. Aquí hay una guía sobre cómo ajustar la configuración de sus parámetros para que coincida con el archivo de configuración apropiado:













Deje de operar con este valor y cierre las operaciones con este beneficio de ciclo:

En la configuración de parámetros de su archivo de configuración, ubique "Dejar de operar con este valor" y "Cerrar operaciones con este ciclo de ganancias".

Por cada aumento de 1000 en el saldo de su cuenta, agregue las siguientes cantidades a estos campos: 1100, 2200, 3300, 4400, 5500, 6600, 7700, 8800, 9900

Este ajuste garantiza que el EA detenga las operaciones y las cierre una vez que el beneficio del capital o del ciclo alcance los niveles especificados, lo que ayuda a salvaguardar los beneficios y gestionar el riesgo de forma eficaz.





Valor del lote inicial:





ajuste el valor del lote inicial según el saldo de su cuenta. Por cada aumento de 1000 en el saldo de su cuenta, agregue un tamaño de lote apropiado al valor del lote inicial.

Saldo 1000: Valor del lote inicial = 0.01

Saldo 2000: Valor del lote inicial = 0.02

Saldo 3000: Valor del lote inicial = 0.03

Saldo 4000: Valor del lote inicial = 0.04

Saldo 5000: Valor del lote inicial = 0.05

Siguiendo estos ajustes, los operadores pueden adaptar Algo Gold EA a sus tamaños de cuenta específicos, optimizando el rendimiento y minimizando el riesgo. Si el saldo de su cuenta se encuentra dentro del rango de 1000 - 9000, puede descargar el archivo de configuración apropiado a través del siguiente enlace: 1000.set





Aproveche estos ajustes de configuración de parámetros para desbloquear todo el potencial de Algo Gold EA y mejorar su experiencia comercial.

Para configurar su entorno comercial para un rendimiento óptimo con Algo Gold EA, siga estos pasos:













1. **Instrumento comercial:**





- Opere con XAUUSD (oro) para aprovechar eficazmente la estrategia de especulación del EA Algo Gold.













2. **VPS (Servidor Privado Virtual):**





- Utilice un VPS para el comercio automatizado para garantizar un funcionamiento continuo sin interrupciones debido a problemas de conectividad a Internet o cortes de energía. Esto garantiza que el EA pueda ejecutar operaciones de forma consistente y sin demora.













3. **Plazo:**





- Recomiendo utilizar el marco de tiempo H4 (4 horas) para operar con Algo Gold EA. Este marco de tiempo proporciona un equilibrio entre capturar movimientos significativos del mercado y reducir el ruido, lo que permite al EA tomar decisiones comerciales informadas.













4. **Habilitar operaciones en vivo:**





- En el archivo de configuración proporcionado, haga clic en "Habilitar operaciones en vivo" para activar el EA para operaciones en vivo. Esto permite al EA ejecutar operaciones en tiempo real en función de los parámetros y la estrategia predefinidos.













5. **Negociación automática en MT4:**





- Dentro de su plataforma MetaTrader 4 (MT4), asegúrese de que el comercio automático esté habilitado. Esta configuración permite al EA ejecutar operaciones automáticamente de acuerdo con su estrategia programada sin intervención manual.













Si sigue estas instrucciones de configuración, puede configurar eficazmente su entorno comercial para optimizar el rendimiento con Algo Gold EA. Con el instrumento, el plazo y la configuración adecuados, puede maximizar el potencial de éxito en sus esfuerzos comerciales automatizados.

























**Descargo de responsabilidad:**













Operar en los mercados financieros conlleva riesgos inherentes y es esencial abordar el comercio con precaución y con una comprensión profunda de estos riesgos. Es importante reconocer que el comercio implica la posibilidad de pérdidas financieras, y sólo debe invertir fondos que pueda permitirse perder.













Si bien Algo Gold EA está diseñado para implementar una estrategia de especulación cuidadosamente diseñada con el objetivo de minimizar el riesgo, no garantiza ganancias ni protección contra pérdidas. Las condiciones del mercado pueden ser impredecibles y el desempeño pasado no es indicativo de resultados futuros.













Antes de emprender cualquier actividad comercial, es fundamental realizar una investigación exhaustiva, buscar asesoramiento de profesionales financieros y considerar cuidadosamente su tolerancia al riesgo y sus objetivos de inversión. Además, se recomienda practicar técnicas responsables de gestión de riesgos, como establecer órdenes de limitación de pérdidas y diversificar su cartera de inversiones.













Al utilizar Algo Gold EA o cualquier otra herramienta comercial, usted reconoce y acepta los riesgos asociados con el comercio y acepta eximir de responsabilidad a los desarrolladores, proveedores o afiliados del software por cualquier pérdida incurrida.













Recuerde, invierta sólo lo que pueda permitirse perder y opere de manera responsable.