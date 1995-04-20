Accurate Gold
- Indicadores
- Willie Lim
- Versión: 3.6
- Actualizado: 3 mayo 2025
- Activaciones: 5
El indicador Accurate Gold es una herramienta fácil de usar e intuitiva , independientemente del nivel de experiencia del operador. Está diseñado para operadores que buscan señales precisas en el marco temporal M5 del mercado del oro. Este indicador emplea algoritmos matemáticos avanzados para analizar los movimientos de los precios y la dinámica del volumen, generando señales precisas de compra y venta. Las características distintivas de este indicador, incluida su naturaleza no repintada, proporcionan a los operadores una valiosa perspectiva de los posibles retrocesos del mercado, lo que permite tomar decisiones con conocimiento de causa. Su representación visual en el gráfico, junto con las alertas sonoras y las notificaciones push, mejoran la experiencia del usuario, convirtiéndolo en una valiosa adición al conjunto de herramientas de los operadores de oro que buscan precisión y fiabilidad en sus estrategias de negociación.
✅ $88 - A partir de entonces, se reanudará al precio de venta de $88 y se limitará sólo al símbolo de oro.
Ver señal MT4 aquí y foro de discusión aquí.
Recommendations:
- Marco de tiempo: M5
- Par de divisas: XAUUSD / BTCUSD
- Tipo de cuenta: ECN, Raw o Razor con spreads muy bajos
- Horario del broker: Cualquier
- Brokers: IC Markets, Pepperstone con cuentas Raw y Razor para spreads más bajos
- Nivel de Take Profit: Parciales con 10 pips o más (sujeto a la experiencia y apetito de riesgo de los operadores)
- Establezca el punto de equilibrio: Después de los primeros parciales tomados (al menos 10 pips o más)
- Fijar nivel de stoploss: Por debajo del mínimo más bajo reciente (para compras) / por encima del máximo más bajo reciente (ventas)
- En no persiga una señal perdida
For brave souls who wants to experiment and get more out of Accurate Gold, try:
- EURUSD (TP: 50 - 100; Recommended SL: Slightly below previous Lower Low or Lower High; Signal frequency is very high, do NOT chase missed signals.)
- NAS100/ NDX100/ TECH100
- USDCHF
- El indicador no se vuelve a pintar
- Identifica señales de compra y venta con gran precisión
- Identifica los niveles de entrada, toma de beneficios y stoploss
- Alertas visuales y sonoras disponibles (personalizables)
- No requiere archivos de configuración
- Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros
Le deseo una buena experiencia comercial. Sus comentarios significarían mucho para mí. Por favor, comparta conmigo sus pensamientos a través de mensaje directo o dejar un comentario.