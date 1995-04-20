Accurate Gold

El indicador Accurate Gold es una herramienta fácil de usar e intuitiva , independientemente del nivel de experiencia del operador. Está diseñado para operadores que buscan señales precisas en el marco temporal M5 del mercado del oro. Este indicador emplea algoritmos matemáticos avanzados para analizar los movimientos de los precios y la dinámica del volumen, generando señales precisas de compra y venta. Las características distintivas de este indicador, incluida su naturaleza no repintada, proporcionan a los operadores una valiosa perspectiva de los posibles retrocesos del mercado, lo que permite tomar decisiones con conocimiento de causa. Su representación visual en el gráfico, junto con las alertas sonoras y las notificaciones push, mejoran la experiencia del usuario, convirtiéndolo en una valiosa adición al conjunto de herramientas de los operadores de oro que buscan precisión y fiabilidad en sus estrategias de negociación.

$XX - Por tiempo limitado, el precio de lanzamiento es de $XX para los 5 primeros seguidores. (💯% AGOTADO)
$88 - A partir de entonces, se reanudará al precio de venta de $88 y se limitará sólo al símbolo de oro.
⛔ $88 + X ($100) - El precio aumentará en $100 después de cada 3 compras.

Recommendations:

  • Marco de tiempo: M5
  • Par de divisas: XAUUSD / BTCUSD
  • Tipo de cuenta: ECN, Raw o Razor con spreads muy bajos
  • Horario del broker: Cualquier
  • Brokers: IC Markets, Pepperstone con cuentas Raw y Razor para spreads más bajos
  • Nivel de Take Profit: Parciales con 10 pips o más (sujeto a la experiencia y apetito de riesgo de los operadores)
  • Establezca el punto de equilibrio: Después de los primeros parciales tomados (al menos 10 pips o más)
  • Fijar nivel de stoploss: Por debajo del mínimo más bajo reciente (para compras) / por encima del máximo más bajo reciente (ventas)
Precaución:
  • En no persiga una señal perdida

For brave souls who wants to experiment and get more out of Accurate Gold, try:

  • EURUSD (TP: 50 - 100; Recommended SL: Slightly below previous Lower Low or Lower High; Signal frequency is very high, do NOT chase missed signals.) 
  • NAS100/ NDX100/ TECH100 
  • USDCHF
Especificaciones:
  • El indicador no se vuelve a pintar
  • Identifica señales de compra y venta con gran precisión
  • Identifica los niveles de entrada, toma de beneficios y stoploss
  • Alertas visuales y sonoras disponibles (personalizables)
  • No requiere archivos de configuración
Descargo de responsabilidad:
  • Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros
  • Mis productos sólo están disponibles en mql5.com
  • No me pondré en contacto con usted ni le venderé productos de forma privada

    Ayúdame a mejorar:

    Le deseo una buena experiencia comercial. Sus comentarios significarían mucho para mí. Por favor, comparta conmigo sus pensamientos a través de mensaje directo o dejar un comentario.

    FREE
    Quantum Signum
    Maryna Shulzhenko
    Asesores Expertos
    **Quantum Signal** es un Asesor Experto profesional diseñado para operar de forma totalmente automatizada en los mercados de divisas y criptomonedas. Diseñado para cumplir con los estándares del mercado MQL5, combina algoritmos de vanguardia, controles de riesgo flexibles y una interfaz de configuración intuitiva para ofrecer ganancias consistentes y una reducción mínima. Un depósito mínimo de **10 000 USD** permite operar en la mayoría de los pares de divisas principales y secundarios, así com
    WBP Chart Signals
    Vincent Jose Proenca
    Indicadores
    WBP Chart Signals – Indicador de presión de compra/venta multi-marco temporal Descripción: WBP Chart Signals es un indicador avanzado que mide la presión del mercado mediante el análisis del volumen, el spread y la acción del precio. Ideal para traders que buscan señales precisas con confirmación multi-marco y un enfoque institucional. Características principales: Weighted Buy Pressure (WBP): Algoritmo propietario que combina VWAP, MA200, fuerza del volumen, liquidez y momentum Análisis multi-
    Banking levels
    Sergey Demin
    Indicadores
    Indicador (incluye Perfil de Volumen + Bloques de Órdenes ) - un indicador revolucionario que combina dos de los conceptos más potentes del análisis técnico moderno: los perfiles de volumen y los bloques de órdenes de los operadores institucionales. Esta herramienta le permite ver lo que está oculto para la mayoría de los operadores y le proporciona una ventaja significativa en el mercado. Principales ventajas del indicador: Visualización del "dinero inteligente": Muestra claramente las áreas d
    Ambitious Donchian
    Abdulkarim Karazon
    Indicadores
    Ambicioso Donchian EA se puede descargar desde la sección de comentarios, pero necesita el indicador ambicioso donchian para trabajar. Ambicioso Donchian es un canal de Donchian y XO histograma basado en el indicador que da señales de compra y venta en forma de flechas hacia arriba y hacia abajo con tp y sl como objetos en el gráfico. características : 1. Tp y Sl para cada señal, el tp y sl se puede seleccionar como basado en puntos o valor ATR de la configuración del indicador. 2.backtesting d
    Supply and Demand with Swap zones indicator
    Roman Zhitnik
    5 (2)
    Indicadores
    El indicador Oferta y Demanda con zonas de intercambio MTF es una potente herramienta de análisis técnico que ha sido modificada y mejorada para proporcionar a los operadores una información aún más valiosa. Esta herramienta se basa en la regla de la oferta y la demanda y permite a los operadores analizar un gráfico en tres plazos diferentes a la vez, lo que proporciona una visión más completa del mercado. Una de las características clave de este indicador son las denominadas zonas de intercamb
    Mongol Indicator2
    Sumiyabazar Buyanjargal
    Indicadores
    Es una variación de la media de HH y LL, ya que compara el más alto de HH o LL contra un período y dos veces el número de barras hacia atrás para evitar whipsaws . Yo solía mostrar esto en contra de las líneas en un gráfico, pero hizo un histograma fuera de él y se ve interesante. Se ve bien para medir la fuerza de la tendencia y los giros generales (ver imagen abajo). El nombre del indicador es BAM, que es un acrónimo de "Below and Above Mid". Formas de usarlo: 1. Para ver la tendencia
    Broom Mt4
    Marta Gonzalez
    Asesores Expertos
    Cuando el mercado rompe el techo de cristal, alguien tiene que utilizar la escoba y recoger los cristales del suelo. Broom es el sistema que detecta esta ruptura y recoge los cristales. Al ser un sistema de scalping muy agresivo, sólo debe utilizarse en pares con un spread bajo y comisiones bajas. Este sistema es adecuado para cuentas pequeñas y se puede utilizar con sólo 100 $ . Puede descargar la demo y probarlo usted mismo . Curva de crecimiento muy estable como resultado de técnicas i
    FX Power MT4 NG
    Daniel Stein
    4.95 (20)
    Indicadores
    FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
    Meta Trader AI Bot
    Gedara Prasad Chathuranga Deniye
    Asesores Expertos
    SwiftTradeAiBot_V01-1 - Potente y Eficaz Solución para Operar en Forex SwiftTradeAiBot_V01-1 es un Asesor Experto (EA) avanzado y versátil diseñado para optimizar sus operaciones en el mercado de divisas. Adaptado para el par EURUSD, este EA aprovecha algoritmos avanzados para maximizar la rentabilidad, gestionar el riesgo y minimizar las pérdidas con facilidad. Adecuado tanto para principiantes como para operadores experimentados, SwiftTradeAiBot automatiza todo el proceso de negociación, lo qu
    Smart Signal Generation
    Sivakumar Subbaiya
    Indicadores
    Generación inteligente de señales - Cuadro de mandos profesional de seguimiento de tendencias - Indicador de negociación multidivisa Visión general El Trend-Following Pro Dashboard es un indicador de trading multi-estrategia diseñado para los traders serios de Forex que exigen un análisis de nivel profesional a través de 28 pares de divisas principales y oro. Este cuadro de mandos todo en uno combina las estrategias de seguimiento de tendencias más efectivas en una única interfaz visualmente imp
    FXinstitute
    Lin Yu Han
    Indicadores
    Precauciones para suscribirse al indicador Este indicador sólo es compatible con la versión para ordenador de MT4 No es compatible con MT5, teléfonos móviles, tabletas El indicador sólo muestra la flecha de entrada del día La flecha del historial anterior no se mostrará (La transmisión en vivo es para demostración) El indicador es una ayuda para el trading No es un EA de trading automático No tiene función de copy trading El indicador sólo indica la posición de entrada No hay salida (objetivo d
