Cross Hedge EA MT5

Cross Hedge EA

Cruz Hedge EA es una cobertura de EA es un bot scalping Oro preferentemente cuya salida basada en "Zona de Recuperación Algoritmo".

Nota :- La configuración por defecto no son los ajustes exactos e incluso no para Backtesting así que llegar personalmente después de la descarga.

Utilice Cent cuenta con depósitos de $ 300 atleast para el oro y US30. Llegar personalmente a la mejor configuración y corredor

Echa un vistazo a su funcionamiento en vivo

ID- 308382411
Contraseña - Crosshedge@13

Servidor - XMGlobal MT5 6

Cuenta real en vivo está disponible en Myfxbook

MT4 Versión :- https://www.mql5.com/en/market/product/93018

NOTA:-CUANDO USTED DESCARGA EA YA SEA PARA PROBAR O COMPRAR, PÓNGASE EN CONTACTO CONMIGO PERSONALMENTE PARA LAS ENTRADAS


Caracteristicas principales

  • Esta equipado con 2 estrategias de entrada Rapid mode y Rule based entry
  • 4 estrategias de reserva de beneficios.
  • Tiene SL y TP para la protección de la cuenta.
  • Función STOP OUT
  • Bloqueo del drawdown
  • 3 filtros de tiempo para operar en determinadas franjas horarias de las sesiones de Tokio, Londres y EE.UU.
  • Comentario personalizado: el usuario puede personalizar el comentario de la operación para ocultar su identidad.


Factores a tener en cuenta

  • El EA puede utilizarse con índices, metales y divisas de alta volatilidad. (DE30/40, US500, US30, UK100, Oro etc)
  • DAX, US500, Índice de Volatilidad y alta volatilidad crypto pares más adecuado para la EA.
  • Para índices como DAX y US500, la hora de apertura del mercado es la mejor para iniciar la operación.
  • Después de la compra por favor póngase en contacto personalmente con los archivos / configuración de entrada.
  • EA debe ser utilizado en los pares de mercado volátil solamente.
  • Siempre comience con un lote pequeño, no tome un lote más grande inicialmente.
  • Utilice el gráfico M15 para objetivos pequeños y un TF más alto para objetivos grandes.

Entradas

Los ajustes principales son

  • Lote Inicial - Es el tamaño del lote inicial con el que desea comenzar.
  • Modo Incremental - Suma del lote al lote anterior.
  • Lote Martingale - Es el factor multiplicador, el valor 1.6 simboliza que la próxima "orden Stop" será 1.6 veces la operación abierta anteriormente.
  • Hedge Gap Pips - Es la distancia en pips entre las órdenes de compra y venta.
  • Cerrar Dinero - Es el dinero en USD para cerrar todas las órdenes en curso y órdenes pendientes una vez que este valor alcanza el espacio de beneficio global.
  • Cerrar Margen - Es la característica para reservar el beneficio basado en el margen utilizado.
  • Hora de inicio/fin - Esta configuración ayuda a obtener el máximo beneficio y minimizar el riesgo operando en el momento adecuado.


Nota: - No considere la configuración predeterminada como configuración final por favor póngase en contacto conmigo antes de probar y hacer cualquier conclusión sobre la EA. Obtener la configuración según el par que desea negociar. Esta estrategia es una estrategia de riesgo sólo se debe utilizar en grandes tamaños de cuenta y retirar sus ganancias sobre una base regular.






































JSgarcha
41
JSgarcha 2025.07.08 12:34 
 

we are using this ea from last 6 months. i am hardcore bot user. its working best. creator has been always supportive, instant replies with any changes required in settings, he always got back with solution. i will give 10/10 for his work and dedication and the best reliable bot ever used. its the only bot where i can see 0 percent losing factor. everyone should try this once, who loves using bots rather than manual trades.

100x Funded
61
100x Funded 2025.05.16 17:58 
 

Works nice on Cent accounts above 200 USD. For Standard You Need to Have capital of 10,000 USD.

