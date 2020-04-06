EA Waddah gold d1 MT4

EA Waddah GOLD D1 es un potente Asesor Experto de trading totalmente automatizado diseñado para operar con oro (XAUUSD) en el marco temporal diario (D1). Combina cuatro estrategias independientes, probadas con el tiempo, proporcionando un crecimiento estable del capital con bajo riesgo.

¡Al comprar este EA recibirá CUALQUIERA de nuestros otros EAs gratis!

📈 Resultados y KPIs (Backtest 2006-2025)
El Asesor Experto fue backtested en datos históricos XAUUSD durante 19 años (desde 2006 hasta noviembre de 2025) utilizando ticks reales. Los resultados que se presentan a continuación muestran el rendimiento de referencia sin el uso de la gestión monetaria integrada (MM), lo que nos permite evaluar la eficiencia neta de la lógica de negociación.

Estrategia de negociación: Cuatro en uno
El EA Waddah GOLD D1 adopta un enfoque único al combinar cuatro estrategias independientes, cada una con su propio conjunto de indicadores y lógica de entrada/salida. Esto proporciona diversificación y permite al EA trabajar eficazmente tanto en fases tendenciales como correctivas del mercado.

  1. Estrategia "Waddah Gold" (Seguimiento de la tendencia)

Esta estrategia es probablemente la principal, a juzgar por su nombre. Utiliza una combinación de indicadores para determinar la tendencia fuerte y el impulso:
-Waddah Attar Explosion (WAE): Para medir la fuerza y la dirección del impulso.
-RSI (Índice de Fuerza Relativa): Para confirmar las condiciones de sobrecompra/sobreventa.
-Laguerre RSI: Oscilador adicional para filtrar señales.

  1. Estrategia de tres velas (patrón de ruptura)
    Esta lógica está dirigida a operar rupturas de niveles de precios clave formados sobre la base de un patrón de tres velas diarias.
    -El Asesor Experto identifica una fuerte barra de precios (vela) que envuelve o excede significativamente los rangos de las velas anteriores y posteriores.
    -La entrada se realiza mediante órdenes pendientes (BuyStop/SellStop) en una ruptura del máximo o mínimo de esta barra clave, lo que le permite capturar el inicio de un movimiento fuerte.

  2. Estrategia "Sell 1" (Contratendencia/Correccional)
    Esta estrategia utiliza un conjunto más complejo de indicadores para encontrar puntos de reversión o correcciones profundas:
    -SuperTrend y Hull Moving Average (HMA): Para determinar la dirección general y filtrar el ruido.
    -AutoCorrelación: Para evaluar la ciclicidad y la fuerza de los movimientos de los precios.

  3. Estrategia Lógica Tres (Oscilatoria)
    Utiliza osciladores clásicos para identificar puntos de entrada:
    -Índice de Disparidad: Para medir la desviación del precio respecto a la media móvil.
    -OSMA (Media Móvil del Oscilador): Para confirmar la dirección y fuerza del movimiento.

⏱️ Filtros de Hora y Día
Para aumentar la fiabilidad y evitar operar durante periodos de baja liquidez o alta volatilidad (por ejemplo, antes de los fines de semana), el EA utiliza filtros incorporados:
-Limitar la operativa en determinados días de la semana y meses (en función de la optimización).
-Posibilidad de establecer salidas al final del día o de la semana.

Gestión monetaria
El Asesor Experto está equipado con un sistema profesional de gestión monetaria, que por defecto está configurado para arriesgar el 5,0% del saldo por operación (mmRiskPercent).
-Cálculo automático del lote: El tamaño del lote se calcula automáticamente en función del porcentaje de riesgo y el nivel de Stop Loss especificados.
-Protección de la posición: Cada operación está protegida por un Stop Loss rígido, que se calcula dinámicamente en función del ATR (Average True Range), lo que permite adaptar la protección a la volatilidad actual del mercado.
-Depósito mínimo: El depósito mínimo recomendado para trabajar cómodamente con el Asesor Experto es de 300$.

EA Waddah GOLD D1 viene con ajustes optimizados para XAUUSD D1, lo que le permite comenzar a operar inmediatamente después de la instalación.


