Muchas gracias por sus esfuerzos.
Conoces algún indicador que reconoce automáticamente estos patrones?
Algo interesante en vídeo financiero abril 2014
newdigital, 2014.04.21 17:09Cómo utilizar el indicador RSI
¡Aprenda los conceptos básicos del Índice de Fuerza Relativa en tan solo 6 minutos!
Este indicador RSI es un oscilador de impulso ampliamente utilizado que mide la fuerza y la velocidad del movimiento del precio de un mercado comparando el precio actual del valor con su rendimiento pasado. El RSI puede utilizarse para identificar zonas de sobrecompra y sobreventa, niveles de soporte y resistencia, y posibles señales de entrada y salida.
¡Muy buena, Sergey!
Conoce alguien un indicador que de una alerta cuando finalice la devergencia y no repinte? gracias