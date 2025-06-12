Indicadores: Relative Strength Index (RSI) - página 2

Muchas gracias por sus esfuerzos.

Conoces algún indicador que reconoce automáticamente estos patrones?

 
automáticamente - significa - ¿por EA? No, lo siento. Se trata de indicador RSI(comercio manual y para ser utilizado en EA, por ejemplo) ...
 

Algo interesante en vídeo financiero abril 2014

newdigital, 2014.04.21 17:09

Cómo utilizar el indicador RSI

¡Aprenda los conceptos básicos del Índice de Fuerza Relativa en tan solo 6 minutos!

Este indicador RSI es un oscilador de impulso ampliamente utilizado que mide la fuerza y la velocidad del movimiento del precio de un mercado comparando el precio actual del valor con su rendimiento pasado. El RSI puede utilizarse para identificar zonas de sobrecompra y sobreventa, niveles de soporte y resistencia, y posibles señales de entrada y salida.






 
Sergey Golubev #:

 Does anyone know of a long divergence indicator that gives an alert when the divergence ends and doesn't repaint? Thanks.

