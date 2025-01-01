MQL5参考标准程序库交易类CPositionInfoInfoDouble
- Time
- TimeMsc
- TimeUpdate
- TimeUpdateMsc
- PositionType
- TypeDescription
- Magic
- Identifier
- Volume
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- Commission
- Swap
- Profit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Select
- SelectByIndex
- SelectByMagic
- SelectByTicket
- StoreState
- CheckState
InfoDouble
获取指定双精度型属性的值。
bool InfoDouble(
参数
prop_id
[输入] 双精度型属性 ID (值为 ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE 枚举)。
var
[输入] 保存双精度型结果的变量的引用。
返回值
true – 成功情况下, false – 如果不能获取属性值。
注释
持仓必须先行使用 Select (通过单号) 或 SelectByIndex (通过索引) 方法选择。