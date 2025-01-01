문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCPositionInfoInfoDouble 

InfoDouble

지정된 double 유형 속성 값을 가져오기.

bool  InfoDouble(
   ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE  prop_id,     // 속성 ID
   double&                        var          // 변수 참조
   ) const

매개변수

prop_id

[in] ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE 열거의 double 유형 속성 ID.

var

[in]  결과를 배치할 double 유형 변수.

값 반환

성공하면 true, 속성 값을 가져오지 못하면 false.

참고

위치는 선택 (티켓별) 또는 SelectByIndex (인덱스별) 메서드를 사용하여 선택해야 합니다.