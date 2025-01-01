Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCHistoryOrderInfoTypeFilling TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex TypeFilling Obtiene el tipo de ejecución de la orden. ENUM_ORDER_TYPE_FILLING TypeFilling() const Valor devuelto Tipo de ejecución de la orden (valor de la enumeración ENUM_ORDER_TYPE_FILLING). Nota La orden se tiene que seleccionar con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice). TimeDoneMsc TypeFillingDescription