TypeFilling

Obtiene el tipo de ejecución de la orden.

ENUM_ORDER_TYPE_FILLING  TypeFilling() const

Valor devuelto

Tipo de ejecución de la orden (valor de la enumeración ENUM_ORDER_TYPE_FILLING).

Nota

La orden se tiene que seleccionar con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice).