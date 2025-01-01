Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCHistoryOrderInfoState TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex State Obtiene el estado de la orden. ENUM_ORDER_STATE State() const Valor devuelto Estado de la orden (valor de la enumeración ENUM_ORDER_STATE). Nota La orden se tiene que seleccionar con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice). TypeDescription StateDescription