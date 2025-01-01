Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCHistoryOrderInfoStateDescription TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex StateDescription Obtiene el estado de la orden en formato string. string StateDescription() const Valor devuelto Estado de la orden en formato string. Nota La orden se tiene que seleccionar con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice). State TimeExpiration