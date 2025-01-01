DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCHistoryOrderInfoStateDescription 

StateDescription

Obtiene el estado de la orden en formato string.

string  StateDescription() const

Valor devuelto

Estado de la orden en formato string.

Nota

La orden se tiene que seleccionar con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice).